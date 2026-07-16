Claude Artificial Intelligence

Claude Direction Insight
ИИ-оценщик направления цены по запросу для MetaTrader 4

Обзор

Claude Direction Insight добавляет на график одну кнопку. Нажмите её — и советник (EA) отправит последние ценовые бары модели Claude (ИИ от Anthropic), после чего вернёт оценку вероятности направления движения цены, например: «Рост: 63% / Падение: 37%», а также краткое объяснение, которое будет отображено прямо на графике.

Инструмент создан для трейдеров, которым нужна быстрая независимая «вторая точка зрения» на краткосрочное направление рынка без необходимости переключаться между окнами или использовать отдельные программы анализа.

Основные возможности

  • Анализ одним нажатием — без автоматической торговли и фоновых запросов. Только вы решаете, когда отправить запрос.

  • Работает с любым символом и таймфреймом — анализируется именно тот график, который открыт в данный момент.

  • Понятное объяснение — помимо процентной оценки, Claude кратко объясняет, какие особенности недавнего движения цены повлияли на вывод.

  • Лёгкий и автономный — никаких внешних DLL и дополнительных установщиков. Используется только встроенная функция WebRequest языка MQL4.

Как это работает

  1. Нажмите кнопку «Ask Claude» на графике.

  2. Советник собирает последние OHLC-бары текущего символа и таймфрейма.

  3. Данные безопасно отправляются в API Anthropic с использованием вашего собственного API-ключа.

  4. Claude анализирует структуру последних ценовых движений и возвращает оценку вероятности роста/падения вместе с кратким объяснением.

  5. Результат отображается на графике в виде текстовой метки.

Инструкция по настройке

  1. Получите API-ключ Anthropic на сайте console.anthropic.com (раздел API Keys). Это отдельная учётная запись, не связанная с подпиской Claude.ai. Оплата производится непосредственно Anthropic за использование API.

  2. Добавьте адрес API в белый список MT4:
    Сервис → Настройки → Советники (Expert Advisors) → включите «Разрешить WebRequest для указанных URL» и добавьте:

    https://api.anthropic.com

  3. Прикрепите советник к любому графику.

  4. Введите свой API-ключ в параметре InpApiKey во вкладке Inputs.

  5. Нажимайте кнопку «Ask Claude» каждый раз, когда хотите получить оценку.

Входные параметры

Параметр Описание По умолчанию
InpApiKey Ваш API-ключ Anthropic (обязательно)
InpModel Используемая модель Claude claude-sonnet-5
InpBarsToSend Количество последних баров, отправляемых на анализ 50
InpTimeoutMs Тайм-аут запроса (в миллисекундах) 15000

Требования

  • MetaTrader 4 (сборка 600 или выше)

  • Активное подключение к Интернету

  • Собственный API-ключ Anthropic (использование API оплачивается отдельно через ваш аккаунт Anthropic)

Важное предупреждение

Этот инструмент предоставляет оценку, сгенерированную искусственным интеллектом на основе недавних ценовых данных. Это не является сертифицированным торговым сигналом, не прошло полноценное историческое тестирование и не гарантирует будущие результаты.

Языковые модели не являются специализированными системами количественного прогнозирования финансовых рынков. Рассматривайте полученный результат как один из дополнительных факторов при принятии торгового решения, а не как самостоятельное основание для открытия сделки.

Прошлые результаты (включая моделирование) не гарантируют будущую прибыль. Торговля на рынке Forex и CFD связана с высоким риском финансовых потерь. Перед использованием на реальном счёте обязательно протестируйте инструмент на демо-счёте и соблюдайте правила управления рисками.

Поддержка

По вопросам настройки или использования обращайтесь в ASK CLAUDE AI.


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Trading History - Программа для торговли и управления капиталом на истории котировок в тестере стратегий. Может работать с отложенными и немедленными ордерами, оснащена функциями трейлинг стопа, безубытка и тейкпрофита. Очень хорошо подходит для тренировок и тестирования различных стратегий. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. В кратчайшие сроки позволяет протестировать любую торговую стратегию 2. Отличный тренажёр для тренировок трейдинга. Можно получи
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Утилиты
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Утилиты
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
Утилиты
Telegram to MT4: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT4 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 4, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] [ FAQ ] [ How atach logs properly ] [ Settings descrition ] Ключевые
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 4. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT4. Также доступна версия для MT5. Руководст
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
Утилиты
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
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