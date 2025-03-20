Valute / AVBP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AVBP: ArriVent BioPharma Inc
17.65 USD 0.93 (5.01%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AVBP ha avuto una variazione del -5.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.59 e ad un massimo di 18.58.
Segui le dinamiche di ArriVent BioPharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVBP News
- ArriVent reports 16-month PFS for lung cancer drug firmonertinib
- H.C. Wainwright raises ArriVent BioPharma stock price target to $42 on NSCLC drug potential
- ArriVent Posts Wider Loss in Fiscal Q2
- ArriVent BioPharma stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright
- ArriVent BioPharma stock steady as Oppenheimer reiterates Outperform rating
- ArriVent expects topline data from lung cancer drug trial in early 2026
- New Strong Sell Stocks for July 21st
- ArriVent BioPharma stock rating resumed at Buy by Goldman Sachs
- ArriVent BioPharma stock maintains Buy rating at Clear Street despite competitor approval
- Centene, BrightView Holdings, ArriVent BioPharma And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - BrightView Hldgs (NYSE:BV), ArriVent BioPharma (NASDAQ:AVBP)
- ArriVent BioPharma announces $75 million public offering
- ArriVent BioPharma stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on strong NSCLC trial data
- Clear Street initiates ArriVent BioPharma stock with Buy rating
- Citi raises ArriVent BioPharma stock price target on lung cancer data
- ArriVent reports 16-month progression-free survival for lung cancer drug
- ArriVent Announces Investor Event on Firmonertinib Path Forward for EGFR PACC Mutant NSCLC
- ArriVent BioPharma stock target raised to $40 by H.C. Wainwright
- ArriVent Lead Drug Candidate Shows Promise In Lung Cancer Type, Analyst Sees Over 50% Upside - ArriVent BioPharma (NASDAQ:AVBP)
- This Microsoft Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Amentum Holdings (NYSE:AMTM), ArriVent BioPharma (NASDAQ:AVBP)
Intervallo Giornaliero
17.59 18.58
Intervallo Annuale
15.47 36.20
- Chiusura Precedente
- 18.58
- Apertura
- 18.58
- Bid
- 17.65
- Ask
- 17.95
- Minimo
- 17.59
- Massimo
- 18.58
- Volume
- 1.154 K
- Variazione giornaliera
- -5.01%
- Variazione Mensile
- -8.79%
- Variazione Semestrale
- -3.02%
- Variazione Annuale
- -23.43%
20 settembre, sabato