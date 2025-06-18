- Panorámica
DAT: ProShares Big Data Refiners ETF
El tipo de cambio de DAT de hoy ha cambiado un 1.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 48.40, mientras que el máximo ha alcanzado 48.61.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares Big Data Refiners ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DAT News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DAT hoy?
ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) se evalúa hoy en 48.61. El instrumento se negocia dentro de 1.31%; el cierre de ayer ha sido 47.98 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DAT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares Big Data Refiners ETF?
ProShares Big Data Refiners ETF se evalúa actualmente en 48.61. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 38.25% y USD. Monitoree los movimientos de DAT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DAT?
Puede comprar acciones de ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) al precio actual de 48.61. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 48.61 o 48.91, mientras que 3 y 0.43% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DAT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DAT?
Invertir en ProShares Big Data Refiners ETF implica tener en cuenta el rango anual 33.03 - 49.10 y el precio actual 48.61. Muchos comparan 7.07% y 22.17% antes de colocar órdenes en 48.61 o 48.91. Estudie los cambios diarios de precios de DAT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares Big Data Refiners ETF?
El precio más alto de ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) en el último año ha sido 49.10. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 33.03 - 49.10, una comparación con 47.98 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares Big Data Refiners ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares Big Data Refiners ETF?
El precio más bajo de ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) para el año ha sido 33.03. La comparación con los actuales 48.61 y 33.03 - 49.10 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DAT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DAT?
En el pasado, ProShares Big Data Refiners ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 47.98 y 38.25% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 47.98
- Open
- 48.40
- Bid
- 48.61
- Ask
- 48.91
- Low
- 48.40
- High
- 48.61
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- 1.31%
- Cambio mensual
- 7.07%
- Cambio a 6 meses
- 22.17%
- Cambio anual
- 38.25%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8