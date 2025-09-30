报价部分
货币 / BTOP
BTOP: Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra

35.71 USD 0.11 (0.31%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BTOP汇率已更改0.31%。当日，交易品种以低点35.66和高点35.71进行交易。

关注Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BTOP股票今天的价格是多少？

Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra股票今天的定价为35.71。它在0.31%范围内交易，昨天的收盘价为35.60，交易量达到2。BTOP的实时价格图表显示了这些更新。

Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra股票是否支付股息？

Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra目前的价值为35.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.85%和USD。实时查看图表以跟踪BTOP走势。

如何购买BTOP股票？

您可以以35.71的当前价格购买Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra股票。订单通常设置在35.71或36.01附近，而2和0.14%显示市场活动。立即关注BTOP的实时图表更新。

如何投资BTOP股票？

投资Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra需要考虑年度范围23.80 - 66.82和当前价格35.71。许多人在以35.71或36.01下订单之前，会比较-6.84%和。实时查看BTOP价格图表，了解每日变化。

Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF的最高价格是66.82。在23.80 - 66.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra的绩效。

Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF（BTOP）的最低价格为23.80。将其与当前的35.71和23.80 - 66.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTOP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BTOP股票是什么时候拆分的？

Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.60和-9.85%中可见。

日范围
35.66 35.71
年范围
23.80 66.82
前一天收盘价
35.60
开盘价
35.66
卖价
35.71
买价
36.01
最低价
35.66
最高价
35.71
交易量
2
日变化
0.31%
月变化
-6.84%
6个月变化
48.61%
年变化
-9.85%
