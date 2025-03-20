QuotazioniSezioni
AVBP: ArriVent BioPharma Inc

17.65 USD 0.93 (5.01%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AVBP ha avuto una variazione del -5.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.59 e ad un massimo di 18.58.

Segui le dinamiche di ArriVent BioPharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
17.59 18.58
Intervallo Annuale
15.47 36.20
Chiusura Precedente
18.58
Apertura
18.58
Bid
17.65
Ask
17.95
Minimo
17.59
Massimo
18.58
Volume
1.154 K
Variazione giornaliera
-5.01%
Variazione Mensile
-8.79%
Variazione Semestrale
-3.02%
Variazione Annuale
-23.43%
