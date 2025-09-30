- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BTOP: Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra
A taxa do BTOP para hoje mudou para 0.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.66 e o mais alto foi 35.71.
Veja a dinâmica do par de moedas Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BTOP hoje?
Hoje Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra (BTOP) está avaliado em 35.71. O instrumento é negociado dentro de 0.31%, o fechamento de ontem foi 35.60, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BTOP em tempo real.
As ações de Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra pagam dividendos?
Atualmente Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra está avaliado em 35.71. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -9.85% e USD. Monitore os movimentos de BTOP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BTOP?
Você pode comprar ações de Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra (BTOP) pelo preço atual 35.71. Ordens geralmente são executadas perto de 35.71 ou 36.01, enquanto 2 e 0.14% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BTOP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BTOP?
Investir em Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra envolve considerar a faixa anual 23.80 - 66.82 e o preço atual 35.71. Muitos comparam -6.84% e 48.61% antes de enviar ordens em 35.71 ou 36.01. Estude as mudanças diárias de preço de BTOP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF?
O maior preço de Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF (BTOP) no último ano foi 66.82. As ações oscilaram bastante dentro de 23.80 - 66.82, e a comparação com 35.60 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF?
O menor preço de Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF (BTOP) no ano foi 23.80. A comparação com o preço atual 35.71 e 23.80 - 66.82 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BTOP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BTOP?
No passado Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 35.60 e -9.85% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 35.60
- Open
- 35.66
- Bid
- 35.71
- Ask
- 36.01
- Low
- 35.66
- High
- 35.71
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.31%
- Mudança mensal
- -6.84%
- Mudança de 6 meses
- 48.61%
- Mudança anual
- -9.85%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8