FlatOut movings indicator MT4

FlatOut Movings Robot：绝对掌控震荡盘整，自信领航趋势行情。
基于移动平均线的指标策略都有一个共同 text 里的噩梦：一旦市场切换阶段，您的本金就会开始缩水。传统的均线在震荡市（盘整期）中会产生数十次虚假交叉，而标准的过滤器又存在严重的滞后性。这导致您常常深夜顶着压力守在终端前，却偏偏在行情行将结束时才建仓入场。
本软件专为解决这一具体痛点而生。机器人能够持续扫描图表，像获取了订单簿的内部消息（内幕数据）一样读取市场结构。无论是在死气沉沉的横盘震荡中，还是在强劲的趋势脉冲行情下，它都能保持同样高效的交易表现。系统宛如一把手术刀，精准地将真实突破与进入交易通道的虚假洗盘剥离开来。
⏳ 历经市场混沌时代的岁月检验
该软件的数学核心已通过了长达十年的无序价格风暴周期（各周期交替更迭）的严苛回测。该算法在设计之初就具备了抵御任何全球金融危机以及市场时代变革的能力。
⚡ 脉冲猎手： 机器人在行情无回旋余地的临界点（即价格顺着阻力最小的方向飞速推进的节点）切入交易。入场点经过极度精准的计算，因此持仓头寸通常几乎不会承受有害的反向浮亏压力。
🤖 连胜主宰： 机器人字典里没有盲目和混乱。它的所有行为都服从于严密的数学秩序。一旦它捕获到一波浪潮，就会生成一连串密集的、源源不断的平仓获利单。该算法会顽强地咬住趋势，一个接一个地构建盈利头寸，直到市场脉冲动能消耗殆尽。对它而言，极少出现的止损并非灾难，而仅仅是瞄准镜的又一次校准。
↕️ 订单簿双向通吃： 机器人做多（Long）和做空（Short）同样高效。报告中的多空方向数量是均衡的。绝无任何为了迎合历史数据而进行的随机人工拟合参数。
🧱 铁血网格策略家： 在长时间的盘整或虚假洗盘阶段，它绝不会因为一点点微小的浮亏就急于割肉。机器人会开启“阵地围攻”模式，展开富有弹性的分布式网格订单流。它能冷静地吸收浮动风险，将保证金压力牢牢控制在绝对安全的范围内。
🎯 冷血狙击手： 软件会耐心等待完美的入场时机，以确保极佳的数学效率和强劲的盈亏恢复因子。
🎁 免费体验算法
您再也不必一年365天、一天24小时紧绷神经守在显示器前，虚度光阴又饱受精神折磨。这款高科技解决方案已经完全准备就绪。别再盲信他人的空话 —— 请亲自在真实的历史数据上检验该算法。
立刻领取您的本金安全防护工具吧！

   1. 点击迈达克市场（Market）本页面上的“下载模拟版（Download Demo）”按钮。
   2. 在您的终端中打开策略测试盘（Strategy Tester），并选择任意一段历史区间。
   3. 启动测试，亲眼见证系统是如何完美过滤市场噪音的。

------------------------------
常见问题（FAQ）：
1) 该产品针对哪些货币对进行了配置？
从技术上讲，该 Indicator（智能交易系统）可以在任何货币对上运行，并使用默认设置。不过，该EA是专门针对 EURUSD、GBPUSD 和 USDJPY 进行深度定制的。只有在这些货币对上，它才能展现出最高的执行效率。
2) 在哪个时间周期（Timeframe）上启动效果最好？
🦎 自适应变色龙： 对它而言，时间周期只是一块光学透镜。在较小的时间步长（M15、M30、H1）上，它表现得像一个高频头寸头寸速射头寸剥头皮者（Scalper）。而在较大的周期（H2 和 H4）上，它会放大步长，将市场密度转化为稳固的、经过滤的趋势持仓决策。机器人能完美适配K线的密度，而经纪商的K线内部随机噪音则会被彻底屏蔽。因此，您可以在 M15、M30、H1、H2、H4 上运行该产品。
3) 什么样的账户类型适合该EA？
需要支持对冲（Hedging）双向持仓的账户，因为传统的净持仓（Netting）模式在技术上与该EA的逻辑不兼容。最佳选择是 ECN/Raw 账户（适合大资金）、Cent 美分账户（适合 10,000 美元以下的存款）或杠杆从 1:100 起的 Swap-Free（免息/清真）账户。
4) 最少需要多少初始资金才可以开始交易？
单货币对在标准账户上需要 $800-$1000（在美分账户上则仅需 $10）。如果同时运行两到三个货币对，资金量按比例递增：标准账户需要 $2K/$3K（美分账户需要 $20/$30）。
5) 该EA在历史回测中的回撤情况如何？
在长达55年的历史数据中，基于净值（Equity）的最大浮动回撤分别为：EURUSD 为 7.08%，GBPUSD 为 9.31%，而 USDJPY 仅为 4.17%。
基于余额（Balance）的历史相对回撤大约在 2.27% – 16.95% 区间内波动。
6) 是否可以把这三个货币对组合成一个策略流（使用不同的 Magic Number）？
可以，而且这非常明智。通过在 EURUSD、GBPUSD 和 USDJPY 上同时启动并设置不同的 Magic Number（魔术编码），可以触发“策略群（Ensemble）”效应：各货币对独立交易，相互对冲回撤，从而创造出稳定且多元化的资金增长流。
7) 首次启动时需要使用哪些设置？
📦 开箱即用的完全自主： 彻底忘掉繁琐的人工参数拟合，也不用去读几百页的说明书。该产品在出厂时就已经针对核心货币对的特性进行了极致优化。机器人会自动扫描图表、识别货币对并瞬间投入工作。只需轻点几下鼠标即可轻松开启：您只需要将EA挂到推荐货币对的图表上，选择所需的时间周期，并设置一个唯一的 Magic Number 以实现多元化配置即可。
8) 我该如何确认 indicator 已经开始正常工作？
非常简单: 同时在设置中开启 Enable: Detailed operational logs（启用详细运行日志）参数，屏幕上就会直接显示系统状态文本，而“专家（Experts）”选项卡中的工作日志也会开始更新（每 1-4 小时输出一次详细报告）。
9) 为什么在切换时间周期时屏幕会出现短暂卡顿（冻结）？
📸 市场的量子快照： 在首次启动、切换时间周期或断线重连时，终端会短暂卡住一下，这是在对全部历史数据进行深度的穿透式审计。系统需要这个短暂的停顿来消除任何价格畸变，并部署完美的数学模型来保护当前持仓。
10) 为什么真实订单没有触发，但系统却把该订单计算在内了？
💻 数字化自主权： 机器人内部的数学逻辑高于市场的实际状况。这是该EA独特的安全防护机制。如果由于网络断线或经纪商滑点导致现实中未能成功开单，机器人会瞬间将其作为虚拟订单记录在模型的内存中。对于机器人而言，严格保持其数学模型的完整性才是重中之重 —— 这是它抵御市场混沌的最强护盾。为此，系统宁愿承受在单条网格上出现极小的技术性微亏。这种情况极少发生，因为在价格于K线开盘价附近波动时，机器人最多会尝试重复提交 10 次开单请求。
11) 该指标会产生信号飘移（未来函数/重绘）吗？如果关闭电脑会发生什么？
该指标绝无滞后，也绝不重绘（不飘移）信号。如果您关闭终端，EA不会丢失任何数据：重新启动时，它会瞬间根据您订单的 Magic Number 从历史起点重新精确计算整个数学模型。关闭电脑的最大风险在于可能会错过网格止盈平仓的精确时机，因此强烈建议使用 VPS 服务器。
12) 为什么该指标没有缓冲区（Buffers）？该产品是以怎样的节奏运行的？
该指标不使用缓冲区，而是通过图形对象（线条、箭头）来输出信号。这避免了在内存中存储无用的历史数据，令计算速度提升数倍。🛡️ 对行情的“大钉/插针”免疫： 同时，该产品并不会在每一个 Tick（Tick数据）或K线内部进行频繁更新，而是严格绑定在 H1 或 H4 K线的开盘价上 —— 这完全保护了算法免受市场噪音、虚假插针和瞬时滑点的干扰。
13) 如果经纪商看到了我的止盈止损目标，故意制造恶意插针来爆我的仓怎么办？
😎 隐形斗篷模式（潜行模式）： 借助潜行模式，这种情况被彻底杜绝。机器人采用了虚拟订单算法：所有真实的价位和目标仅存在于EA的内部内存中，对经纪商的服务器完全不可见。在技术上，经纪商根本无法猎杀您的止损，因为他们完全看不到系统计划在哪里锁定利润和结清头寸。
14) 如果订单网格变得过大该怎么办？
🔒 资金保险丝： 针对这种情况，系统内置了资本保险丝 —— 即参数 Risk: Enable grid depth protection（启用网格深度保护）。您可以强行限制网格中的最大订单数量（例如：不超过 8 单）。如果市场走向与系统相反，且亏损深度触及该临界阈值，机器人将自动释放仓位压力，果断切断风险，以最大程度保住您的核心本金。
------------------------------

推荐产品
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
指标
PTW NON REPAINT TRADING SYSTEM + HISTOGRAM Non-Repainting ,   Non-Redrawing   and   Non-Lagging  Trading System. Does the following: - Gives Accurate Entry and Exit Points - Scalping, Day and Swing Trading  - 95% Accuracy  - Targets, where to take profits. - Shows Trends, Support and resistance levels - Works on All Brokers - Works on All Currencies, CFDs and Stocks - It does not place trades for you, it only shows you what trades to place. - It works on All Timeframes - It is for Trend or ran
Valiant Strong Trend
