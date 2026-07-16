Claude Artificial Intelligence

MetaTrader 4 按需 AI 行情方向分析器

概述

Claude Direction Insight

Claude Direction Insight 会在您的图表上添加一个按钮。点击按钮后，EA 会将最新的价格K线数据发送给 Claude（Anthropic 人工智能模型），并返回一个方向概率评估，例如：

上涨：63% / 下跌：37%

同时提供一句简短的分析说明，并直接显示在图表上。

该工具专为希望快速获得市场短期走势独立第二意见的交易者设计，无需切换窗口，也无需运行额外的分析软件。

主要功能

一键分析 ——无自动交易、无后台轮询。完全由您决定何时发送分析请求。

适用于任何交易品种和时间周期 ——分析当前图表中的品种和周期。

自然语言分析说明 ——不仅提供概率，还解释近期价格走势中哪些因素影响了判断。

轻量级设计 ——无需外部 DLL，也无需额外安装程序。完全基于 MT4 内置的 WebRequest 功能开发。

可配置分析窗口——可自定义发送给 Claude 的历史K线数量（默认 50 根）。

工作原理

点击图表上的 "Ask Claude" 按钮。 EA 收集当前交易品种和时间周期最近的 OHLC K线数据。 数据通过您的 Anthropic API Key 安全发送至 Anthropic API。 Claude 分析近期价格结构，并返回上涨/下跌概率以及一句简短说明。 分析结果会直接显示在图表上。

安装与设置

前往 console.anthropic.com 的 API Keys 页面获取您的 Anthropic API Key。

注意：这与 Claude.ai 订阅不同，需要单独开通，并按照 Anthropic 的 API 使用量计费。

在 MT4 中添加 API 地址到白名单：

工具 → 选项 → EA（Expert Advisors）

勾选：

允许对以下 URL 使用 WebRequest

然后添加：

https://api.anthropic.com

将 EA 加载到任意图表。 在 EA 参数（Inputs）中输入您的 API Key（InpApiKey）。 每次需要分析时，只需点击 "Ask Claude" 按钮。

输入参数

参数 说明 默认值 InpApiKey 您的 Anthropic API Key （必填） InpModel 使用的 Claude 模型 claude-sonnet-5 InpBarsToSend 发送用于分析的历史K线数量 50 InpTimeoutMs 请求超时时间（毫秒） 15000

系统要求

MetaTrader 4（Build 600 或更高版本）

可正常连接互联网

您自己的 Anthropic API Key（API 调用费用由 Anthropic 按使用量单独计费）

重要免责声明

本工具提供的是基于近期市场数据生成的 AI 概率预测，并非官方交易信号，也未经完整历史回测，更不能保证未来市场走势。

大型语言模型并不是专门针对金融市场预测开发的量化分析系统，因此分析结果应仅作为您交易决策的参考因素之一，而不应作为唯一的交易依据。

历史表现（包括模拟结果）并不能保证未来收益。

外汇（Forex）及差价合约（CFD）交易具有较高风险，可能导致资金损失。建议您先在模拟账户中充分测试，再用于真实账户交易，并始终做好风险管理。

技术支持

如需安装帮助或有任何疑问，请联系 ASK CLAUDE AI。