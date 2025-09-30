报价部分
货币 / BSMC
BSMC: Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

33.14 USD 0.02 (0.06%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BSMC汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点33.08和高点33.15进行交易。

关注Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BSMC股票今天的价格是多少？

Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF股票今天的定价为33.14。它在-0.06%范围内交易，昨天的收盘价为33.16，交易量达到9。BSMC的实时价格图表显示了这些更新。

Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF股票是否支付股息？

Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF目前的价值为33.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.53%和USD。实时查看图表以跟踪BSMC走势。

如何购买BSMC股票？

您可以以33.14的当前价格购买Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF股票。订单通常设置在33.14或33.44附近，而9和0.03%显示市场活动。立即关注BSMC的实时图表更新。

如何投资BSMC股票？

投资Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF需要考虑年度范围25.89 - 34.75和当前价格33.14。许多人在以33.14或33.44下订单之前，会比较-0.15%和。实时查看BSMC价格图表，了解每日变化。

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF的最高价格是34.75。在25.89 - 34.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF的绩效。

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF股票的最低价格是多少？

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF（BSMC）的最低价格为25.89。将其与当前的33.14和25.89 - 34.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BSMC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BSMC股票是什么时候拆分的？

Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.16和6.53%中可见。

日范围
33.08 33.15
年范围
25.89 34.75
前一天收盘价
33.16
开盘价
33.13
卖价
33.14
买价
33.44
最低价
33.08
最高价
33.15
交易量
9
日变化
-0.06%
月变化
-0.15%
6个月变化
12.84%
年变化
6.53%
