货币 / CPF
CPF: Central Pacific Financial Corp New
29.98 USD 0.48 (1.58%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CPF汇率已更改-1.58%。当日，交易品种以低点29.75和高点30.50进行交易。
关注Central Pacific Financial Corp New动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPF新闻
- Why Central Pacific Financial (CPF) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Central Pacific Financial (CPF) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Central Pacific Financial (CPF) Now Trades Above Golden Cross: Time to Buy?
- Central Pacific Financial adjusts executive officer roles in company realignment
- Not Banking On Central Pacific Financial Corp. (NYSE:CPF)
- Central Pacific Financial: Continued Margin Expansion To Drive Earnings (CPF)
- Central Pacific Financial stock rating initiated at Overweight by Piper Sandler
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- Central Pacific Financial (CPF) Could Be a Great Choice
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Earnings call transcript: Central Pacific Financial beats Q2 2025 earnings forecasts
- Central Pacific Financial Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CPF)
- Central Pacific Financial Corp. (CPF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Central Pacific Financial Q2 2025 slides: Profitability rises on NIM expansion
- Central Pacific Financial earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Central Pacific Financial (CPF) Misses Q2 Earnings Estimates
- Heritage Commerce (HTBK) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Charter, HCA, Aon lead earnings reports for Friday
- Central Pacific Financial: Margin May Push Earnings, But Valuation Unattractive
日范围
29.75 30.50
年范围
23.16 33.23
- 前一天收盘价
- 30.46
- 开盘价
- 30.50
- 卖价
- 29.98
- 买价
- 30.28
- 最低价
- 29.75
- 最高价
- 30.50
- 交易量
- 354
- 日变化
- -1.58%
- 月变化
- -2.91%
- 6个月变化
- 13.00%
- 年变化
- 2.57%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值