Muhammed Emin Ugur
指标
" Valiant Strong Trend " - Your Ultimate MT4 Signal Indicator Are you ready to elevate your trading game to new heights? Look no further than the "Valiant Strong Trend" MT4 signal indicator, your indispensable tool for navigating the complex world of financial markets. Key Features: Precise Trend Identification : "Valiant Strong Trend" employs advanced algorithms to accurately identify market trends, whether they are bullish or bearish. Say goodbye to guesswork and hello to informed trading deci
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
指标
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
指标
构建图表并识别周期性价格变动的技术指标。 可以在任何图表上工作。 几种类型的通知。 图表本身还有额外的箭头。 无需重新绘制历史记录，只需关闭蜡烛即可。 建议使用 M5 及以上的 TF。 易于使用和配置参数。 当使用 2 个具有不同参数的指标时，您可以单独使用它们，而无需其他指标。 有 2 个输入参数 周期性和信号持续时间 这两个参数处理图表结构的处理。 Cyclicity 调节反转周期的变化频率，平滑周期。 Signal duration 为最小数字，检测价格变动中的脉冲，最大长期趋势变动。    ---------------------------------------------------------------------------------------
ACB Breakout Arrows Scanner MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
这是我们的指标 ACB Breakout Arrows 的多品种、多时间周期扫描器。默认情况下，它可同时在 28 个货币对和 9 个时间周期 上扫描买入/卖出信号，为交易者节省大量查图时间，提高操作效率。  功能特点 可在一个图表中扫描多达 252* 个品种与时间周期的组合，极大地提升监控能力。 点击任一信号即可打开相应图表，并自动加载预设模板，便于快速跟进。 面板可自由拖动并放置于图表上的任意位置。 支持实时提醒功能，包括弹窗提示、声音报警、推送通知和电子邮件提醒，确保不错过任何重要信号。  输入参数 为 ACB Breakout Arrows 设置信号灵敏度，可根据策略需求微调。 Symbols：填写你希望系统扫描的货币对或交易品种。  刷新历史：如发现图表数据缺失或异常，可通过此选项自动下载并更新历史数据。  选择所需扫描的时间周期，可单选或多选。 提醒设置：自定义提醒类型与条件，提升响应效率。 面板颜色与字体大小均可自由调整，支持个性化视觉体验。 
Ultimate Price Predictor
Chathusanka Yamasinghe
指标
Ultimate Price Predictor (Trade like a pro) Message Me Immediately After Purchase For Installation Help and Strategy This is an arrow indicator that shows precise price reversals. A great arsenal to add to any chart. Ultimate Price Predictor points price reversals with high degree of accuracy and it is great for scalping on the 5min time frame, Or swing trading on the 1hr time frame. Buy and sell arrows are shown on the chart as for entry signals. They do not repaint. *Great For Scalping *Grea
SFT Local Trend Signal
Artem Kuzmin
指标
Arrow indicator, to determine adjustments and local trends The arrow appears on the current bar and after closing the bar will not disappear. Allows you to enter the transaction at the very beginning of the movement Thanks to the flexible settings you can use on any currency pairs, metals and cryptocurrency Can be used when working with binary options Distinctive features Does not redraw. Additional parameters for fine tuning. Works on all timeframes and symbols. Suitable for trading curren
Super Ichi
Sinan Durkan
指标
What is the Super Ichi Indicator? Super Ichi is an advanced combination of Ichimoku Kinko Hyo and SuperTrend indicators. This powerful technical analysis tool is designed to identify market trends and generate trading signals. What Does It Do? Dual-Level Trend Analysis : Uses customized versions of Tenkan-sen and Kijun-sen lines Automatic Signal Generation : Displays visual markers (arrows) at crossover points Real-Time Alert System : Provides audio and visual alerts when new signals occur Dynam
FREE
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
指标
本指标是实践实战交易完善的波浪自动分析的指标 !  案例... 注: 波浪分级用西方叫法不习惯,因受到缠论(缠中说禅)命名方式习惯的影响,我是将基础波浪命名为 笔 ,将二级波段命名为 段 ,同时具有趋势方向的段命名为 主趋段 (以后笔记中都是这种命名方式,先告知大家),但是算法上和缠论关系不大切勿混淆.反映的是本人分析盘面总结的 千变万化纷繁复杂的运行规律 . 对波段进行了标准化定义,不再是不同人不同的浪  ,    对人为干扰的画法进行了排除,在严格分析进场起到了关键的作用 . 使用这个指标,等于将交易界面提升美感,抛弃最原始的K线交易带你进入新的交易层次.如果不是为了交易,在宣传上也将使客户观感提升层次. 指标内容: 1. 基础波浪 (笔) : 首先我们找出了价格波动过程中的基础波动拐点,当然他的有序性低,为下一步的计算提供基础. 2. 二级波段( 段 ) :在基础波浪的基础上,通过算法分析得到层级更明显的二级波段,二级波段为波浪提供了分析基础 3. 波浪( 浪 ): 有着更清晰的趋势,更清晰直观的方向.分析一个波浪是否延续,需要看二级波段的形态,分析二级的构成,可以得出波浪
Boost binary option profesional
Sebastian Alejandro Merino Sepulveda
指标
Binarias & Forex (+90% Ratio-Win Next Candle) Espere que el precio llegue a una buena zona (fuerte) sea soporte, resistencia, zona de oferta o demanda, fibonacci level key, cifra redonda. Haciendo lo anterior definitivamente habrá una reversión en el precio y obtendrá su ITM en primera vela dando una efectividad del 100% siguiendo la tendencia. Es muy importante estar atento a las noticias fundamentales en el mercado y estas no afecten tu trading. Sesiones comerciales: cualquiera (24 horas).
