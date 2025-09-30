- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BSMC: Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
A taxa do BSMC para hoje mudou para 0.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.07 e o mais alto foi 33.23.
Veja a dinâmica do par de moedas Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BSMC hoje?
Hoje Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) está avaliado em 33.23. O instrumento é negociado dentro de 0.21%, o fechamento de ontem foi 33.16, e o volume de negociação atingiu 14. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BSMC em tempo real.
As ações de Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF pagam dividendos?
Atualmente Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF está avaliado em 33.23. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.81% e USD. Monitore os movimentos de BSMC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BSMC?
Você pode comprar ações de Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) pelo preço atual 33.23. Ordens geralmente são executadas perto de 33.23 ou 33.53, enquanto 14 e 0.30% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BSMC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BSMC?
Investir em Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF envolve considerar a faixa anual 25.89 - 34.75 e o preço atual 33.23. Muitos comparam 0.12% e 13.14% antes de enviar ordens em 33.23 ou 33.53. Estude as mudanças diárias de preço de BSMC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF?
O maior preço de Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) no último ano foi 34.75. As ações oscilaram bastante dentro de 25.89 - 34.75, e a comparação com 33.16 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF?
O menor preço de Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) no ano foi 25.89. A comparação com o preço atual 33.23 e 25.89 - 34.75 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BSMC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BSMC?
No passado Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 33.16 e 6.81% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 33.16
- Open
- 33.13
- Bid
- 33.23
- Ask
- 33.53
- Low
- 33.07
- High
- 33.23
- Volume
- 14
- Mudança diária
- 0.21%
- Mudança mensal
- 0.12%
- Mudança de 6 meses
- 13.14%
- Mudança anual
- 6.81%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8