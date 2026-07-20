Directional CLM (Composite Liquidity Metric)

大多数振荡指标告诉你价格做了什么。CLM告诉你价格赢得了什么。

Directional CLM 衡量市场在每单位摩擦与参与度下实际取得的位移，并将这种"赢得的位移"的持续性转化为单一的方向性信心读数。安静而高效、持续推进的滑行，与喧闹的冲击同样有力地累积信心；而付出巨大努力却寸步难行的嘈杂磨蹭，则什么也累积不了。这一区分正是本面板的全部意义：它把"在做功"的市场与"只是在动"的市场分离开来。

您将看到

信心柱 — 核心输出。随着证据积累向 +1 或 −1 增长，证据停止到来时衰减。信心的设计是慢得快失：逆持有方向的流动会以惩罚系数侵蚀读数，使过时的判断迅速消亡。

承诺/释放标记 — 仅当信心突破承诺水平时面板才承诺做多或做空，跌破释放水平时释放为中性。两个水平相互独立，因此状态不会在边界处闪烁。

压缩圆点 — 面板检测市场摩擦异常低于自身常态的时段，并在零轴上标记压缩区间。

点火箭头 — 当压缩释放且方向信号足够强时，沿流动方向触发点火箭头。箭头分级：高强度释放为亮色，普通释放为暗色。

任何信息都不会被隐藏。信号以强度调制，但每根K线始终显示其读数。

为何在不同品种间表现一致

每个内部量都持续以其自身近期的典型振幅为基准进行衡量。决策路径中没有固定回看窗口，也没有百分位排名。实际效果是：同样的视觉读数在平静与剧烈的行情中含义相同，波动状态切换时无需重新调参。

附加机制

清淡守卫 — 当参与度远低于参考常态时，信心构建被冻结（既有信心自然老化）。薄弱的盘口无法制造承诺。

反向吸收 — 当逆持有信心方向的波段呈现吸收特征时，信心被侵蚀向零。它只解除武装，绝不翻转。反转必须从中性状态重新赢得。

时段自适应（可选） — 日内周期下，成交量与摩擦可与该时段的典型值比较。

警报

收盘K线弹窗警报：承诺做多、承诺做空、释放为中性、多头点火、空头点火、压缩释放。

面向EA开发者

决策层 — 信心、状态、压缩与清淡守卫标志，以及所有可见图形 — 以缓冲区形式暴露，可通过 iCustom 干净读取。内部测量序列不导出，也无法提取。请读取已收盘K线（shift 1）；形成中的K线按设计实时更新。提供成交量来源选择器（跳动量/真实量）——在有真实成交量的期货上请切换。

输入

分组：核心响应、缩放、信心、吸收、清淡守卫、压缩与点火。所有标签均为行为描述——请先在模拟账户中凭感觉调节。

诚实说明

表现取决于品种的流动性特征与时间周期。本指标在黄金微型期货的日内图表上开发和打磨；其他品种同样可用，但请预留时间调节输入后再信任读数。

这是决策辅助工具，不是信号服务。不作任何业绩承诺或暗示。



