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XPDUSD: Palladium vs US Dollar

1372.604 USD 7.340 (0.54%)
版块: 大宗商品 盈利货币: 美元

今日XPDUSD价格已更改0.54%。当日，以低点1359.524 USD和高点1376.314 USD进行交易。

关注钯vs美元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去钯价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

今天XPDUSD的价格是多少？

今天Palladium vs US Dollar的价格为1372.604。它在1359.524 - 1376.314范围内交易，而昨天的收盘价是1365.264。查看实时图表上的XPDUSD价格。

Palladium vs US Dollar有史以来的最高价格是多少？

XPDUSD在1084.814 - 2165.694内创下2165.694的历史新高。当前1372.604和26.53%提供了此级别的上下文。XPDUSD的实时价格图表显示了这些更新。

XPDUSD有史以来的最低价格是多少？

XPDUSD的最低价格为1084.814，在1084.814 - 2165.694范围内。与1372.604和10.02%相比，它显示了过去下跌的深度。请查看Palladium vs US Dollar的实时图表。

日范围
1359.524 1376.314
年范围
1084.814 2165.694
前一天收盘价
1365.264
开盘价
1364.314
卖价
1372.604
买价
1372.634
最低价
1359.524
最高价
1376.314
交易量
14.057 K
日变化
0.54%
月变化
10.02%
6个月变化
-24.34%
年变化
26.53%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%