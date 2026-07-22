Aurum Session Planner MT5
- 指标
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Ze Yu Zhang独立量化研究与 MQL5 开发者，专注于面向自主交易者的透明、收盘确认型分析工具。产品设计强调规则可解释、风险参考清晰、测试可复现，并明确说明适用范围和限制。产品支持统一通过 MQL5 站内消息提供。
- 版本: 2.1
- 激活: 5
Aurum Session Planner MT5
从信号到计划，只使用已经收盘的 K 线。
Aurum Session Planner MT5 将 XAUUSD M15 的有效收盘信号整理为一套清晰的交易参考计划：方向、参考入场、止损、两个目标、信号引擎、最大持有窗口和参考手数。
它适合希望保留最终下单决定，但不希望在行情变化时临场猜测入场和风险位置的黄金交易者。指标不会自动交易，也不会替用户承担交易决策。
您在图表上会看到
• 收盘确认的看涨或看跌信号
• 参考入场价、止损、第一目标和最终目标
• 触发信号的引擎及最大持有窗口
• 根据账户净值和所选风险比例计算的参考手数
• 可选的弹窗和移动端推送提醒
它不仅显示箭头
普通箭头只能告诉您方向。Aurum Session Planner MT5 同时给出方向、风险边界、目标和时间窗口，让每个信号都可以按相同结构进行检查。
三套信号引擎
1. 亚洲时段回收做多
2. 趋势回收
3. 伦敦时段突破做多
三套引擎用于识别不同的时段和市场环境，并共同使用已收盘 K 线、时段区间、ATR 标准化过滤和已完成的 EMA 信息。
收盘确认设计
• 不使用索引 0 的未收盘 K 线生成信号
• 只有信号 K 线收盘后才发布计划
• 历史入场、止损和目标缓冲区不引用未来 K 线
• 缓冲区可由 EA 读取，用于用户自己的策略测试研究
开始使用
1. 将指标加载到 XAUUSD M15 图表
2. 选择与经纪商服务器匹配的时间模型
3. 设置参考风险比例，建议从 0.50% 开始
4. 等待 K 线收盘后出现完整参考计划
5. 在策略测试器可视模式和模拟账户中检查表现后，再决定是否用于真实交易
主要输入参数
• Enable Asia Reclaim Long：启用或关闭亚洲时段回收引擎
• Enable Trend Reclaim：启用或关闭趋势回收引擎
• Enable London Breakout Long：启用或关闭伦敦突破引擎
• Server Time Model：匹配经纪商服务器时间
• Reference Risk Percent：计算参考手数使用的风险比例
• Maximum Spread Points：可选的最大点差过滤
• History Bars：加载历史信号的 K 线数量
• Show Dashboard / Last Trade Plan：控制面板和最近计划显示
• Popup Alert / Push Notification：控制提醒方式
建议起始设置
• 品种：XAUUSD，包括经纪商后缀
• 周期：M15
• 参考风险：0.50%
• 使用前先运行免费演示版和策略测试器可视模式
历史研究参考
三引擎规则使用 XAUUSD M15、2021 年 7 月至 2026 年 6 月的 HistData M1 买价数据、模拟 0.30 美元点差和每个模拟仓位 0.50% 风险进行研究。历史模拟包含 1,001 个模拟仓位，总收益率 388.71%，利润因子 1.491，最大已平仓权益回撤 12.80%。另外检查了 45 组单步参数邻域变体，并使用独立经纪商数据源进行对照。
以上数字仅为历史模拟研究结果，并非真实账户业绩、未来预测或盈利承诺。经纪商报价、点差、执行、合约规格和服务器时间均可能显著改变结果。
支持
购买前请先使用免费演示版检查界面和信号显示。产品问题与使用支持统一通过 MQL5 站内消息处理。
Aurum Session Planner MT5 是分析工具，不构成投资建议。所有交易决定和风险均由用户自行承担。