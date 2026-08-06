Filter indicator

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🚀 趨勢預言 (Trend Oracle) & ZeroMax 系統：革命性的脈衝行情預測演算法

您是否夢想在價格強勁爆發前搶先一步，而不是追逐即將離去的列車？

隆重推出趨勢預言 (Trend Oracle)，這是一款高度精準的動量預測指標，整合於專業的 ZeroMax 交易系統中。這款新一代工具專為交易高波動性金融工具（尤其是黃金 (XAUUSD)）時需要絕對清晰的交易者而設計。

💡 趨勢預言 (Trend Oracle) 的秘密是什麼？

趨勢預言 (Trend Oracle) 的主要獨特之處在於它能夠辨識隱藏的累積盤整階段。當演算法將市場數據壓縮到單一的收斂點時，它預示著即將發生巨大的能量爆發。

您將在脈衝形態的零點收到入場訊號－最小的停損和最大的獲利潛力！

🛡 ZeroMax 三重奏：三大指標的協同作用

ZeroMax 不僅僅是一個獨立的訊號；它是一個完整、自給自足的生態系統。三個指標完美協同運作，徹底消除人為誤差和市場噪音。即使完全關閉K線圖，您也能精準預測價格的走勢！

🎯 趨勢預言者（主入場觸發指標）：

作用：動量出現前的入場點。

機制：記錄波動率的壓縮和指標線的盤整，從而辨識新強趨勢的出現。

📊 過濾器（基準震盪指標）：

作用：過濾噪音並確認方向。

機制：位於單獨的視窗（基準震盪指標）。它能即時辨識整體市場壓力的真實方向（多頭/空頭傾向），並過濾掉虛假突破，僅在阻力最小的方向上確認入場。

🛑 STO（基準出場震盪指標）：

作用：精準的部位退出點。

機制：追蹤動量減弱和超買/超賣情況。它展示了在市場進入深度回檔之前鎖定最大利潤的理想時機。

🌟 ZeroMax 交易系統為何如此引人注目？

XAUUSD（黃金）的理想選擇：黃金以其虛假走勢和突發性波動而聞名。 ZeroMax 系統旨在控制金屬的波動性，並捕捉最具獲利潛力的趨勢行情。

數學上的精準性：壓縮演算法（Oracle）、趨勢濾波器（Filter）和相位震盪指標（STO）的結合，帶來了驚人的勝率和極高的風險回報比。

清晰明了，無需猜測：分步交易邏輯：

Oracle 已形成收斂點 ➔ 準備入場！

Filter 已確認方向 ➔ 入場交易！

STO 已發出反向訊號 ➔ 獲利了結！

💎 立即掌控市場動能！

告別滯後指標和混亂的交易。 ZeroMax 交易系統以趨勢預言機為核心，賦予您機構級的優勢—在其他市場參與者之前洞察市場動能的形成。

ZERO_MAX 交易系統中其他指標的鏈接


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Drawdown indicator
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Smart ATR Grid Pro
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中文翻译 No Supply No Demand VSA 指标 - MQL5 Market 说明 说明 No Supply No Demand 是一款基于经典威科夫理论的成交量价差分析指标,适用于 MetaTrader 5。它会自动扫描K线,寻找两种特定的形态,这些形态提示当前行情可能出现停顿或反转,并直接在图表上用简单的箭头符号标出。 No Demand(无需求)形态是一根阳线,收盘时成交量较低,且上下两端都带有影线,出现在价格已经向下测试过、但尚未收盘高于当前K线之后。这说明买方并没有以真正的力量入场。该形态会在K线上方用红色的 v 符号标出。 No Supply(无供应)形态是一根阴线,收盘时成交量较低,且上下两端都带有影线,出现在价格已经向上测试过、但尚未收盘低于当前K线之后。这说明卖方并没有以真正的力量入场。该形态会在K线最低点用绿色的向上箭头标出。 这两种形态都通过可调节的回溯周期进行确认,因此信号只有在根据近期收盘价验证之后才会出现,而不仅仅依据K线形状判断。 规格说明 识别 No Demand 形态,阳线,低成交量,带有影线的针形K线,在K线上方用红色 v 符号标出
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让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
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M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
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我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
GoldenX Entry MT5
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5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
作者的更多信息
Trend Aracle
Murodil Eminjonov
指标
趨勢預言 (Trend Oracle) & ZeroMax 系統：革命性的脈衝行情預測演算法 您是否夢想在價格強勁爆發前搶先一步，而不是追逐即將離去的列車？ 隆重推出趨勢預言 (Trend Oracle)，這是一款高度精準的動量預測指標，整合於專業的 ZeroMax 交易系統中。這款新一代工具專為交易高波動性金融工具（尤其是黃金 (XAUUSD)）時需要絕對清晰的交易者而設計。 趨勢預言 (Trend Oracle) 的秘密是什麼？ 趨勢預言 (Trend Oracle) 的主要獨特之處在於它能夠辨識隱藏的累積盤整階段。當演算法將市場數據壓縮到單一的收斂點時，它預示著即將發生巨大的能量爆發。 您將在脈衝形態的零點收到入場訊號－最小的停損和最大的獲利潛力！ ZeroMax 三重奏：三大指標的協同作用 ZeroMax 不僅僅是一個獨立的訊號；它是一個完整、自給自足的生態系統。三個指標完美協同運作，徹底消除人為誤差和市場噪音。即使完全關閉K線圖，您也能精準預測價格的走勢！ 趨勢預言者（主入場觸發指標）： 作用：動量出現前的入場點。 機制：記錄波動
STO indicator
Murodil Eminjonov
指标
STO & ZeroMax 系統：革命性演算法，助您精準停損，最大化獲利 還在為深度回檔中利潤被市場吞噬而苦惱嗎？還在為如何掌握最佳止盈時機，避免過早離場而苦惱嗎？ 隆重介紹 STO－一款高精準度的基相和動量震盪指標，隸屬於 ZeroMax 專業交易系統。這款新一代分析工具專為追求極致精準止損和識別高波動性資產（如黃金 (XAUUSD)）反轉點的交易者而設計。 STO 指標的奧秘是什麼？ STO 的主要獨特之處在於其能夠精準追蹤動量衰減，並準確地識別超買和超賣情況。大多數交易者受情緒左右，要么在虧損回調中苦苦支撐，要么過早平倉，而 STO 則提供清晰的數學信號，助您找到理想的止損點。 此指標能夠即時回應市場階段變化，讓您在價格進入深度回檔之前，精準掌握價格走勢的峰值。 ZeroMax 三重指標：三大指標的協同作用 ZeroMax 不僅僅是一個獨立的訊號；它是一個完整、自給自足的生態系統。三大指標完美協同運作，徹底消除人為誤差和市場噪音。即使關閉K線圖，您也能精準定位入場點和止盈點！ 趨勢預測器（主要入場觸發點）： 作用：在動量出現前找到入場點
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XAU Impulse Alert H1
Murodil Eminjonov
指标
