BTOP: Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra
Il tasso di cambio BTOP ha avuto una variazione del 0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.66 e ad un massimo di 35.71.
Segui le dinamiche di Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BTOP oggi?
Oggi le azioni Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra sono prezzate a 35.71. Viene scambiato all'interno di 0.31%, la chiusura di ieri è stata 35.60 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BTOP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra pagano dividendi?
Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra è attualmente valutato a 35.71. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -9.85% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BTOP.
Come acquistare azioni BTOP?
Puoi acquistare azioni Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra al prezzo attuale di 35.71. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 35.71 o 36.01, mentre 2 e 0.14% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BTOP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BTOP?
Investire in Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra implica considerare l'intervallo annuale 23.80 - 66.82 e il prezzo attuale 35.71. Molti confrontano -6.84% e 48.61% prima di effettuare ordini su 35.71 o 36.01. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BTOP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF?
Il prezzo massimo di Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF nell'ultimo anno è stato 66.82. All'interno di 23.80 - 66.82, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 35.60 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF?
Il prezzo più basso di Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF (BTOP) nel corso dell'anno è stato 23.80. Confrontandolo con gli attuali 35.71 e 23.80 - 66.82 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BTOP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BTOP?
Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 35.60 e -9.85%.
- Chiusura Precedente
- 35.60
- Apertura
- 35.66
- Bid
- 35.71
- Ask
- 36.01
- Minimo
- 35.66
- Massimo
- 35.71
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.31%
- Variazione Mensile
- -6.84%
- Variazione Semestrale
- 48.61%
- Variazione Annuale
- -9.85%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8