TD Combo Scanner Metatrader 4
Samil Bozuyuk
指标
The indicator scans for TD Combo signals in multiple timeframes for the all markets filtered and shows the results on Dashboard. Key Features Dashboard can be used for all markets It can scan for signals on MN1, W1, D1, H4, H1, M30, M15 ,M5, M1 timeframes Parameters UseMarketWatch: Set true to copy all symbols available in market watch MarketWatchCount : Set the number of symbols that you want to copy from the market watch list. CustomSymbols: Enter the custom symbols that you want to be availa
RegLin Polinomico
Victor Gauto
指标
RegLin Polinómico – Polynomial Regression Bands with Intelligent Filters RegLin Polinómico is a professional indicator that fits a polynomial (degree 1 , 2 , or 3 ) over a rolling price window and builds dynamic bands from the standard deviation of the fit’s residuals . It includes RSI (with selectable timeframe) and a trend-only option to filter out low-quality breakouts. You can also enable/disable sound when visual signals (arrows) are generated. How it works Fits a configurable-degree polyno
FxBears Powers
Rachid Lafhil
3 (2)
指标
FxBears Powers 致力于所有外汇对、金属、商品、期货、指数、能源、加密货币以及所有……以及从 M1 到 MN 的所有时间范围.........。 它基于供需和一些内部指标，它为您提供了一个非常强大的切入点，大部分时间为 0，您可以在测试中验证这一点..............。 它会立即在您的手机平台上向您发送信号，包括货币对名称、时间、时间范围、买入或卖出，   入场点、SL 和 TP....。 它在图表上为您提供卖出或买入箭头和 3 条线：TP、SL、入场点。 带有声音的即时通知。 输入没有复杂性，对于初学者和专业人士来说非常简单。 不重绘，不重绘。 使用此指标不再有损失，多年前对其进行测试，看看某一天的结果是否有损失......。
Pyro Trend
Oleksii Ferbei
指标
Pyro Trend is a new product that allows you to identify the current market phase (uptrend, downtrend or flat). The indicator is applicable for any data and periods. The middle of the trend wave, as well as the edges, are places of special heat and market behavior; when writing the indicator, an attempt was made to implement precisely finding the middle. Pyro Trend is a trend indicator that uses an original calculation algorithm. This indicator paints arrows in different colors depending on the
Gold Strike Predator
Ignacio Agustin Mene Franco
专家
GoldStrike Predator – Professional Expert Advisor for XAUUSD GoldStrike Predator is an advanced, high-precision Expert Advisor (EA) designed exclusively for trading the XAUUSD pair (Gold vs. US Dollar) on the MetaTrader 4 platform. Developed with a sophisticated hybrid architecture, it combines multiple layers of technical and predictive analysis to identify high-probability opportunities in the gold market, one of the world's most volatile and profitable instruments. Trading Strategy The sys
Trend Histogram md
DMITRII GRIDASOV
指标
Indicador Crypto_Forex "Histograma de TENDENCIA" para MT4, sin repintado. - El indicador Histograma de TENDENCIA es mucho más sensible y eficiente que cualquier cruce de medias móviles estándar. - El indicador puede mostrarse en dos colores: amarillo (dorado) para tendencia bajista y verde para tendencia alcista (los colores se pueden cambiar en la configuración). - El Histograma de TENDENCIA cuenta con alertas integradas para móviles y PC. - Es una excelente opción para combinar este indicado
Ezy Option Signal
Nirundorn Promphao
指标
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this timeframe (for example the Moving
Scalping Histogram Pro mt
DMITRII GRIDASOV
指标
适用于MT4平台的“剥头皮直方图专业版”加密货币外汇指标，无重绘。 - “剥头皮直方图专业版”指标可用于在价格小幅回调后寻找进入价格动能主要方向的入场信号。 - “剥头皮直方图专业版”指标有两种颜色：橙色代表看跌动能，绿色代表看涨动能。 - 当您看到至少10个连续的同色柱状图时，表示强劲的动能正在出现。 - 入场信号是直方图中第一列颜色与当前动能颜色相反，下一列颜色与初始动能颜色相同（参见图片）。 - 使用剥头皮目标价位——图表上最近的高点/低点。 - 内置移动端和PC端提醒。 - 指标带有信息显示功能——显示其所关联的外汇货币对的当前点差和隔夜利息。 - 显示内容还包括账户余额、净值和保证金。 - 可以将点差隔夜利息信息显示在图表的任意角落。 指标使用方法： - 买入信号：至少 10 根连续的绿色柱状图柱（动量）+ 1 根橙色柱状图柱（回调）+ 1 根绿色柱状图柱（在此处开立多头仓位）。 - 卖出信号：至少 10 根连续的橙色柱状图柱（动量）+ 1 根绿色柱状图柱（回调）+ 1 根橙色柱状图柱（在此处开立空头仓位）。 Click here to see high quality T
FiboPlusTrend
Sergey Malysh
4.5 (2)
指标
A ready-made trading system based on automatic construction and maintenance of Fibonacci levels for buying and selling on any instrument (symbol) and on any period of the chart. Determination of trend direction (14 indicators). The display of the trend strength and the values of the indicators that make up the direction of the trend. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, channels. Choosing a variant for calculating Fibonacci levels (six different methods). Alert system
MACD Scanner MT4
Samil Bozuyuk
指标
The indicator monitors the MACD trend in multiple timeframes for a specific market. No more shifting in between charts to check the trend direction while trading. Key Features Indicator can be used for all markets Monitors every timeframe, from M1 to MN Able to move display label on chart by single click Indicator Usage The dashboard appears to the left and upper part of the chart when attached. The shell encapsulating a timeframe goes red on a down trend, green on an up trend. If the default
One to Three Trendline Breakout
Noiros Tech
5 (3)
指标
Note : The slow loading of the indicator issue has been addressed . This new version loads fast and does not slow the platform. Version 1.3 : We have updated the indicator to include an historical bar scanning option . So instead of scanning all bars in the history (which can make the indicator slow sometimes ) , you can select the maximum number of bars it can scan which can increase the performance and make the indicator faster. This indicator scans the 1-3 Trendline pattern . The indicato
Duna1
Victor Gauto
专家
DUNA — 外汇算法交易专家顾问 DUNA 是一款专业的 Expert Advisor（EA），专为外汇市场的自动化交易而设计。该系统建立在严谨的算法框架之上，持续分析市场行为，并根据预先设定的规则执行交易，无需情绪或主观判断的干预。 系统实时监控价格波动，并识别市场条件对潜在交易变得有利的时刻。通过结构化的决策模型以及动态交易管理机制，DUNA 旨在在参与市场机会的同时保持一种可控且系统化的交易方式。 与手动交易不同，DUNA 在安装到交易平台后即可自动运行。EA 会评估市场数据，在策略条件满足时开启交易，并随着市场变化动态管理已开启的仓位。 DUNA 的设计重点在于稳定性、纪律性以及系统化执行。该算法更注重谨慎选择交易机会，而不是频繁交易，从而使系统能够适应不同的市场环境。 DUNA Expert Advisor 的主要特点包括： • 完全自动化的算法交易 • 持续的市场监控与分析 • 基于规则的交易执行 • 动态交易管理 • 结构化且纪律化的交易方法 • 易于集成到交易平台 为了获得最佳性能，EA 需要根据交易品种、时间周期以及经纪商条件对参数进行适当优化。建议用户在进行真实交
