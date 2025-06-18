- Aperçu
DAT: ProShares Big Data Refiners ETF
Le taux de change de DAT a changé de 1.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.40 et à un maximum de 48.61.
Suivez la dynamique ProShares Big Data Refiners ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DAT Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DAT aujourd'hui ?
L'action ProShares Big Data Refiners ETF est cotée à 48.61 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.31%, a clôturé hier à 47.98 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de DAT présente ces mises à jour.
L'action ProShares Big Data Refiners ETF verse-t-elle des dividendes ?
ProShares Big Data Refiners ETF est actuellement valorisé à 48.61. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 38.25% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DAT.
Comment acheter des actions DAT ?
Vous pouvez acheter des actions ProShares Big Data Refiners ETF au cours actuel de 48.61. Les ordres sont généralement placés à proximité de 48.61 ou de 48.91, le 3 et le 0.43% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DAT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DAT ?
Investir dans ProShares Big Data Refiners ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 33.03 - 49.10 et le prix actuel 48.61. Beaucoup comparent 7.07% et 22.17% avant de passer des ordres à 48.61 ou 48.91. Consultez le graphique du cours de DAT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares Big Data Refiners ETF ?
Le cours le plus élevé de ProShares Big Data Refiners ETF l'année dernière était 49.10. Au cours de 33.03 - 49.10, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 47.98 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares Big Data Refiners ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares Big Data Refiners ETF ?
Le cours le plus bas de ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) sur l'année a été 33.03. Sa comparaison avec 48.61 et 33.03 - 49.10 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DAT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DAT a-t-elle été divisée ?
ProShares Big Data Refiners ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 47.98 et 38.25% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 47.98
- Ouverture
- 48.40
- Bid
- 48.61
- Ask
- 48.91
- Plus Bas
- 48.40
- Plus Haut
- 48.61
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 1.31%
- Changement Mensuel
- 7.07%
- Changement à 6 Mois
- 22.17%
- Changement Annuel
- 38.25%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8