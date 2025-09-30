BSMC: Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
今日BSMC汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点33.08和高点33.15进行交易。
关注Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BSMC股票今天的价格是多少？
Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF股票今天的定价为33.14。它在-0.06%范围内交易，昨天的收盘价为33.16，交易量达到9。BSMC的实时价格图表显示了这些更新。
Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF股票是否支付股息？
Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF目前的价值为33.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.53%和USD。实时查看图表以跟踪BSMC走势。
如何购买BSMC股票？
您可以以33.14的当前价格购买Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF股票。订单通常设置在33.14或33.44附近，而9和0.03%显示市场活动。立即关注BSMC的实时图表更新。
如何投资BSMC股票？
投资Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF需要考虑年度范围25.89 - 34.75和当前价格33.14。许多人在以33.14或33.44下订单之前，会比较-0.15%和。实时查看BSMC价格图表，了解每日变化。
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF的最高价格是34.75。在25.89 - 34.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF的绩效。
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF股票的最低价格是多少？
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF（BSMC）的最低价格为25.89。将其与当前的33.14和25.89 - 34.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BSMC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BSMC股票是什么时候拆分的？
Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.16和6.53%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.16
- 开盘价
- 33.13
- 卖价
- 33.14
- 买价
- 33.44
- 最低价
- 33.08
- 最高价
- 33.15
- 交易量
- 9
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- -0.15%
- 6个月变化
- 12.84%
- 年变化
- 6.53%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8