CPF: Central Pacific Financial Corp New
30.96 USD 0.36 (1.15%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CPF ha avuto una variazione del -1.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.76 e ad un massimo di 31.47.
Segui le dinamiche di Central Pacific Financial Corp New. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
30.76 31.47
Intervallo Annuale
23.16 33.23
- Chiusura Precedente
- 31.32
- Apertura
- 31.21
- Bid
- 30.96
- Ask
- 31.26
- Minimo
- 30.76
- Massimo
- 31.47
- Volume
- 150
- Variazione giornaliera
- -1.15%
- Variazione Mensile
- 0.26%
- Variazione Semestrale
- 16.70%
- Variazione Annuale
- 5.92%
20 settembre, sabato