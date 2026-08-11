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XPDUSD: Palladium vs US Dollar
Стоимость XPDUSD за сегодня изменилась на -0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1366.524 USD, а максимальная — 1401.164 USD.
Следите за динамикой цен на Палладий в Долларах США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Палладий в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена XPDUSD сегодня?
Сегодня Palladium vs US Dollar (XPDUSD) оценивается в 1369.264. Инструмент торгуется в пределах 1366.524 - 1401.164, тогда как вчерашнее закрытие было на уровне 1380.274. Отслеживайте цену XPDUSD на графике в реальном времени.
Какой была максимальная цена Palladium vs US Dollar за всю историю?
XPDUSD достигал рекордно высокого значения в 2165.694 в пределах 1084.814 - 2165.694. Текущие 1369.264 и 26.22% предоставляют контекст для этого уровня. Все изменения XPDUSD можно увидеть на графике в реальном времени.
Какой была минимальная цена XPDUSD за всю историю?
Самая низкая цена XPDUSD составляла 1084.814 в течение 1084.814 - 2165.694. Она показывает глубину прошлых спадов при сравнении с 1369.264 и 9.76%. Изучайте график Palladium vs US Dollar в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 1380.274
- Open
- 1378.020
- Bid
- 1369.264
- Ask
- 1369.294
- Low
- 1366.524
- High
- 1401.164
- Объем
- 12.968 K
- Дневное изменение
- -0.80%
- Месячное изменение
- 9.76%
- 6-месячное изменение
- -24.53%
- Годовое изменение
- 26.22%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%