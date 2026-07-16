Claude Artificial Intelligence
- 实用工具
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- 版本: 1.0
- 激活: 5
MetaTrader 4 按需 AI 行情方向分析器
概述
Claude Direction Insight 会在您的图表上添加一个按钮。点击按钮后，EA 会将最新的价格K线数据发送给 Claude（Anthropic 人工智能模型），并返回一个方向概率评估，例如：
上涨：63% / 下跌：37%
同时提供一句简短的分析说明，并直接显示在图表上。
该工具专为希望快速获得市场短期走势独立第二意见的交易者设计，无需切换窗口，也无需运行额外的分析软件。
主要功能
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一键分析——无自动交易、无后台轮询。完全由您决定何时发送分析请求。
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适用于任何交易品种和时间周期——分析当前图表中的品种和周期。
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自然语言分析说明——不仅提供概率，还解释近期价格走势中哪些因素影响了判断。
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轻量级设计——无需外部 DLL，也无需额外安装程序。完全基于 MT4 内置的 WebRequest 功能开发。
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可配置分析窗口——可自定义发送给 Claude 的历史K线数量（默认 50 根）。
工作原理
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点击图表上的 "Ask Claude" 按钮。
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EA 收集当前交易品种和时间周期最近的 OHLC K线数据。
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数据通过您的 Anthropic API Key 安全发送至 Anthropic API。
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Claude 分析近期价格结构，并返回上涨/下跌概率以及一句简短说明。
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分析结果会直接显示在图表上。
安装与设置
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前往 console.anthropic.com 的 API Keys 页面获取您的 Anthropic API Key。
注意：这与 Claude.ai 订阅不同，需要单独开通，并按照 Anthropic 的 API 使用量计费。
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在 MT4 中添加 API 地址到白名单：
工具 → 选项 → EA（Expert Advisors）
勾选：
允许对以下 URL 使用 WebRequest
然后添加：
https://api.anthropic.com
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将 EA 加载到任意图表。
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在 EA 参数（Inputs）中输入您的 API Key（InpApiKey）。
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每次需要分析时，只需点击 "Ask Claude" 按钮。
输入参数
|参数
|说明
|默认值
|InpApiKey
|您的 Anthropic API Key
|（必填）
|InpModel
|使用的 Claude 模型
|claude-sonnet-5
|InpBarsToSend
|发送用于分析的历史K线数量
|50
|InpTimeoutMs
|请求超时时间（毫秒）
|15000
系统要求
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MetaTrader 4（Build 600 或更高版本）
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可正常连接互联网
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您自己的 Anthropic API Key（API 调用费用由 Anthropic 按使用量单独计费）
重要免责声明
本工具提供的是基于近期市场数据生成的 AI 概率预测，并非官方交易信号，也未经完整历史回测，更不能保证未来市场走势。
大型语言模型并不是专门针对金融市场预测开发的量化分析系统，因此分析结果应仅作为您交易决策的参考因素之一，而不应作为唯一的交易依据。
历史表现（包括模拟结果）并不能保证未来收益。
外汇（Forex）及差价合约（CFD）交易具有较高风险，可能导致资金损失。建议您先在模拟账户中充分测试，再用于真实账户交易，并始终做好风险管理。
技术支持
如需安装帮助或有任何疑问，请联系 ASK CLAUDE AI。