Smart Trend Indicator STI
Elias Mtwenge
指标
Information about this tool Generally: The Smart Trend Indicator STI is designed for the purpose of showing you the direction of the trend.   How it works It is based on moving averages. The indicator works on all types of markets. The indicator works on all timeframes. The indicator works on all currency pairs. This indicator doesn't repaint. The light green histograms are for bullish trend. The green histograms are for fast buy signals. The light red histograms are for bearish trend. The dee
Omega Trend Oscillator
Elias Mtwenge
指标
The Omega Trend Oscillator is a trend indicator based on Moving averages and Bollinger bands. I made it simple for you to have easy and soft market analysis approach. The indicator can be used for the following purpose. 1. For trend analysis 2. For determining the overbought and oversold market condition 3. For discovering market selling and buying opportunities.  Meaning of colors on the indicator FOR BULLISH MARKET (Buy) 1. Lime color is for bullish market/trend 2. Blue color is for very st
ADR AWR and AMR lines
Jerome Tommy Bodden
指标
ADR/AWR/AMR Lines Indicator - Professional Range Boundary Display Advanced Multi-Timeframe Range Analysis Tool for Professional Traders Overview The ADR/AWR/AMR Lines Indicator is a sophisticated visual analysis tool that displays dynamic range boundaries across multiple timeframes on your chart. This professional-grade indicator calculates and projects Average Daily Range (ADR), Average Weekly Range (AWR), and Average Monthly Range (AMR) boundaries, providing traders with precise entry/exit l
Trend MagicX
Hafis Mohamed Yacine
指标
A trending market is one in which price is generally moving in one direction. ... When trading a trend-based strategy, traders usually pick the major currencies as well as any other currency utilizing the dollar because these pairs tend to trend and be more liquid than other pairs.  Best Trend Indicator That Tells You the Direction of the Trend   Trend MagicX_v1.1 displays the trend direction, duration, intensity and the resulting trend rating for all time frames in real time. You'll see at a
BinaryMartini
Abdulkarim Karazon
指标
индикатор для бинарной торговли, основанный на пересечении 3MA с macd, он дает сигналы на покупку и продажу при открытии бара и не перерисовывается и не перерисовывается Индикатор не ориентирован на высокий процент выигрышей, поскольку он создан для торговли по мартингейлу, индикатор ориентирован на наименьшее количество проигрышных сигналов подряд. Стратегия: Минимальный депозит 1000 юнит, торговлю начинаем с 1 юнит (размер сделки 1 юнит на каждые 1000 капитала) мы удваиваем размер сделки по сл
BinaryIndi
Andrey Kravchenko
指标
This is an arrow indicator for binary options. It does not redraw, arrows do not disappear. The indicator implements an optional tester for visual monitoring of the number of signal and win rate. Does not require adjustment or fitting. Works on all pairs and gold. The signal appears at the close of a candle. Entry is made on the next bar. Optional alert. For trading with robots, there is a setting for the number of bars in history. If 0, the entire history is used. The EA operation time: 24/5 Wo
Interactive Moving Average FFC
Yasumuro Ayaka
指标
ForexFanclub(FFC) : For detailed instructions and our official website, please visit   my profile ! InteractiveMA: Real-Time Moving Average Control Stop wasting time opening settings dialogs just to tweak your Moving Average.   InteractiveMA   puts complete control of your trend analysis directly at your fingertips, allowing you to cycle through MA types and periods instantly on the chart. Whether you are a scalper needing rapid adjustments or a long-term trader refining your entry, this tool ma
FREE
E13 Acid Flux
Dariel Iserne Carrera
4 (1)
指标
Based on a combination of indicators, E13 Acid Fulx is an excellent indicator for knowing when to buy or sell on any asset and temporaryity. The indicator myself I have used it as a tool for my analysis when trading Forex. It is a useful and easy-to-understand trend indicator.  If you combine it with your own analyses you will surely get a good result in your operation.
FREE
该产品的买家也购买
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
指标
Linear Trend Predictor — 结合切入点和方向支撑线的趋势指标。按照突破高/低价通道的原理运作。该指标算法过滤市场噪音，考虑波动性和市场动态。 指示器功能  使用平滑方法，显示市场趋势和开立买入或卖出订单的切入点。  适合通过分析任何时间范围内的图表来确定短期和长期的市场走势。  输入参数可适应任何市场和时间范围，允许交易者独立定制指标。  设定的指示信号不会消失，也不会重新绘制——它是在蜡烛收盘时确定的。  几种类型的通知以箭头组合。  该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以作为其他交易系统的补充。  可供任何经验水平的交易者使用。 主要参数 Volatility Smoothing Level - 指标的主要参数，允许您配置指标以实现舒适的操作。 它的数字范围是 1 到 100，从而增加了您可以获得更长趋势运动的平滑度。 通过少量的数字，您可以获得短期走势并快速退出交易。 使用指标进行交易的时刻：  红线和箭头表示下降趋势和卖出开盘信号。止损应根据前一个上分形来设置。  黄线和箭头表示上升趋势和买入开盘信号。止损应根据前一个下分形来设置。
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
指标
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
指标
This indicator is very usefull to TRADE Trading Ranges and helps identify the following TREND. Every Trader knows that any market stay 80% of the time in trading ranges and only 20% of the time in TREND; this indicator has been built to help traders trade trading ranges. Now instead of waiting for the next TREND, You can SWING TRADE on trading ranges with this simple yet very effective indicator. TRADING with CONGESTIONI INDICATOR: The CONGESTIONI Indicator identify a new trading range and ale
