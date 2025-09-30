- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BSMC: Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
Der Wechselkurs von BSMC hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.07 bis zu einem Hoch von 33.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BSMC heute?
Die Aktie von Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) notiert heute bei 33.23. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.21% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 33.16 und das Handelsvolumen erreichte 14. Das Live-Chart von BSMC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BSMC Dividenden?
Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF wird derzeit mit 33.23 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.81% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BSMC zu verfolgen.
Wie kaufe ich BSMC-Aktien?
Sie können Aktien von Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) zum aktuellen Kurs von 33.23 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 33.23 oder 33.53 platziert, während 14 und 0.30% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BSMC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BSMC-Aktien?
Bei einer Investition in Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF müssen die jährliche Spanne 25.89 - 34.75 und der aktuelle Kurs 33.23 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.12% und 13.14%, bevor sie Orders zu 33.23 oder 33.53 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BSMC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF?
Der höchste Kurs von Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) im vergangenen Jahr lag bei 34.75. Innerhalb von 25.89 - 34.75 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 33.16 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF?
Der niedrigste Kurs von Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) im Laufe des Jahres betrug 25.89. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 33.23 und der Spanne 25.89 - 34.75 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BSMC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BSMC statt?
Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 33.16 und 6.81% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.16
- Eröffnung
- 33.13
- Bid
- 33.23
- Ask
- 33.53
- Tief
- 33.07
- Hoch
- 33.23
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- 0.21%
- Monatsänderung
- 0.12%
- 6-Monatsänderung
- 13.14%
- Jahresänderung
- 6.81%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8