货币 / XPDUSD
XPDUSD: Palladium vs US Dollar
1372.604 USD 7.340 (0.54%)
版块: 大宗商品 盈利货币: 美元
今日XPDUSD价格已更改0.54%。当日，以低点1359.524 USD和高点1376.314 USD进行交易。
关注钯vs美元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去钯价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
今天XPDUSD的价格是多少？
今天Palladium vs US Dollar的价格为1372.604。它在1359.524 - 1376.314范围内交易，而昨天的收盘价是1365.264。查看实时图表上的XPDUSD价格。
Palladium vs US Dollar有史以来的最高价格是多少？
XPDUSD在1084.814 - 2165.694内创下2165.694的历史新高。当前1372.604和26.53%提供了此级别的上下文。XPDUSD的实时价格图表显示了这些更新。
XPDUSD有史以来的最低价格是多少？
XPDUSD的最低价格为1084.814，在1084.814 - 2165.694范围内。与1372.604和10.02%相比，它显示了过去下跌的深度。请查看Palladium vs US Dollar的实时图表。
日范围
1359.524 1376.314
年范围
1084.814 2165.694
- 前一天收盘价
- 1365.264
- 开盘价
- 1364.314
- 卖价
- 1372.604
- 买价
- 1372.634
- 最低价
- 1359.524
- 最高价
- 1376.314
- 交易量
- 14.057 K
- 日变化
- 0.54%
- 月变化
- 10.02%
- 6个月变化
- -24.34%
- 年变化
- 26.53%
13 八月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
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- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
12:30
USD
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
12:30
USD
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
12:30
USD
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
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- 1.801 M
17:00
USD
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- 前值
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