CPF: Central Pacific Financial Corp New
31.32 USD 0.87 (2.86%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CPFの今日の為替レートは、2.86%変化しました。日中、通貨は1あたり30.57の安値と31.43の高値で取引されました。
Central Pacific Financial Corp Newダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
30.57 31.43
1年のレンジ
23.16 33.23
- 以前の終値
- 30.45
- 始値
- 30.75
- 買値
- 31.32
- 買値
- 31.62
- 安値
- 30.57
- 高値
- 31.43
- 出来高
- 259
- 1日の変化
- 2.86%
- 1ヶ月の変化
- 1.42%
- 6ヶ月の変化
- 18.06%
- 1年の変化
- 7.15%