黃金脈衝偵測器 H1 — 尋找脈衝和趨勢反轉的終極指南針！ 交易黃金 (XAUUSD) 卻總是錯過強勁的市場行情？是時候全面掌控波動了！ 黃金脈衝探測器 H1 是一款專為 MetaTrader 5 平台設計的專業指標，旨在識別關鍵的脈衝蠟燭圖，這些蠟燭圖預示著當前階段的結束，以及趨勢反轉或強勁脈衝延續的高機率。 該指標的強大功能是什麼？ 捕捉異常波動（高低點範圍）： 該指標能夠立即在圖表上找到峰值波動範圍超過指定美元閾值的「巨型」蠟燭圖。正是在這些蠟燭圖期間，一位重要參與者出現並改變了市場方向！ 智慧型 ATR 演算法 + 收盤過濾器： 檢測相對於當前平均波動率的動態脈衝。此指標分析收盤時的K線影線：如果K線末端的回檔幅度很小，則表示買賣壓力持續到最後一秒－這是反轉形態出現的完美條件！ 即時提醒，直接發送至您的智慧型手機： 您無需再24小時守在電腦前！一旦動量K線收盤，MT5平台會立即彈出提示視窗並發出聲音，同時您的智慧型手機上的MetaTrader應用程式也會收到推播通知。 簡潔的圖表，完美的操作： 此指標使用簡潔的矩形區塊清晰地突出顯示相關的K線
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Reversal zone
Murodil Eminjonov
指标
Индикатор "Reversal zone" показывает силовые уровни  и возможные точки разворота на текущем графике. Индикатор "Reversal zone" поможет трейдеру разобраться с текущей ситуацией The "Reverse zone" indicator shows power levels and possible reversal points on the current chart. The "Reverse zone" indicator will help the trader to deal with the current situation
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Blocking EA US30
Murodil Eminjonov
专家
We present to your attention an innovative advisor "Blocking EA US30". This advisor is not a martingale. Our new advisor is developed on the basis of hedging instead of stop orders, it blocks a negative order and exits blocking using a smart algorithm. The advisor has a deposit protection trading system. The trading advisor "Blocking MEANS 30" was developed by a team of programmers over several months for trading on the US30 index on a minute timeframe. The advisor was optimized by the broker FP
Reversal 2
Murodil Eminjonov
指标
The "REVERSAL" indicator is a pointer indicator without redrawing and delay. The "REVERSAL" indicator shows the best trend entry points on the chart. It is better to use it in tandem with other trend indicators as a filter. The indicator shows good results on all timeframes. The signal is generated after the candle closes and appears as blue and red arrows. If you reduce the amplitude, then you can trade in the style of scalping
FREE
Resistance support levels ind
Murodil Eminjonov
指标
Индикатор  уровней поддержки и сопротивления отлично показывает на графике все силовые уровни от всех таймфреймов. Рекомендую торговать уровни старших таймфреймов. Индикатор на текущем таймфрейме обновляться как только на графике  появится новый сетап  The indicator of support and resistance levels perfectly shows all power levels from all timeframes on the chart. I recommend trading higher timeframe levels. The indicator on the current timeframe is updated as soon as a new setup appears on the
FREE
Trend ind arr
Murodil Eminjonov
指标
Arrow indicator without redrawing and delay The indicator shows the best trend entry points on the chart. It is better to use it in conjunction with other trend indicators as a filter. The indicator shows good results on lower timeframes. The signal is generated inside the candle and appears as blue and red arrows. Displays signals at the zero bar Settings Step : Calculation of bars in history Bar : Shows bars in history Delta : Offset of the signal from the candle
FREE
Trend zone ind
Murodil Eminjonov
指标
Индикатор "Trend zone" Помощник трейдеру, показывает на  графике  текущую тенденцию. Он надеюсь станет незаменимым индикатором в ваше трейдинге. Индикатор не перерисовывается и не меняет свои значения про переключение временных периодов The "Trend zone" indicator is a trader's assistant, shows the current trend on the chart. I hope it will become an indispensable indicator in your trading. The indicator does not redraw and does not change its values about switching time periods
FREE
