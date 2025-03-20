Dövizler / AVBP
AVBP: ArriVent BioPharma Inc
17.65 USD 0.93 (5.01%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AVBP fiyatı bugün -5.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.59 ve Yüksek fiyatı olarak 18.58 aralığında işlem gördü.
ArriVent BioPharma Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
17.59 18.58
Yıllık aralık
15.47 36.20
- Önceki kapanış
- 18.58
- Açılış
- 18.58
- Satış
- 17.65
- Alış
- 17.95
- Düşük
- 17.59
- Yüksek
- 18.58
- Hacim
- 1.154 K
- Günlük değişim
- -5.01%
- Aylık değişim
- -8.79%
- 6 aylık değişim
- -3.02%
- Yıllık değişim
- -23.43%
21 Eylül, Pazar