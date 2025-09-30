BSMC股票今天的价格是多少？ Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF股票今天的定价为33.14。它在-0.06%范围内交易，昨天的收盘价为33.16，交易量达到9。BSMC的实时价格图表显示了这些更新。

Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF股票是否支付股息？ Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF目前的价值为33.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.53%和USD。实时查看图表以跟踪BSMC走势。

如何购买BSMC股票？ 您可以以33.14的当前价格购买Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF股票。订单通常设置在33.14或33.44附近，而9和0.03%显示市场活动。立即关注BSMC的实时图表更新。

如何投资BSMC股票？ 投资Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF需要考虑年度范围25.89 - 34.75和当前价格33.14。许多人在以33.14或33.44下订单之前，会比较-0.15%和。实时查看BSMC价格图表，了解每日变化。

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF的最高价格是34.75。在25.89 - 34.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF的绩效。

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF股票的最低价格是多少？ Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF（BSMC）的最低价格为25.89。将其与当前的33.14和25.89 - 34.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BSMC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。