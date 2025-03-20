货币 / AVBP
AVBP: ArriVent BioPharma Inc
18.20 USD 0.75 (3.96%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AVBP汇率已更改-3.96%。当日，交易品种以低点18.04和高点19.20进行交易。
关注ArriVent BioPharma Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AVBP新闻
- ArriVent reports 16-month PFS for lung cancer drug firmonertinib
- H.C. Wainwright raises ArriVent BioPharma stock price target to $42 on NSCLC drug potential
- ArriVent Posts Wider Loss in Fiscal Q2
- ArriVent BioPharma stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright
- ArriVent BioPharma stock steady as Oppenheimer reiterates Outperform rating
- ArriVent expects topline data from lung cancer drug trial in early 2026
- New Strong Sell Stocks for July 21st
- ArriVent BioPharma stock rating resumed at Buy by Goldman Sachs
- ArriVent BioPharma stock maintains Buy rating at Clear Street despite competitor approval
- Centene, BrightView Holdings, ArriVent BioPharma And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - BrightView Hldgs (NYSE:BV), ArriVent BioPharma (NASDAQ:AVBP)
- ArriVent BioPharma announces $75 million public offering
- ArriVent BioPharma stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on strong NSCLC trial data
- Clear Street initiates ArriVent BioPharma stock with Buy rating
- Citi raises ArriVent BioPharma stock price target on lung cancer data
- ArriVent reports 16-month progression-free survival for lung cancer drug
- ArriVent Announces Investor Event on Firmonertinib Path Forward for EGFR PACC Mutant NSCLC
- ArriVent BioPharma stock target raised to $40 by H.C. Wainwright
- ArriVent Lead Drug Candidate Shows Promise In Lung Cancer Type, Analyst Sees Over 50% Upside - ArriVent BioPharma (NASDAQ:AVBP)
- This Microsoft Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Amentum Holdings (NYSE:AMTM), ArriVent BioPharma (NASDAQ:AVBP)
日范围
18.04 19.20
年范围
15.47 36.20
- 前一天收盘价
- 18.95
- 开盘价
- 18.92
- 卖价
- 18.20
- 买价
- 18.50
- 最低价
- 18.04
- 最高价
- 19.20
- 交易量
- 569
- 日变化
- -3.96%
- 月变化
- -5.94%
- 6个月变化
- 0.00%
- 年变化
- -21.04%
