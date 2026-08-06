Filter indicator

🚀 Filter & ZeroMax System: Революционный алгоритм определения истинного тренда и фильтрации ложных сигналов





Устали от ложных пробоев, постоянно выбивающих вас по стоп-лоссу? Мечтаете видеть сквозь рыночный шум и открывать сделки исключительно в сторону движения крупного капитала?





Представляем Filter — высокоточный подвальный индикатор-осциллятор глобального давления, входящий в состав профессиональной торговой системы ZeroMax. Это мощный аналитический инструмент нового поколения, созданный для трейдеров, которым необходима железобетонная уверенность в направлении рынка при работе с высоковолатильными активами, такими как Золото (XAUUSD).





💡 В чём секрет индикатора Filter?





Главная уникальность Filter заключается в его способности мгновенно вычислять истинный вектор движения цены (Bullish/Bearish Bias) и отсекать мелкий рыночный шум, на котором теряют депозиты большинство трейдеров. Индикатор анализирует баланс сил покупателей и продавцов на фундаментальном уровне.





Пока рынок рисует хаотичные свечи, Filter даёт чёткий математический вердикт: идет ли на рынке реальный набирающий силу тренд или перед вами очередная ловушка для планктона.





🛡 Триада ZeroMax: Синергия трёх индикаторов





ZeroMax — это не просто отдельный сигнал, это законченная, самодостаточная экосистема. Три индикатора работают в абсолютной синергии, полностью исключая человеческий фактор и рыночный шум. Вы можете полностью закрыть график свечей — и всё равно точно знать, куда и когда пойдёт цена!





🎯 Trend Oracle (Главный триггер входа):





Роль: Точка входа перед импульсом.





Механика: Фиксирует сжатие волатильности и консолидацию индикаторных линий в одной точке, определяя момент зарождения нового сильного тренда.





📊 Filter (Подвальный индикатор-осциллятор):





Роль: Фильтрация шума и подтверждение направления.





Механика: Располагается в отдельном окне под графиком. Он мгновенно определяет истинный вектор глобального рыночного давления (Bullish/Bearish Bias) и отсекает ложные пробои, подтверждая вход только в сторону наименьшего сопротивления.





🛑 STO (Подвальный осциллятор выхода):





Роль: Прецизионная точка выхода из позиции.





Механика: Отслеживает момент затухания импульса и состояние перекупленности/перепроданности. Он показывает идеальную точку для фиксации максимальной прибыли до того, как рынок уйдёт на глубокую коррекцию.





🌟 Почему торговая система ZeroMax — это феномен?





Идеально для XAUUSD (Gold): Золото славится своими жесткими манипуляциями и сбоями стопов. Индикатор Filter отсекает фейковые пробои уровней, защищая вас от входа в опасные "пилы" и движения против основного тренда.





Математическая точность: Сочетание алгоритма сжатия (Oracle), трендового фильтра (Filter) и осциллятора фаз (STO) даёт феноменальный процент винрейта (Win-Rate) и высокое соотношение Risk/Reward.





Полная ясность без гаданий: Пошаговая логика торговли:





Oracle сформировал точку схождения ➔ Готовимся!





Filter подтвердил направление ➔ Входим в сделку!





STO дал сигнал затухания ➔ Забираем профит!





💎 Перестаньте кормить рынок на ложных движениях!