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
指标
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  MT5 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/170028 MT4 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/88034 Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will hel
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
指标
Miraculous 指标 – 100% 不重绘的外汇和二元期权工具，基于江恩九方图 这个视频介绍的 Miraculous 指标 是一款专为外汇和二元期权交易者开发的高精度、强大交易工具。该指标的独特之处在于它建立在传奇的 江恩九方图 和 江恩振动法则 之上，使其成为现代交易中可用的最精确预测工具之一。 Miraculous 指标 完全不重绘 ，这意味着它的信号在 K 线收盘后不会改变或消失——你看到的就是你得到的。这为交易者提供了可靠且一致的基础，让他们能够自信地进出场交易。 主要特点： 基于江恩九方图和江恩理论构建 100% 不重绘的信号系统 适用于所有时间周期（M1、M5、H1、H4、日线、周线） 适用于外汇和二元期权交易 清晰的买卖信号，准确率高 可用于剥头皮、日内交易或波段交易 兼容大多数 MT4 平台 这款工具旨在帮助初学者和专业交易者做出更好、更明智的决策。无论您是交易货币、指数还是二元期权，Miraculous 指标都将为您在市场中提供所需的优势。
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
指标
GoldRush 趨勢箭頭信號 GoldRush 趨勢箭頭信號 指標為 XAU/USD 中的高速、短期短線交易者提供精確、實時的趨勢分析。 專為1分鐘時間框架設計，此工具顯示方向箭頭以明確顯示入場點，使短線交易者能在波動市場中自信操作。 該指標包含主要和次要警示箭頭。主要信號為白色和黑色方向箭頭，用於指示趨勢方向的轉變；次要信號為藍色和紅色箭頭，用於確認主要箭頭指示的方向並提示潛在交易入場點。 注意：當趨勢方向發生變化後僅出現一個主要警報箭頭時，請注意可能會出現多個次要藍/紅箭頭。次要信號將在滿足信號標準的任何蠟燭圖後出現，因此在長期趨勢移動中，螢幕上將顯示大量次要箭頭（如附帶的截圖所示）。您可在設置中開啟或關閉任一箭頭類型。 以下是我使用此指標進行交易的方式： - 對於買入入場，我會耐心等待白箭頭在蠟燭收盤時出現，並在下一根可用蠟燭收盤時出現藍箭頭時進行買入交易。 - 對於賣出入場，我會耐心等待黑箭頭在蠟燭收盤時出現，並在下一根可用蠟燭收盤時出現紅箭頭時進行賣出交易。 - 獲利了結/止損設置由使用者自行負責，但我個人使用最低R：R為1:2，並發現這在倫敦/紐約開盤等
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
指标
MT4多時限訂單塊檢測指示器。 特徵 -在圖表控制面板上完全可自定義，提供完整的交互。 -隨時隨地隱藏和顯示控制面板。 -在多個時間範圍內檢測OB。 -選擇要顯示的OB數量。 -不同的OB用戶界面。 -OB上的不同過濾器。 -OB接近警報。 -ADR高低線。 -通知服務（屏幕警報|推送通知）。 概括 訂單塊是一種市場行為，它指示從金融機構和銀行收取訂單。著名的金融機構和中央銀行帶動了外匯市場。因此，交易者必須知道他們在市場上正在做什麼。當市場建立訂單塊時，它會像發生大多數投資決策的範圍一樣移動。 訂單建立完成後，市場將朝著上升和縮小的方向發展。訂單大宗交易策略的關鍵術語是它包括機構交易者正在做的事情。由於它們是主要的價格驅動因素，因此包括機構交易在內的任何策略都可以。 您將在任何時間範圍內實時看到訂單塊，使用我們的控制面板，您將能夠在所選的歷史記錄週期內檢測常規，拒收和未大寫的訂單塊。 現在您可以接收到訂單塊接近警報，我們在MT4上顯示屏幕通知，並將通知推送到您的手機！
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (9)
指标
ENIGMERA: 市场的核心 重要提示：MQL5.com 演示版本在策略测试器中运行，可能无法完全反映 Enigmera 的功能。请查看描述、截图和视频了解详细信息。如有任何问题，请随时联系我！ 该指标的代码已完全重写。版本 3.0 增加了新功能并修复了自指标发布以来积累的错误。 简介 这个指标和交易系统是金融市场的一种独特方法。ENIGMERA 使用分形周期来精确计算支撑和阻力水平。它展示了真实的积累阶段，并提供了方向和目标。无论是在趋势中还是在修正中，这个系统都能工作。 它是如何工作的 指标的大部分功能通过图表左侧的按钮控制，使得能够快速响应不同的市场情况。 按钮 ON/OFF – 显示或隐藏整个指标。 Channel – 激活支撑通道，显示可接受的偏差范围。 Dev1 (第一偏差) – 指示价格在支撑偏差内的波动，信号表示市场正在整合或积累力量。 Dev2 (第二偏差) – 显示价格在偏差之间的波动，表示趋势形成和方向。 Dev3 (第三偏差) – 表示趋势的显著加速和高波动性。 45deg (45度) – 显示市场的节奏和相对于 45 度线的运动稳定性。 Tgt1/2
Meravith
Ivan Stefanov
5 (3)
指标
做市商工具。 Meravith 将： 分析所有时间周期并显示当前正在运行的趋势。 标注流动性区域（成交量均衡区），即多头与空头成交量相等的位置。 在您的图表上直接显示来自不同时间周期的所有流动性水平。 生成并展示基于文本的市场分析供您参考。 根据当前趋势计算目标位、支撑位和止损位。 计算交易的风险回报比。 根据您的账户余额计算仓位大小，并估算潜在利润。 在市场出现重大变化时，Meravith 还会发出警告。 指标的主要线条： 多头/空头成交量衰竭线 —— 作为目标位使用。 趋势线 —— 指示市场趋势方向。根据市场是多头还是空头而改变颜色，并作为趋势支撑。其颜色主要反映市场情绪。 成交量均衡线（Eq）—— Eq（Volume Equilibrium）是系统的核心。它表示买卖双方成交量的平衡点，即市场流动性所在位置。向上突破 Eq 表示多头倾向，向下突破 Eq 表示空头倾向。突破后，应等待回调——当价格回到相反趋势的偏离线或衰竭线附近时。 使用方法：只需将其添加到图表中。 Meravith 可以分析一切——趋势和回调。 趋势线与某条成交量衰竭线之间的距离越大，说明该方向的成交量越高。 趋
KT Alpha Hunter Arrows MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
大多数箭头指标只给你一个信号，然后把剩下的判断全部留给你自己。KT Alpha Hunter Arrows 给你的，是一套完整的交易计划。 每一个信号箭头出现时，图表上都会同时绘制完整计划：入场线、止损位、四个止盈目标，以及实时 Edge 结论，告诉你当前品种和时间周期是否值得交易。套装中还包含 Trade Manager EA，在你手动入场后负责后续执行，让你在市场波动和情绪干扰下依然保持纪律。非重绘。只在K线收盘后给出信号。适用于 Forex、黄金、指数，以及你交易的其他任何品种。 核心功能 非重绘买入和卖出箭头，只在K线收盘后出现。 每个信号都带有入场线、结构性止损和四个止盈目标。 Edge Dashboard 会分别评估当前图表上的买入和卖出机会。 结论系统：No Edge、Marginal、Tradeable、Good 或 Strong。 一键 Auto Optimize 按钮，可根据当前品种和时间周期自动调整设置。 完整套装包含 Trade Manager EA，并内置五种专为本指标设计的交易管理方案。 Prop Firm Risk Panel 可在图表上实时追踪日内回撤
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.65 (107)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
Peak Formation Dashboard Pro MT4
Sarika G Talekar
指标
The Propfolio Master Suite is the ultimate all-in-one analytical workstation for professional traders. Combining the power of the Beat The Market Maker (BTMM) methodology, Smart Money Concepts (SND/Liquidity), and Advanced Volume Profile, this suite replaces multiple different indicators with one optimized engine. Monitor up to 14 pairs simultaneously from a single chart, instantly identify market cycles, and seamlessly map institutional footprints with the click of a button. The Command Center
KuKl
IGOR KIRIANEN
指标
The indicator is built on a non-standard Zig Zag, it draws accumulations after which if the price leaves this zone and a test of this zone occurs, then a sound signal is given and an arrow appears - after the test candle closes.The indicator does not redraw its signals, it is very easy to use, there are only three settings 1- this is the zig zag parameter 2- this is the minimum price exit from the zone 3- this is the maximum price exit from the zone. The lower the parameter for Zig Zag, the more
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (2)
指标
“ Dynamic Scalper System ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同的时间范
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
指标
OrderFlow Absorption – 專業級MT4買賣差與吸收訊號指標 釋放真正訂單流分析的力量，OrderFlow Absorption 是MetaTrader 4上最強大的買賣差（Delta）直方圖與吸收訊號指標。專為想看清每一個價格波動背後真相的交易者設計，這個工具揭示了隱藏的買賣壓力與推動市場的吸收事件。 功能特色 買賣差直方圖視覺化：   以清晰的色彩直方圖即時顯示買方與賣方壓力。 吸收訊號偵測：   先進邏輯自動辨識多空吸收事件，及早預警潛在反轉。 圖表標記：   吸收訊號直接標示於主圖表，方便視覺辨識。 彈出式警報：   新吸收訊號出現時即時通知。 自訂門檻：   過濾弱訊號，專注高勝率機會。 資源管理：   高效運算，適用於大型圖表也能流暢運行。 全品種兼容：   適用於任何商品與週期，包括外匯、指數、商品等。 簡易整合：   參數簡單，快速上手與調整。 OrderFlow Absorption 的邏輯說明 OrderFlow Absorption 採用專利演算法，能在沒有完整Tick數據的情況下，估算每根K棒的買賣壓力（Delta）。它分析成交量、價格行為、K
TrendMaestro
Stefano Frisetti
4 (4)
指标
Attention: beware of SCAMS, TRENDMAESTRO is only ditributed throught MQL5.com market place. note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes a
NAM Divergences
NAM TECH GROUP, CORP.
