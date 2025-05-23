FiyatlarBölümler
Dövizler / CPF
Geri dön - Hisse senetleri

CPF: Central Pacific Financial Corp New

30.96 USD 0.36 (1.15%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CPF fiyatı bugün -1.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.76 ve Yüksek fiyatı olarak 31.47 aralığında işlem gördü.

Central Pacific Financial Corp New hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CPF haberleri

Günlük aralık
30.76 31.47
Yıllık aralık
23.16 33.23
Önceki kapanış
31.32
Açılış
31.21
Satış
30.96
Alış
31.26
Düşük
30.76
Yüksek
31.47
Hacim
150
Günlük değişim
-1.15%
Aylık değişim
0.26%
6 aylık değişim
16.70%
Yıllık değişim
5.92%
21 Eylül, Pazar