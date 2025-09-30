- Aperçu
BSMC: Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
Le taux de change de BSMC a changé de -0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.05 et à un maximum de 33.17.
Suivez la dynamique Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BSMC aujourd'hui ?
L'action Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF est cotée à 33.16 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.21%, a clôturé hier à 33.23 et son volume d'échange a atteint 14. Le graphique en temps réel du cours de BSMC présente ces mises à jour.
L'action Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF verse-t-elle des dividendes ?
Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF est actuellement valorisé à 33.16. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.59% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BSMC.
Comment acheter des actions BSMC ?
Vous pouvez acheter des actions Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF au cours actuel de 33.16. Les ordres sont généralement placés à proximité de 33.16 ou de 33.46, le 14 et le 0.24% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BSMC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BSMC ?
Investir dans Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.89 - 34.75 et le prix actuel 33.16. Beaucoup comparent -0.09% et 12.90% avant de passer des ordres à 33.16 ou 33.46. Consultez le graphique du cours de BSMC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF ?
Le cours le plus élevé de Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF l'année dernière était 34.75. Au cours de 25.89 - 34.75, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 33.23 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF ?
Le cours le plus bas de Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) sur l'année a été 25.89. Sa comparaison avec 33.16 et 25.89 - 34.75 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BSMC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BSMC a-t-elle été divisée ?
Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 33.23 et 6.59% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 33.23
- Ouverture
- 33.08
- Bid
- 33.16
- Ask
- 33.46
- Plus Bas
- 33.05
- Plus Haut
- 33.17
- Volume
- 14
- Changement quotidien
- -0.21%
- Changement Mensuel
- -0.09%
- Changement à 6 Mois
- 12.90%
- Changement Annuel
- 6.59%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8