The Surefire Forex Hedging EA PRO
Murodil Eminjonov
专家
The Surefire Forex Hedging EA PRO   Забудьте о красивых тестах на истории — советник Night Rider EA уже работает на опережение! Посмотрим правде в глаза: самая большая проблема большинства автоматических торговых систем заключается в том, что все они показывают очень хорошие результаты при тестировании на истории, но лишь немногие из них действительно работают на реальных счетах. Это очень неприятно, особенно когда вы доверяете им свои кровно заработанные деньги. (Не говоря уже о куче советников
Hedging Adviser EA
Murodil Eminjonov
专家
Hedging Adviser EA Hedging Adviser EA It allows you to turn unprofitable transactions into profitable ones through the use of an intelligent back-and-forth hedging mechanism. I call this strategy "No more losses". Let the price go where it wants - The Surefire Forex Hedging EA PRO ADVISOR earns in any situation. Guaranteed! The secret of this amazing Expert Advisor is the well-known trading algorithm "Zone recovery algorithm" or "The Surefire Forex Hedging Strategy". Hedging Adviser EA uses
Market maker move GOLD
Murodil Eminjonov
指标
The “Market maker move" indicator is written for trading GOLD on M5 The indicator perfectly confirms the rebound or breakdown of the support and resistance levels. The indicator does not lag, does not redraw, and does not change values during testing. With proper use of the “Market maker move" indicator, you can trade almost without drawdown. To do this, you just need to plot the support and resistance levels on the chart. The “Market maker move" indicator is a powerful assistant for trading. Th
Powerful trend indicator
Murodil Eminjonov
指标
Индикатор  Powerful trend indicator превосходно показывает текущую тенденцию. Индикатор  Powerful trend indicator не перерисовывает не меняет свои значения. Советую пользоваться тремя периодами индикатора для фильтра сигналов. The Powerful trend indicator perfectly shows the current trend. The Powerful trend indicator does not redraw or change its values. I advise you to use three periods of the indicator to filter signals.
Cps
Murodil Eminjonov
指标
Индикатор  превосходно показывает экстремумы цены. Для торговли по данному индикатору рекомендую торговать по сигналам старших таймфреймов.  Индикатор не перерисовывается и не меняет значения в истории.  The indicator perfectly shows price extremes. To trade on this indicator, I recommend trading on the signals of the higher timeframes. The indicator does not redraw and does not change the values in the history.
Resistance Support ind
Murodil Eminjonov
指标
Индикатор уровней поддержки и сопротивления. Не перерисовывается и не меняет свои значения при переключении таймфреймов. С индикатором можно работать как на пробой уровней так и на отбой уровней поддержки и сопротивления Indicator of support and resistance levels. It does not redraw and does not change its values when switching timeframes. With the indicator, you can work both on the breakdown of levels and on the rebound of support and resistance levels
Super MA ind
Murodil Eminjonov
指标
Индикатор  Супер МА  является трендовым индикатором и отлично справляется определением текущей тенденции. Ею можно пользоваться как для скальпинга так и для торговли внутри дня. Сигналы индикатора не перерисовываются и не меняют свои значения после закрытия бара  The Super MA indicator is a trend indicator and does an excellent job of determining the current trend. It can be used both for scalping and for intraday trading. The indicator signals do not redraw and do not change their values after
