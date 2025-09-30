КотировкиРазделы
Валюты / BSMC
BSMC: Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

33.14 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BSMC за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.12, а максимальная — 33.14.

Следите за динамикой Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BSMC сегодня?

Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) сегодня оценивается на уровне 33.14. Инструмент торгуется в пределах -0.06%, вчерашнее закрытие составило 33.16, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BSMC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF?

Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 33.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.53% и USD. Отслеживайте движения BSMC на графике в реальном времени.

Как купить акции BSMC?

Вы можете купить акции Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) по текущей цене 33.14. Ордера обычно размещаются около 33.14 или 33.44, тогда как 3 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BSMC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BSMC?

Инвестирование в Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 25.89 - 34.75 и текущей цены 33.14. Многие сравнивают -0.15% и 12.84% перед размещением ордеров на 33.14 или 33.44. Изучайте ежедневные изменения цены BSMC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF?

Самая высокая цена Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) за последний год составила 34.75. Акции заметно колебались в пределах 25.89 - 34.75, сравнение с 33.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF?

Самая низкая цена Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) за год составила 25.89. Сравнение с текущими 33.14 и 25.89 - 34.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BSMC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BSMC?

В прошлом Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.16 и 6.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.12 33.14
Годовой диапазон
25.89 34.75
Предыдущее закрытие
33.16
Open
33.13
Bid
33.14
Ask
33.44
Low
33.12
High
33.14
Объем
3
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
-0.15%
6-месячное изменение
12.84%
Годовое изменение
6.53%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8