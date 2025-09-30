- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BTOP: Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra
El tipo de cambio de BTOP de hoy ha cambiado un 0.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.66, mientras que el máximo ha alcanzado 35.71.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BTOP hoy?
Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra (BTOP) se evalúa hoy en 35.71. El instrumento se negocia dentro de 0.31%; el cierre de ayer ha sido 35.60 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BTOP en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra?
Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra se evalúa actualmente en 35.71. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -9.85% y USD. Monitoree los movimientos de BTOP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BTOP?
Puede comprar acciones de Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra (BTOP) al precio actual de 35.71. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 35.71 o 36.01, mientras que 2 y 0.14% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BTOP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BTOP?
Invertir en Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra implica tener en cuenta el rango anual 23.80 - 66.82 y el precio actual 35.71. Muchos comparan -6.84% y 48.61% antes de colocar órdenes en 35.71 o 36.01. Estudie los cambios diarios de precios de BTOP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF?
El precio más alto de Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF (BTOP) en el último año ha sido 66.82. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.80 - 66.82, una comparación con 35.60 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF?
El precio más bajo de Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF (BTOP) para el año ha sido 23.80. La comparación con los actuales 35.71 y 23.80 - 66.82 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BTOP en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BTOP?
En el pasado, Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 35.60 y -9.85% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 35.60
- Open
- 35.66
- Bid
- 35.71
- Ask
- 36.01
- Low
- 35.66
- High
- 35.71
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.31%
- Cambio mensual
- -6.84%
- Cambio a 6 meses
- 48.61%
- Cambio anual
- -9.85%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8