5 (1)
指标
MT4多時限發散和超買/超賣檢測指標。 特徵 -在圖表控制面板上完全可自定義，提供完整的交互。 -隨時隨地隱藏和顯示控制面板。 -有關非大寫差異的實時信息。 -有關超買/超賣情況的實時信息。 -有關規則差異的實時信息。 -有關隱藏分歧的實時信息。 -可用於發散檢測的振盪器：AO，RSI，CCI，MACD，STOCH，RMI，TDI，RSIOMA。 -通知服務（屏幕警報|推送通知）。 概括 使用差異交易有助於發現趨勢減弱或勢頭逆轉。有時，您甚至可以將其用作趨勢持續的信號。我們的工具在一個非常舒適和直觀的控制面板中同時提供所有時間範圍的差異檢測，並具有顯示和隱藏的可能性，以使您的圖表盡可能保持清潔。 您會在選擇的歷史時期實時看到超買和超賣情況，定期背離，隱藏背離和無資本背離。 對於沒有大寫字母的差異，我們會在屏幕上顯示MT4通知，並將通知推送到您的手機！
Volatility Ratio Histogram MTF
Damien Camille Leriche
指标
There is always a need to measure if the market is "quiet" or it is volatile. One of the possible way is to use standard deviations, but the issue is simple : We do not have some levels that could help us find out if the market is in a state of lower or higher volatility. This indicator is attempting to do that : •           values above level 0 are indicating state of higher volatility (=GREEN buffer) •           values below level 0 are indicating state of lower volatility (=RED buffer)
Route Lines Prices
Vitalyi Belyh
指标
Route Lines Prices -  是一款用于寻找价格方向的指标。其简洁的界面包含多种价格行为和未来方向计算算法。这些算法包括基于所用时间周期的波动率计算和价格平滑。 该指标只有一个参数，用于更改“ Calculating price values ”。默认值 1 提供均衡的自动计算， 无需手动配置即可使用。 通过手动更改 2 到 500 之间的值，您可以根据自己的交易系统自定义指标。 建议在 M1 到 H4 的时间周期内使用此指标。适用于任何交易品种。 信号箭头在蜡烛图收盘时生成；不会重绘历史数据。 主图表上提供重复箭头。 提供多种类型的警报。内置的线轨迹计数器基于收盘价工作。这意味着，当出现相反信号时，会确定价格轨迹的数值，并在信号结束后的下一根蜡烛图上显示这些数值。 总计数器将获得的值相加，以便在相应的图表上方便地调整参数。
IQ Star Lines
INTRAQUOTES
指标
First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. "Millionaires don't use astrology, billionaires do" . - J.P. Morgan, Legendary American financier and banker. Welcome to  the new and updated  IQ Star Lines , the ultimate fusion of ancient planetary harmonic cycles and modern quantitative trading. published for the   first time on Metatrader. This is an indicator built by the developer, who has spent almost 2 decades trading while studying Vedic
Gold Scalper Indicator
Jeremy Nicolaj Van Hoorn
指标
GoldScalperX V2 PRO Institutional-Style Gold Scalping for Serious Traders Gold doesn’t forgive hesitation. GoldScalperX V2 PRO was built for traders who operate with speed, discipline and structure. This is not a “random arrow indicator.” This is a precision scalping framework engineered for XAUUSD volatility. Why Most Gold Traders Fail They: Enter too early Chase breakouts Trade noise Ignore volatility expansion Blow prop challenges GoldScalperX V2 PRO filters the chaos. It highlights onl
Breakout Arrows Mt4
Michael Oko Oboh
5 (1)
指标
Trend Breakout Arrows Indicator The Trend Breakout Arrows Indicator is a momentum-based signal tool designed to identify potential bullish and bearish breakout opportunities. It displays clear arrow signals directly on the price chart, helping traders quickly recognize possible trend changes and continuation setups. Up Arrow (Buy Signal) A magenta up arrow appears below a candle when bullish momentum begins to strengthen. This signal indicates that buying pressure may be overtaking selling press
Smart Order Block Indicator
Aditya Jayswal
5 (7)
指标
Smart4x Institutional Order Blocks v6.0 Advanced Smart Money Concepts (SMC) Indicator with Quality Scoring, Fibonacci Confluence & Multi-Timeframe Analysis The Ultimate Smart Money Trading Tool for Forex, Crypto, Indices, and Commodities Brand:   Smart4x Version:   6.0 Type:   MT4 Indicator Overview Smart4x Institutional Order Blocks v6.0   is a next-generation Smart Money Concepts indicator designed to scout, score, and filter institutional-grade order blocks with unparalleled precision. Bui
Binary Booster
Yaroslav Varankin
5 (1)
指标
Binary Options Trading Indicator: A Reliable Tool for Your Trades This indicator is specifically designed for binary options trading and has proven its high quality, reliability, and adequate accuracy, depending on the dynamics of the chart. Key Points: Signal Interpretation: When a blue cross signal appears, it indicates a potential entry into a trade, though it is considered a weak signal on its own. However, if the blue cross is accompanied by an arrow, it is considered a more reliable buy s
Signal From Level
Yaroslav Varankin
指标
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Keypad support resistance logic 1
Olaniyi Ayeku
指标
TRADING STRATEGY GUIDE DELIVERY The full Trading Strategy Guide will be sent directly to you after purchase. Just message me on MQL5 and ask for it — you'll receive it instantly, along with priority support and setup help. Powered Market Scanner for Smart Trading Decisions keypad support resistance logic 1  is a next-generation MT4 trading system built for serious traders who demand precision, reliability, and clarity. It combines advanced smart filters with real-time price structure logic to
CountSig
Yin Zhou Luo
指标
一款信号统计指标(MT4)——实现基于当前图表周期下的单线MA转向和双线MA金叉/死叉统计 . 转向定义：前一K向下或走平，当前K向上，视为转向向上；反之，转向向下。 金死叉定义：前一K快线在慢线下方，当前K快线在慢线上方，为金叉；反之，死叉。 参数及使用说明： 1、可指定统计K线数。 2、可指定4个不同的日内时间段，格式如"03:00-07:59"，4个时间段可交叉任意输入。 3、可配置ABC三个浮盈区间段点值。如：分界区间统计小点值设为500，即当某转向信 号出现后到下一反向信号止浮盈<=此点值，计入A区间； 若大于此点值<大分界点值时，计入B区间；若大于“大分界点值”计入C区间。 4、最大/最小浮盈统计。显示所有统计区间内的最大浮盈点值和最小浮盈点值(亏损点值)。 5、输出完整信号，按信号出现顺序排列，如“ACCBCA”之类。 6、综合预测。使用概率、周期、趋势、马尔可夫链等综合概算输出预测该信号出现的归类概率值。 7、加载指定MA线。在当前图表自动载入相应设置的MA线。 8、自适应列宽。以完整显示统计信号数。 9、用法:点击相应统计按钮即输出相应的统计表格.