Volume indicator ind
Murodil Eminjonov
指标
Индикатор объёмов отличный помощник в трейдинге. Индикатор не перерисовывается и не меняет значения при переключении таймфреймов. Индикатор объёмов MTF, показывает текущую тенденцию на графиках. Рекомендую торговать в сторону сигналов старших таймфреймов  The volume indicator is a great assistant in trading. The indicator does not redraw and does not change values when switching timeframes. MTF volume indicator, shows the current trend on the charts. I recommend trading in the direction of highe
ZigZag without redrawing
Murodil Eminjonov
指标
ZigZag предназначается для анализа движений цен с заданной амплитудой. Индикатор изображает только самые важные развороты, что значительно облегчает оценку графиков.   Стрелки показывают БАР, на котором последний Low/High полностью сформирован. ZigZag is designed to analyze price movements with a given amplitude. The indicator shows only the most important reversals, which greatly facilitates the evaluation of charts. The arrows show the BAR where the last Low/High is fully formed.
Super Ma Arrows
Murodil Eminjonov
指标
Индикатор  Super Ma Arrows состоит из модифицированной средней скользящей и стрелок.  Индикатор предназначен для скальпинга. Индикатор  Super Ma Arrows не перерисовывает не меняет значения при переключении таймфреймов The Super Ma Arrows indicator consists of a modified moving average and arrows. The indicator is designed for scalping. The Super Ma Arrows indicator does not redraw does not change values when switching timeframes
Nostradamus ind
Murodil Eminjonov
指标
Индикатор " Nostradamus ind" мощный инструмент для торговли на рынке форекс. " Nostradamus ind" не перерисовывается и не меняет свои значения при переключении временных периодов.  The "Nostradamus ind" indicator is a powerful tool for trading on the forex market. "Nostradamus ind" does not redraw and does not change its values when switching time periods.
Trend direction indi
Murodil Eminjonov
指标
Индикатор  "Trend direction ind" является трендовым индикатором.  Индикатор  "Trend direction ind"не запаздывает, выдает сигналы на нулевом баре и не перерисовывает при переключении таимфреймов.  С индикатором  "Trend direction ind" вы будете с легкостью определять текущую тенденцию. The "Trend direction ind" indicator is a trend indicator. The "Trend direction ind" indicator does not lag, gives signals at the zero bar and does not redraw when switching time frames. With the "Trend direction ind
BO indicator at zero bar
Murodil Eminjonov
指标
Индикатор "BO  indicator at zero bar" для торговли бинарных опционов. Индикатор выдаёт свои сигналы на нулевом баре не перерисовывает и не меняет свои показатели при переключении временных периодов. Рекомендую использовать индикатор совместно с другим индикатором как фильтр  "BO indicator at zero bar" indicator for binary options trading. The indicator gives its signals on the zero bar, does not redraw and does not change its indicators when switching time periods. I recommend using the indicato
Zigzag levels ind
Murodil Eminjonov
指标
Индикатор "Zigzag levels" основан на индикаторе зигзаг.  Индикатор показывает зоны уровней поддержки и сопротивления относительно индикатору зигзаг. Индикатор "Zigzag levels" сделает хорошую службу в вашем трейдинге. Всем больших профитов!!! The Zigzag levels indicator is based on the zigzag indicator. The indicator shows the zones of support and resistance levels relative to the zigzag indicator. The Zigzag levels indicator will do a good service in your trading. Big profits for everyone!!!
