BTOP: Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra
Le taux de change de BTOP a changé de 0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.66 et à un maximum de 35.71.
Suivez la dynamique Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BTOP aujourd'hui ?
L'action Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra est cotée à 35.71 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.31%, a clôturé hier à 35.60 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de BTOP présente ces mises à jour.
L'action Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra verse-t-elle des dividendes ?
Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra est actuellement valorisé à 35.71. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -9.85% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BTOP.
Comment acheter des actions BTOP ?
Vous pouvez acheter des actions Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra au cours actuel de 35.71. Les ordres sont généralement placés à proximité de 35.71 ou de 36.01, le 2 et le 0.14% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BTOP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BTOP ?
Investir dans Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.80 - 66.82 et le prix actuel 35.71. Beaucoup comparent -6.84% et 48.61% avant de passer des ordres à 35.71 ou 36.01. Consultez le graphique du cours de BTOP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF ?
Le cours le plus élevé de Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF l'année dernière était 66.82. Au cours de 23.80 - 66.82, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 35.60 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF ?
Le cours le plus bas de Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF (BTOP) sur l'année a été 23.80. Sa comparaison avec 35.71 et 23.80 - 66.82 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BTOP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BTOP a-t-elle été divisée ?
Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 35.60 et -9.85% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 35.60
- Ouverture
- 35.66
- Bid
- 35.71
- Ask
- 36.01
- Plus Bas
- 35.66
- Plus Haut
- 35.71
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 0.31%
- Changement Mensuel
- -6.84%
- Changement à 6 Mois
- 48.61%
- Changement Annuel
- -9.85%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8