QuotazioniSezioni
Valute / BSMC
Tornare a Azioni

BSMC: Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

33.14 USD 0.02 (0.06%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BSMC ha avuto una variazione del -0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.12 e ad un massimo di 33.14.

Segui le dinamiche di Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BSMC oggi?

Oggi le azioni Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF sono prezzate a 33.14. Viene scambiato all'interno di -0.06%, la chiusura di ieri è stata 33.16 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BSMC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF pagano dividendi?

Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF è attualmente valutato a 33.14. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.53% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BSMC.

Come acquistare azioni BSMC?

Puoi acquistare azioni Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF al prezzo attuale di 33.14. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 33.14 o 33.44, mentre 3 e 0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BSMC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BSMC?

Investire in Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 25.89 - 34.75 e il prezzo attuale 33.14. Molti confrontano -0.15% e 12.84% prima di effettuare ordini su 33.14 o 33.44. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BSMC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF?

Il prezzo massimo di Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF nell'ultimo anno è stato 34.75. All'interno di 25.89 - 34.75, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 33.16 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF?

Il prezzo più basso di Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) nel corso dell'anno è stato 25.89. Confrontandolo con gli attuali 33.14 e 25.89 - 34.75 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BSMC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BSMC?

Brandes International ETF Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 33.16 e 6.53%.

Intervallo Giornaliero
33.12 33.14
Intervallo Annuale
25.89 34.75
Chiusura Precedente
33.16
Apertura
33.13
Bid
33.14
Ask
33.44
Minimo
33.12
Massimo
33.14
Volume
3
Variazione giornaliera
-0.06%
Variazione Mensile
-0.15%
Variazione Semestrale
12.84%
Variazione Annuale
6.53%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8