Claude Artificial Intelligence

Claude Direction Insight

ИИ-оценщик направления цены по запросу для MetaTrader 4

Обзор

Claude Direction Insight добавляет на график одну кнопку. Нажмите её — и советник (EA) отправит последние ценовые бары модели Claude (ИИ от Anthropic), после чего вернёт оценку вероятности направления движения цены, например: «Рост: 63% / Падение: 37%», а также краткое объяснение, которое будет отображено прямо на графике.

Инструмент создан для трейдеров, которым нужна быстрая независимая «вторая точка зрения» на краткосрочное направление рынка без необходимости переключаться между окнами или использовать отдельные программы анализа.

Основные возможности

Анализ одним нажатием — без автоматической торговли и фоновых запросов. Только вы решаете, когда отправить запрос.

Работает с любым символом и таймфреймом — анализируется именно тот график, который открыт в данный момент.

Понятное объяснение — помимо процентной оценки, Claude кратко объясняет, какие особенности недавнего движения цены повлияли на вывод.

Лёгкий и автономный — никаких внешних DLL и дополнительных установщиков. Используется только встроенная функция WebRequest языка MQL4.

Как это работает

Нажмите кнопку «Ask Claude» на графике. Советник собирает последние OHLC-бары текущего символа и таймфрейма. Данные безопасно отправляются в API Anthropic с использованием вашего собственного API-ключа. Claude анализирует структуру последних ценовых движений и возвращает оценку вероятности роста/падения вместе с кратким объяснением. Результат отображается на графике в виде текстовой метки.

Инструкция по настройке

Получите API-ключ Anthropic на сайте console.anthropic.com (раздел API Keys). Это отдельная учётная запись, не связанная с подпиской Claude.ai. Оплата производится непосредственно Anthropic за использование API. Добавьте адрес API в белый список MT4:

Сервис → Настройки → Советники (Expert Advisors) → включите «Разрешить WebRequest для указанных URL» и добавьте: https://api.anthropic.com Прикрепите советник к любому графику. Введите свой API-ключ в параметре InpApiKey во вкладке Inputs. Нажимайте кнопку «Ask Claude» каждый раз, когда хотите получить оценку.

Входные параметры

Параметр Описание По умолчанию InpApiKey Ваш API-ключ Anthropic (обязательно) InpModel Используемая модель Claude claude-sonnet-5 InpBarsToSend Количество последних баров, отправляемых на анализ 50 InpTimeoutMs Тайм-аут запроса (в миллисекундах) 15000

Требования

MetaTrader 4 (сборка 600 или выше)

Активное подключение к Интернету

Собственный API-ключ Anthropic (использование API оплачивается отдельно через ваш аккаунт Anthropic)

Важное предупреждение

Этот инструмент предоставляет оценку, сгенерированную искусственным интеллектом на основе недавних ценовых данных. Это не является сертифицированным торговым сигналом, не прошло полноценное историческое тестирование и не гарантирует будущие результаты.

Языковые модели не являются специализированными системами количественного прогнозирования финансовых рынков. Рассматривайте полученный результат как один из дополнительных факторов при принятии торгового решения, а не как самостоятельное основание для открытия сделки.

Прошлые результаты (включая моделирование) не гарантируют будущую прибыль. Торговля на рынке Forex и CFD связана с высоким риском финансовых потерь. Перед использованием на реальном счёте обязательно протестируйте инструмент на демо-счёте и соблюдайте правила управления рисками.

Поддержка

По вопросам настройки или использования обращайтесь в ASK CLAUDE AI.