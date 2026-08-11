КотировкиРазделы
Валюты / XPDUSD
Назад в Металлы

XPDUSD: Palladium vs US Dollar

1369.264 USD 11.010 (0.80%)
Сектор: Товары Валюта прибыли: Доллар США

Стоимость XPDUSD за сегодня изменилась на -0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1366.524 USD, а максимальная — 1401.164 USD.

Следите за динамикой цен на Палладий в Долларах США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Палладий в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена XPDUSD сегодня?

Сегодня Palladium vs US Dollar (XPDUSD) оценивается в 1369.264. Инструмент торгуется в пределах 1366.524 - 1401.164, тогда как вчерашнее закрытие было на уровне 1380.274. Отслеживайте цену XPDUSD на графике в реальном времени.

Какой была максимальная цена Palladium vs US Dollar за всю историю?

XPDUSD достигал рекордно высокого значения в 2165.694 в пределах 1084.814 - 2165.694. Текущие 1369.264 и 26.22% предоставляют контекст для этого уровня. Все изменения XPDUSD можно увидеть на графике в реальном времени.

Какой была минимальная цена XPDUSD за всю историю?

Самая низкая цена XPDUSD составляла 1084.814 в течение 1084.814 - 2165.694. Она показывает глубину прошлых спадов при сравнении с 1369.264 и 9.76%. Изучайте график Palladium vs US Dollar в реальном времени.

Дневной диапазон
1366.524 1401.164
Годовой диапазон
1084.814 2165.694
Предыдущее закрытие
1380.274
Open
1378.020
Bid
1369.264
Ask
1369.294
Low
1366.524
High
1401.164
Объем
12.968 K
Дневное изменение
-0.80%
Месячное изменение
9.76%
6-месячное изменение
-24.53%
Годовое изменение
26.22%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%