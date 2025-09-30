- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BSMC: Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
Курс BSMC за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.12, а максимальная — 33.14.
Следите за динамикой Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BSMC сегодня?
Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) сегодня оценивается на уровне 33.14. Инструмент торгуется в пределах -0.06%, вчерашнее закрытие составило 33.16, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BSMC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF?
Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 33.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.53% и USD. Отслеживайте движения BSMC на графике в реальном времени.
Как купить акции BSMC?
Вы можете купить акции Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) по текущей цене 33.14. Ордера обычно размещаются около 33.14 или 33.44, тогда как 3 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BSMC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BSMC?
Инвестирование в Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 25.89 - 34.75 и текущей цены 33.14. Многие сравнивают -0.15% и 12.84% перед размещением ордеров на 33.14 или 33.44. Изучайте ежедневные изменения цены BSMC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF?
Самая высокая цена Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) за последний год составила 34.75. Акции заметно колебались в пределах 25.89 - 34.75, сравнение с 33.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF?
Самая низкая цена Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) за год составила 25.89. Сравнение с текущими 33.14 и 25.89 - 34.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BSMC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BSMC?
В прошлом Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.16 и 6.53% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.16
- Open
- 33.13
- Bid
- 33.14
- Ask
- 33.44
- Low
- 33.12
- High
- 33.14
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- -0.15%
- 6-месячное изменение
- 12.84%
- Годовое изменение
- 6.53%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8