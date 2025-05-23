Divisas / CPF
CPF: Central Pacific Financial Corp New
30.45 USD 0.47 (1.57%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CPF de hoy ha cambiado un 1.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.09, mientras que el máximo ha alcanzado 31.06.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Central Pacific Financial Corp New. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
30.09 31.06
Rango anual
23.16 33.23
- Cierres anteriores
- 29.98
- Open
- 30.53
- Bid
- 30.45
- Ask
- 30.75
- Low
- 30.09
- High
- 31.06
- Volumen
- 180
- Cambio diario
- 1.57%
- Cambio mensual
- -1.39%
- Cambio a 6 meses
- 14.78%
- Cambio anual
- 4.17%