作者的更多信息
Golden section price action indicator MT4 edition
Ekaterina Saltykova
指标
Golden section price action indicator - is a trend-scalping complete system with enter and exit points. Indicator is based on most powerfull price action japan patterns that are filtered by volume, volatility, market phase. Pattern is not a simple combinations of candles. Patterns must have "weight" to move market in right direction. "Weight" - is the summary of pattern's volume, the size of pattern candles according to last average volatility and ofcourse pattern must appear in correct market p
Support Resistance Peaks Indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
SupportResistancePeaks Indicator indicator - is the combination of dynamic support/resitance and price action pattern. As a rule support/resistance indicators uses already calculated, history levels. The most disadvantage of this method - new(incomming) levels always are not the same as were on history, in other words accuracy is not so high as expected. My indicator is looking for dynamic/live levels that are forming right now after trend lost it's power and choppy market starts. As a rule exac
Trend deviation scalper MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Trend deviation scalper - is the manual system to scalp choppy market places. Indicator defines bull/bear trend and it's force. Inside exact trend system also defines "weak" places, when trend is ready to reverse. So as a rule, system plots a sell arrow when bull trend becomes weak and possibly reverses to bear trend. For buy arrow is opposite : arrow is plotted on bear weak trend. Such arrangement allows you to get a favorable price and stand up market noise. Loss arrows are closing by common p
Trend driver bars Iindicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Trend driver bars is the manual trading system, which defines current trend continue or it's pull-back/reverse. "Driver" bars - are price action patterns that has powerfull affect on market, defining it's near future direction. Generally, driver bars represents trend "skeleton" and often anticipates new market impulse. System plots arrows when market shows 3 pattenrs in a row(most powerfull combo-pattern), and makes fast scalping of incomming movement. Loss positions closes by common profit. Lot
Wave impulse omega scalper MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Wave Impulse OmegaScalper - is the manual system for scalping. In many cases Indicator "eats" almost all possible trend wave. System defines up price wave and down price wave. Inside the exact wave - system defines true trend movement and choppy market. Indicator plots signals while market is trending, powerfull and has quiet good volatility. This is complete system with enter and exit points. Main Indicator's Features Signals are not repaint,non-late or disappear(exept cases when system recalcu
Reverse side scalper MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Reverse side scalper is the manual trading system, that works on choppy(anti-trend) market. As a rule markets are on 80% choppy and only 20% is trend phase. System is based on custom step Moving and RSI and reverse pattern. System defines up movement, down movement, trend / choppy phases. Indicator plots Buy signal arrow when current direction is down and phase is trend, Sell signal arrow is plotted when currently is up movement and phase is trend. As a rule it allows to "catch" local maximum/mi
Binary Step Clouds Indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Binary step clouds - is the complete trading system with enter and exit points. System is based on double smoothed exponential step moving and volume weighted simple step moving.Generally each movings define trend direction and places when trend is in active phase. Signals plots when both movings approache to active trend phase and market speed is high.  Main Indicator's Features Signals are not repaint,non-late or disappear(exept cases when system recalculates all history datas,refreshing main
Acceleration Force Meter Indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Acceleration Force Meter Indicator - is a trend system that join market in trend phase and after trend pull-back. AFM indicator - is the system that watchs market phases from flat to extreme volatility and prefers to enter in market when it's active, more volatility, ignoring most flat places. This is 100% complete trading system including enter and exit points. It works well with profitable trades - maximizing take profit targets(analysis of recent market volatility, its pips range to adapt cur
Imba trend runner indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
ImbaTrend Runner - is the trend following manual system for forex/crypto market. It defines medium-term trends and works with it in intraday mode. System shows enter points, profit and loss targets. As a rule profit targets are 2-3 X bigger than loss targets. Indicator is AutoAdaptive and it automatically updates it's settings during trading. Indicator is sensitive to market changes, regular updates helps to stay in relevant trend. Main Indicator's Features Signals are not repaint, late or disap
Early WPR divergence indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Early WPR divergence - is the manual system to define trend reverse. Green histogram shows main trend, Orange one - shows "short"/local trend. System is looking for clear divergence between both trends and pick up position(plot buy/sell arrows). When main trend is up, but local trend reverses to bearish trend and get's big power - sell arrow is plotted;    When main trend is down, but local trend reverses to bullish trend and get's big power - buy arrow is plotted;  Main inputs are : mediumTrend
Bull bear pressure indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Bull bear pressure indicator - is the manual system which defines bull/bear market. When lines is above zero level - market is strong bullish, and when lines below zero level - market is bearish. First line represents global trend and second one are smoothed and shows local market's mood. Main inputs are : MainPeriod- main indicator's period for global trend calculation; SignalPeriod - period for   smoothed and shows local market's trend; Main Indicator's Features Signals are not repaint,non-la
ROC acceleration deceleration indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
ROC acceleration-deceleration is the manual system for medium-term scalping. Indicator based on custom ROC system which defines bullish/bearish market and especially  acceleration-deceleration of tendention in the market's main direction. Buy arrow is plotted during bearish market when current trend decelerates and sell  arrow is plotted during bullish market when current trend decelerates. Main Indicator's Features Signals are not repaint,non-late or disappear(exept cases when system recalculat
ASI fractals with DPO filter MT4
Ekaterina Saltykova
指标
ASI fractals with DPO filter - is the manual trend-following system. ASI fractals are the base of every trend. System plots an arrow when fractal pattern appears on ASI indcator and DPO direction is same as incomming signal. System has several ways of usage : simply indicator, indicator with suggested arrows, arrows with single targets and arrows with common profit targets. User can simply switch indicator's modes directly from chart. Main Indicator's Features Signals are not repaint,non-late or
Trend Reversal Index MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Trend reversal index - is the manual trading system that works with overbought , oversold levels and reversal patterns. Sell arrow is plotted when indicator is higher than overbought level and here forms reversal pattern, all pattern points  located higher than overbought level. Opposite with buy arrow : ndicator is lower than oversold level and here forms reversal pattern, all pattern points located lower than overbought level.  Main Indicator's Features Signals are not repaint, late or disapp
