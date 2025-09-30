- Обзор рынка
BTOP: Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra
Курс BTOP за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.66, а максимальная — 35.71.
Следите за динамикой Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BTOP сегодня?
Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra (BTOP) сегодня оценивается на уровне 35.71. Инструмент торгуется в пределах 0.31%, вчерашнее закрытие составило 35.60, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BTOP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra?
Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra в настоящее время оценивается в 35.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.85% и USD. Отслеживайте движения BTOP на графике в реальном времени.
Как купить акции BTOP?
Вы можете купить акции Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra (BTOP) по текущей цене 35.71. Ордера обычно размещаются около 35.71 или 36.01, тогда как 2 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BTOP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BTOP?
Инвестирование в Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra предполагает учет годового диапазона 23.80 - 66.82 и текущей цены 35.71. Многие сравнивают -6.84% и 48.61% перед размещением ордеров на 35.71 или 36.01. Изучайте ежедневные изменения цены BTOP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF?
Самая высокая цена Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF (BTOP) за последний год составила 66.82. Акции заметно колебались в пределах 23.80 - 66.82, сравнение с 35.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF?
Самая низкая цена Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF (BTOP) за год составила 23.80. Сравнение с текущими 35.71 и 23.80 - 66.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BTOP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BTOP?
В прошлом Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Stra проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.60 и -9.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.60
- Open
- 35.66
- Bid
- 35.71
- Ask
- 36.01
- Low
- 35.66
- High
- 35.71
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- -6.84%
- 6-месячное изменение
- 48.61%
- Годовое изменение
- -9.85%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8