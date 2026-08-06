Filter indicator
- Индикаторы
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- Версия: 1.0
- Активации: 5
🚀 Filter & ZeroMax System: Революционный алгоритм определения истинного тренда и фильтрации ложных сигналов
Устали от ложных пробоев, постоянно выбивающих вас по стоп-лоссу? Мечтаете видеть сквозь рыночный шум и открывать сделки исключительно в сторону движения крупного капитала?
Представляем Filter — высокоточный подвальный индикатор-осциллятор глобального давления, входящий в состав профессиональной торговой системы ZeroMax. Это мощный аналитический инструмент нового поколения, созданный для трейдеров, которым необходима железобетонная уверенность в направлении рынка при работе с высоковолатильными активами, такими как Золото (XAUUSD).
💡 В чём секрет индикатора Filter?
Главная уникальность Filter заключается в его способности мгновенно вычислять истинный вектор движения цены (Bullish/Bearish Bias) и отсекать мелкий рыночный шум, на котором теряют депозиты большинство трейдеров. Индикатор анализирует баланс сил покупателей и продавцов на фундаментальном уровне.
Пока рынок рисует хаотичные свечи, Filter даёт чёткий математический вердикт: идет ли на рынке реальный набирающий силу тренд или перед вами очередная ловушка для планктона.
🛡 Триада ZeroMax: Синергия трёх индикаторов
ZeroMax — это не просто отдельный сигнал, это законченная, самодостаточная экосистема. Три индикатора работают в абсолютной синергии, полностью исключая человеческий фактор и рыночный шум. Вы можете полностью закрыть график свечей — и всё равно точно знать, куда и когда пойдёт цена!
🎯 Trend Oracle (Главный триггер входа):
Роль: Точка входа перед импульсом.
Механика: Фиксирует сжатие волатильности и консолидацию индикаторных линий в одной точке, определяя момент зарождения нового сильного тренда.
📊 Filter (Подвальный индикатор-осциллятор):
Роль: Фильтрация шума и подтверждение направления.
Механика: Располагается в отдельном окне под графиком. Он мгновенно определяет истинный вектор глобального рыночного давления (Bullish/Bearish Bias) и отсекает ложные пробои, подтверждая вход только в сторону наименьшего сопротивления.
🛑 STO (Подвальный осциллятор выхода):
Роль: Прецизионная точка выхода из позиции.
Механика: Отслеживает момент затухания импульса и состояние перекупленности/перепроданности. Он показывает идеальную точку для фиксации максимальной прибыли до того, как рынок уйдёт на глубокую коррекцию.
🌟 Почему торговая система ZeroMax — это феномен?
Идеально для XAUUSD (Gold): Золото славится своими жесткими манипуляциями и сбоями стопов. Индикатор Filter отсекает фейковые пробои уровней, защищая вас от входа в опасные "пилы" и движения против основного тренда.
Математическая точность: Сочетание алгоритма сжатия (Oracle), трендового фильтра (Filter) и осциллятора фаз (STO) даёт феноменальный процент винрейта (Win-Rate) и высокое соотношение Risk/Reward.
Полная ясность без гаданий: Пошаговая логика торговли:
Oracle сформировал точку схождения ➔ Готовимся!
Filter подтвердил направление ➔ Входим в сделку!
STO дал сигнал затухания ➔ Забираем профит!
💎 Перестаньте кормить рынок на ложных движениях!
Забудьте о сомнениях при входе в рынок и попытках угадать тренд по одной свече. Индикатор Filter в составе системы ZeroMax даёт вам четкое институциональное понимание структуры рынка. Торгуйте строго по ветру и забирайте только самые чистые и защищенные сделки!
Ссылки на другие индикаторы торговой системы ZERO_MAX
https://www.mql5.com/ru/market/product/189346/controlpanel#!tab=description&state=ready
https://www.mql5.com/ru/market/product/189023?source=Site+Profile+Seller