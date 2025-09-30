- Übersicht
BTOP: Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra
Der Wechselkurs von BTOP hat sich für heute um 0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.66 bis zu einem Hoch von 35.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BTOP heute?
Die Aktie von Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra (BTOP) notiert heute bei 35.71. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.31% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 35.60 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von BTOP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BTOP Dividenden?
Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra wird derzeit mit 35.71 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -9.85% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BTOP zu verfolgen.
Wie kaufe ich BTOP-Aktien?
Sie können Aktien von Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra (BTOP) zum aktuellen Kurs von 35.71 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 35.71 oder 36.01 platziert, während 2 und 0.14% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BTOP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BTOP-Aktien?
Bei einer Investition in Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra müssen die jährliche Spanne 23.80 - 66.82 und der aktuelle Kurs 35.71 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -6.84% und 48.61%, bevor sie Orders zu 35.71 oder 36.01 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BTOP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF?
Der höchste Kurs von Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF (BTOP) im vergangenen Jahr lag bei 66.82. Innerhalb von 23.80 - 66.82 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 35.60 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF?
Der niedrigste Kurs von Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF (BTOP) im Laufe des Jahres betrug 23.80. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 35.71 und der Spanne 23.80 - 66.82 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BTOP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BTOP statt?
Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 35.60 und -9.85% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
