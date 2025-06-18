クォートセクション
通貨 / DAT
DAT: ProShares Big Data Refiners ETF

48.61 USD 0.63 (1.31%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DATの今日の為替レートは、1.31%変化しました。日中、通貨は1あたり48.40の安値と48.61の高値で取引されました。

ProShares Big Data Refiners ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DAT株の現在の価格は？

ProShares Big Data Refiners ETFの株価は本日48.61です。1.31%内で取引され、前日の終値は47.98、取引量は3に達しました。DATのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ProShares Big Data Refiners ETFの株は配当を出しますか？

ProShares Big Data Refiners ETFの現在の価格は48.61です。配当方針は会社によりますが、投資家は38.25%やUSDにも注目します。DATの動きはライブチャートで確認できます。

DAT株を買う方法は？

ProShares Big Data Refiners ETFの株は現在48.61で購入可能です。注文は通常48.61または48.91付近で行われ、3や0.43%が市場の動きを示します。DATの最新情報はライブチャートで確認できます。

DAT株に投資する方法は？

ProShares Big Data Refiners ETFへの投資では、年間の値幅33.03 - 49.10と現在の48.61を考慮します。注文は多くの場合48.61や48.91で行われる前に、7.07%や22.17%と比較されます。DATの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ProShares Big Data Refiners ETFの株の最高値は？

ProShares Big Data Refiners ETFの過去1年の最高値は49.10でした。33.03 - 49.10内で株価は大きく変動し、47.98と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares Big Data Refiners ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ProShares Big Data Refiners ETFの株の最低値は？

ProShares Big Data Refiners ETF(DAT)の年間最安値は33.03でした。現在の48.61や33.03 - 49.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DATの動きはライブチャートで確認できます。

DATの株式分割はいつ行われましたか？

ProShares Big Data Refiners ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、47.98、38.25%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
48.40 48.61
1年のレンジ
33.03 49.10
以前の終値
47.98
始値
48.40
買値
48.61
買値
48.91
安値
48.40
高値
48.61
出来高
3
1日の変化
1.31%
1ヶ月の変化
7.07%
6ヶ月の変化
22.17%
1年の変化
38.25%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8