Demarker pull back system MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Demarker pullback system - is the manual trading system for choppy markets. It show 2 colored histogram.  When histogram is blue - market is quite bullish, when histogram ir orange - market is more bearish. Up arrow is plotted when histogram is in oversold zone but blue color. Down arrow is plotted when histogram is in overbought zone but orange color. These patterns shows false breakout and possible soon reverse(price is overbought but shows bearish signs and price is oversold but shows bullis
TPM cross indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
TPM Cross (trend power moving cross) - is a trend following strategy based on custom signal points. Indicator consists from main custom moving chart line and trend power line. Indicator defines up and down movements by it's trend power and custom moving direction. When current market's trend looses it's power and opposite trend starts - power trend line  crosses moving and indicator plots an arrow.  Main indicator's adjustable inputs : movingPeriod - period of moving line  trendPeriod  - period
Impulse fractals indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Impulse fractals indicator - is counter-trend oriented complex market fractal pattern.  Market creates bull/bear impulse, trend starts, fractals on impulsed wave are an agressive pullback signals. Buy arrow is plotted when market is bearish and it's impulse showed up-side fractal, and sell arrow is plotted when market is bullish and it's impulse showed dn-side fractal. Main indicator's adjustable inputs : impulsePeriod - main period of impulse histogram  filterPeriod  - smoothes impulse accordi
Floating peaks oscillator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Floating peaks oscillator - it the manual trading system. It's based on Stochastik/RSI type of oscillator with dynamic/floating  overbought and oversold levels. When main line is green - market is under bullish pressure, when main line is red - market is under bearish pressure. Buy arrow appears at the floating bottom and sell arrow appears at floating top. Indicator allows to reverse signal types. Main indicator's adjustable inputs : mainTrendPeriod; signalTrendPeriod; smoothedTrendPeriod; tre
Trend speed vector oscillator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Trend speed vector - is the oscillator for manual trading. System measures trend direction and it's speed. Histogram shows 4 colors: Lime --> Strong up movement with good gain speed; Green --> Up movement with low gain speed Red --> Strong down movement with good gain speed; Orange --> Down movement with low gain speed Green and Orange histograms show weak market's movements and thуese places excluded from signal points. Buy arrow is plotted during strong down movement when bearish gain speed i
Floating gain meter MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Floating gain meter is the manual trading system that works with local trends and it's scalping. Histogram represents  bull/bear floating trend gain. Green color histogram shows choppy market with bullish pressure, Orange - shows choppy market with bearish pressure. Lime and Red colors shows "boiled" places in market. As a rule buy arrow is placed after strong Down movement when it's power becomes weak and choppy market starts. And sell arrow is plotted after strong Up movement when it's power
Pullback points indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Pullback points indicator - is the manual trading system, that shows most popular market prices. Indicator measures bull/bear waves pressure and looks for "consensus" prices. As a rule these points are crossed up and down very often and opened trade has several chances to be closed in positive zone. Mainly, such points is the good base for "common profit" types of strategies. Indicator also represents   "common profit"  scalping method of trading as default one.  Main Indicator's Features Signa
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Trend roc waves robot mt4
Ekaterina Saltykova
专家
Looking for EA to automate your trading strategy on the Forex market? TrendRocWaves Robot — your faithful companion in the world of trading! This 100% automated EA offers unique features: - works exclusively on high timeframes (H1 and H4) for confirmed response to market changes. - uses the most popular and liquid currency pairs such as EURUSD,GBPUSD with minimal spreads and fast transaction execution. - applies a scalping method based on a medium-term trend to achieve local goals and reduce r
Dynamic trend cycles robot mt4
Ekaterina Saltykova
专家
Introducing the trading system Dynamic Trend Cycles Robot  — a powerful tool for H1-H4 trading with volatility pairs! Technical capabilities - pairs to trade : EURUSD,GBPUSD,XAUUSD;  - timeframes : M30,H1,H4; Why Choose Dynamic Trend Cycles Robot (DTC)? - Accurate Trend Analysis: DTC adapts to current market volatility, providing precise tracking of price trends. This allows you to confidently open positions in line with the main trend and maximize your profits. - Filtering False Signals: In t
Stabilized dema cross robot mt4
Ekaterina Saltykova
专家
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility    currency     basket: GBPUSD and XAUUSD. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading session
Squeeze roc xau points mt4
Ekaterina Saltykova
专家
Introducing to your attention unique trading advisor, Squeeze roc xau points, exclusively designed for trading on the XAU/USD pair. We analyzed predominantly all objectively important timeframes and identified unique characteristics of gold movements relative to the dollar to create this product. These insights can be extremely useful in predicting market reversal points on timeframes from M30 to H8 for the XAU/USD pair. You can choose your favorite timeframe to receive signals or use multiple
Detrended scalper jpy points robot mt4
Ekaterina Saltykova
专家
Introducing to your attention a unique trading advisor "Detrended scalper jpy points robot", designed for trading with major JPY crosses. The idea is based on a modified indicator, detrended price oscillator, whose task is to eliminate the influence of the trend on price movements. This greatly simplifies the process of determining overbought/oversold cycles. The focus is on analyzing short cycles: long market cycles consist of several short ones. By analyzing the short components, we can more
Hybrid trend impulse robot mt4
Ekaterina Saltykova
专家
Hybrid Trend Impulse robot – is an advanced EA that combines modern approaches to trend and impulse analysis, offering unique capabilities for effective deposit management. Key advantages of the HybridTrendImpulse_robot: Nonlinear dynamics: The method of interaction between opening prices forms a unique nonlinear model that is particularly sensitive to significant price fluctuations, increasing their significance and making the indicator ideal for working in high volatility conditions. Enhanced
R trend sync robot mt4
Ekaterina Saltykova
专家
r-Trend Sync Robot is an expert advisor for extra volatility markets like XAUUSD with dynamic lot size. Main EA features : The advisor's algorithm is based on the analysis of an extensive array of historical data (from 1995 for EURUSD & EURJPY and from 2004 for XAUUSD), which ensured the identification of general patterns in the behavior of these pairs across a wide range of timeframes. The analysis of historical data helped the advisor learn to recognize market triggers for medium-term trends a
Vidya pearson flow robot mql4
Ekaterina Saltykova
专家
At the core of the VidyaPearsonFlow Robot lies the synthesis of two key principles : a daptive filtration of market noise and statistical analysis of correlations between major Forex pairs such as EURUSD, GBPUSD, and XAUUSD. This is not merely an algorithm—it is a system that embodies the harmony of mathematical rigor and the flexibility required to operate in the ever-changing market environment. The Essence of the Method: Adaptive Filtration: The system dynamically adjusts to changing market
筛选:
无评论
回复评论