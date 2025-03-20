Валюты / AVBP
AVBP: ArriVent BioPharma Inc
18.20 USD 0.75 (3.96%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AVBP за сегодня изменился на -3.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.04, а максимальная — 19.20.
Следите за динамикой ArriVent BioPharma Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
18.04 19.20
Годовой диапазон
15.47 36.20
- Предыдущее закрытие
- 18.95
- Open
- 18.92
- Bid
- 18.20
- Ask
- 18.50
- Low
- 18.04
- High
- 19.20
- Объем
- 569
- Дневное изменение
- -3.96%
- Месячное изменение
- -5.94%
- 6-месячное изменение
- 0.00%
- Годовое изменение
- -21.04%
