DAT: ProShares Big Data Refiners ETF
DATの今日の為替レートは、1.31%変化しました。日中、通貨は1あたり48.40の安値と48.61の高値で取引されました。
ProShares Big Data Refiners ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DAT株の現在の価格は？
ProShares Big Data Refiners ETFの株価は本日48.61です。1.31%内で取引され、前日の終値は47.98、取引量は3に達しました。DATのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ProShares Big Data Refiners ETFの株は配当を出しますか？
ProShares Big Data Refiners ETFの現在の価格は48.61です。配当方針は会社によりますが、投資家は38.25%やUSDにも注目します。DATの動きはライブチャートで確認できます。
DAT株を買う方法は？
ProShares Big Data Refiners ETFの株は現在48.61で購入可能です。注文は通常48.61または48.91付近で行われ、3や0.43%が市場の動きを示します。DATの最新情報はライブチャートで確認できます。
DAT株に投資する方法は？
ProShares Big Data Refiners ETFへの投資では、年間の値幅33.03 - 49.10と現在の48.61を考慮します。注文は多くの場合48.61や48.91で行われる前に、7.07%や22.17%と比較されます。DATの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ProShares Big Data Refiners ETFの株の最高値は？
ProShares Big Data Refiners ETFの過去1年の最高値は49.10でした。33.03 - 49.10内で株価は大きく変動し、47.98と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares Big Data Refiners ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ProShares Big Data Refiners ETFの株の最低値は？
ProShares Big Data Refiners ETF(DAT)の年間最安値は33.03でした。現在の48.61や33.03 - 49.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DATの動きはライブチャートで確認できます。
DATの株式分割はいつ行われましたか？
ProShares Big Data Refiners ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、47.98、38.25%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 47.98
- 始値
- 48.40
- 買値
- 48.61
- 買値
- 48.91
- 安値
- 48.40
- 高値
- 48.61
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 1.31%
- 1ヶ月の変化
- 7.07%
- 6ヶ月の変化
- 22.17%
- 1年の変化
- 38.25%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8