Scalper for currency pairs
Murodil Eminjonov
专家
The EA is designed for trading gold on the M1 timeframe. There is no martingale and no averaging. The most profitable option for trading is scalping. I recommend brokers with a minimum spread and with a minimum commission. The adviser has many functions that can optimize the adviser for any forex instrument. But the default settings are perfect for gold trading Description of the input parameters of the Expert Advisor Step                   _ The offset of the pending order from the price   
Adequate ind
Murodil Eminjonov
指标
My indicator is a great helper in the forex market. It shows possible market reversals with absolute accuracy. My indicator does not redraw and does not change values when switching timeframes. It works perfectly on all timeframes and can become a key indicator in your strategy. I would like to note that flexible indicator settings allow you to adapt the indicator to your strategy and can make a big contribution to your profitable strategy, although everything is already laid down in this indica
Tulpor
Murodil Eminjonov
专家
Advisor TULPOR EA it allows you to turn unprofitable transactions into profitable ones through the use of an intelligent hedging mechanism "back and forth". I call this strategy "No more losses". Let the price go where it wants - the TULPOR EA ADVISOR earns in any situation. Guaranteed! The secret of this amazing Expert Advisor is the well-known trading algorithm "Recovery Zone Algorithm" (TULPOR EA). By default, the Expert Advisor is optemized for trading EUR/USD on the H1 timeframe
Support 17 EA SELL
Murodil Eminjonov
专家
我向您介绍一个全新的顾问"支持17EA"。 "支持17EA"专家顾问的独特之处在于它使用内置的最高和最低价格水平指标找到入口点。 专家顾问有一个止损和止盈，并以鞅的原则工作，它允许你撤回无利可图的交易到一个加号。 智能交易系统具有追踪止损功能，允许顾问在"倒卖"模式下处理内置指标。   专家顾问"支持17EA"针对五种主要货币对进行了优化：欧元/美元美元/瑞士法郎美元/日元澳元/美元美元/加元。  EA对点差不敏感，但我推荐ECN账户。 由于顾问的安全原因，我只提出了顾问的一部分，只交易出售。 我会给你顾问的第二部分完全免费，只有在购买后。  在下面的描述中，您将分别找到每个货币对的优化设置。 购买专家顾问后，如果需要，您可以安装"倒卖"文件
Master Signal
Murodil Eminjonov
指标
Индикатор показывает точки входа. Индикатор не перерисовывает и не исчезает в истории. Индикатор может служить дополнением вашей торговой стратегии.  При желание можно настроить индикатор как на агрессивную торговлю( но в этом случае будет много ложных сигналов) так же на пассивную торговлю. Хорошие показатели индикатор показывает сигналы на валютной паре GBPUSD  на минутном таймфрейме. 
Signal histogram scalper
Murodil Eminjonov
指标
“信號直方圖剝頭皮”指標是一種以直方圖和信號形式呈現的通用指標，無需重繪或滯後。 “信號直方圖剝頭皮”指標在圖表上顯示趨勢上的最佳入場點。 最好將其與其他趨勢指標結合使用作為過濾器。 該指標在 M5 時間範圍內顯示出良好的結果。該信號在蠟燭收盤後生成，並以綠色和紅色圓圈的形式出現。 “信號直方圖剝頭皮”指標旨在以純粹的形式進行剝頭皮交易，並使用過濾器進行日內交易。 屏幕截圖顯示了持倉進入點和退出點的示例。 當使用“信號直方圖剝頭皮”指標進行交易時，您將始終獲利，因為該指標算法包含獨特的剝頭皮策略    “信號直方圖剝頭皮”指標是一種以直方圖和信號形式呈現的通用指標，無需重繪或滯後。 “信號直方圖剝頭皮”指標在圖表上顯示趨勢上的最佳入場點。 最好將其與其他趨勢指標結合使用作為過濾器。 該指標在 M5 時間範圍內顯示出良好的結果。該信號在蠟燭收盤後生成，並以綠色和紅色圓圈的形式出現。 “信號直方圖剝頭皮”指標旨在以純粹的形式進行剝頭皮交易，並使用過濾器進行日內交易。 屏幕截圖顯示了持倉進入點和退出點的示例。 當使用“信號直方圖剝頭皮”指標進行交易時，您將始終獲利，因為該指標算法包含獨特的剝
Skalper PRO
Murodil Eminjonov
指标
The "Scalper_PRO" indicator is a basement indicator in the form of two lines and signals without redrawing or lag on the chart. The "Scalper_PRO" indicator shows on the chart the best entry points along the trend. The indicator shows good results on the M1 timeframe. The signal is generated after the candle closes and appears in the form of blue and red arrows with preliminary signals in the form of dots. The "Scalper_PRO" indicator is designed for scalping. The screenshots show examples of posi
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