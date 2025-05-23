KurseKategorien
CPF: Central Pacific Financial Corp New

31.15 USD 0.17 (0.54%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CPF hat sich für heute um -0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.95 bis zu einem Hoch von 31.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die Central Pacific Financial Corp New-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
30.95 31.47
Jahresspanne
23.16 33.23
Vorheriger Schlusskurs
31.32
Eröffnung
31.21
Bid
31.15
Ask
31.45
Tief
30.95
Hoch
31.47
Volumen
36
Tagesänderung
-0.54%
Monatsänderung
0.87%
6-Monatsänderung
17.41%
Jahresänderung
6.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K