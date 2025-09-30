クォートセクション
通貨 / BTOP
BTOP: Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra

35.71 USD 0.11 (0.31%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BTOPの今日の為替レートは、0.31%変化しました。日中、通貨は1あたり35.66の安値と35.71の高値で取引されました。

Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Straダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BTOP株の現在の価格は？

Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Straの株価は本日35.71です。0.31%内で取引され、前日の終値は35.60、取引量は2に達しました。BTOPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Straの株は配当を出しますか？

Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Straの現在の価格は35.71です。配当方針は会社によりますが、投資家は-9.85%やUSDにも注目します。BTOPの動きはライブチャートで確認できます。

BTOP株を買う方法は？

Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Straの株は現在35.71で購入可能です。注文は通常35.71または36.01付近で行われ、2や0.14%が市場の動きを示します。BTOPの最新情報はライブチャートで確認できます。

BTOP株に投資する方法は？

Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Straへの投資では、年間の値幅23.80 - 66.82と現在の35.71を考慮します。注文は多くの場合35.71や36.01で行われる前に、-6.84%や48.61%と比較されます。BTOPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETFの株の最高値は？

Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETFの過去1年の最高値は66.82でした。23.80 - 66.82内で株価は大きく変動し、35.60と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Straのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETFの株の最低値は？

Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF(BTOP)の年間最安値は23.80でした。現在の35.71や23.80 - 66.82と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BTOPの動きはライブチャートで確認できます。

BTOPの株式分割はいつ行われましたか？

Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Straは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、35.60、-9.85%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
35.66 35.71
1年のレンジ
23.80 66.82
以前の終値
35.60
始値
35.66
買値
35.71
買値
36.01
安値
35.66
高値
35.71
出来高
2
1日の変化
0.31%
1ヶ月の変化
-6.84%
6ヶ月の変化
48.61%
1年の変化
-9.85%
