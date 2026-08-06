Filter indicator

🚀 趨勢預言 (Trend Oracle) & ZeroMax 系統：革命性的脈衝行情預測演算法





您是否夢想在價格強勁爆發前搶先一步，而不是追逐即將離去的列車？





隆重推出趨勢預言 (Trend Oracle)，這是一款高度精準的動量預測指標，整合於專業的 ZeroMax 交易系統中。這款新一代工具專為交易高波動性金融工具（尤其是黃金 (XAUUSD)）時需要絕對清晰的交易者而設計。





💡 趨勢預言 (Trend Oracle) 的秘密是什麼？





趨勢預言 (Trend Oracle) 的主要獨特之處在於它能夠辨識隱藏的累積盤整階段。當演算法將市場數據壓縮到單一的收斂點時，它預示著即將發生巨大的能量爆發。





您將在脈衝形態的零點收到入場訊號－最小的停損和最大的獲利潛力！





🛡 ZeroMax 三重奏：三大指標的協同作用





ZeroMax 不僅僅是一個獨立的訊號；它是一個完整、自給自足的生態系統。三個指標完美協同運作，徹底消除人為誤差和市場噪音。即使完全關閉K線圖，您也能精準預測價格的走勢！





🎯 趨勢預言者（主入場觸發指標）：





作用：動量出現前的入場點。





機制：記錄波動率的壓縮和指標線的盤整，從而辨識新強趨勢的出現。





📊 過濾器（基準震盪指標）：





作用：過濾噪音並確認方向。





機制：位於單獨的視窗（基準震盪指標）。它能即時辨識整體市場壓力的真實方向（多頭/空頭傾向），並過濾掉虛假突破，僅在阻力最小的方向上確認入場。





🛑 STO（基準出場震盪指標）：





作用：精準的部位退出點。





機制：追蹤動量減弱和超買/超賣情況。它展示了在市場進入深度回檔之前鎖定最大利潤的理想時機。





🌟 ZeroMax 交易系統為何如此引人注目？





XAUUSD（黃金）的理想選擇：黃金以其虛假走勢和突發性波動而聞名。 ZeroMax 系統旨在控制金屬的波動性，並捕捉最具獲利潛力的趨勢行情。





數學上的精準性：壓縮演算法（Oracle）、趨勢濾波器（Filter）和相位震盪指標（STO）的結合，帶來了驚人的勝率和極高的風險回報比。





清晰明了，無需猜測：分步交易邏輯：





Oracle 已形成收斂點 ➔ 準備入場！





Filter 已確認方向 ➔ 入場交易！





STO 已發出反向訊號 ➔ 獲利了結！





💎 立即掌控市場動能！





告別滯後指標和混亂的交易。 ZeroMax 交易系統以趨勢預言機為核心，賦予您機構級的優勢—在其他市場參與者之前洞察市場動能的形成。





ZERO_MAX 交易系統中其他指標的鏈接







