Line Trade Manager
- 实用工具
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Nong Tien CuongI have been a trader for many years. In the past, I bought several EAs priced from $30 to $150, but none of them satisfied my real trading needs. Most of them were too complicated to use but lacked the basic features I needed.
So, I decided to code my own tools.
- 版本: 1.11
- 更新: 16 七月 2026
- 激活: 10
在此下载适用于 Demo 账户的免费全功能版本： [博客链接]
Line Trade Manager 是一款高级可视化交易工具，专为需要完全掌控订单执行（execution）与 risk management（风险管理）的手动交易者打造。无需再面对繁琐的订单窗口（order window）和手动计算，你可以直接在图表（chart）上用简洁的交互式线条管理复杂的交易逻辑。基于 “Set & Forget”（设置后即忘）的理念，它能帮您提前规划每一种行情场景 —— 彻底告别情绪化交易，也无需一直盯盘。
全面的多线综合管理
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Entry、SL 与 Multiple TP： 轻松设置入场价（execution price），并通过 TP1、TP2、TP3 线条实现精准的分批止盈。
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保本线（Break Even / BE Line）： 内置点差与手续费补偿（commission compensation），可视化锁定利润，实现真正的零风险交易（zero-risk trade）。
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动态移动止损线（Active Trailing SL Line）： 在你预设的位置直观监控并触发移动止损逻辑（trailing stop logic）。
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撤单线（Cancel Line）： 若价格在 Entry（挂单）成交前触及该线，系统将自动撤销并删除挂单（pending orders）。
智能执行与精准布局
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磁吸高低点（Magnet Peak/Trough Snapping）： 线条瞬间精准吸附到近期 K 线的 High/Low（最高/最低点），结构位摆放更精准、更干净利落。
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灵活布局（Flexible Layouts）： 可根据价格结构（price structure）手动拖动所有线条，或按固定的盈亏比（Risk-to-Reward / R multiples）自动锁定线条位置。
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高级止损保护缓冲（Advanced SL Protection Buffer）： Stop Loss（止损线）自动计算并添加可自定义的点数缓冲（points Buffer）及 10 秒滚动平均点差，避免在点差飙升（spread spikes）时被过早扫损（stop-out）。
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真实风险与回报计算（True Risk & Reward Calculation）： 所有的 Setup 盈亏显示均为扣除交易手续费（trading fees）后的实际净值（net values）。
高级 Trailing Stop（移动止损）算法
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Chandelier Trailing（吊灯止损）： 基于平均真实波幅（ATR）的动态波动率移动止损。
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Swing High/Low Trailing： 结构性移动止损，自动跟随近期的市场波峰与波谷（market peaks / troughs）。
重大财经新闻保护过滤
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新闻线可视化（Visual News Lines）： 高影响（红夹子 / Red Folder）的重大新闻事件将直接绘制在您的图表（chart）上。
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自动安全平仓/撤单（Auto-Safety Shutdown）： 在 Red Folder 新闻发布前 X 分钟，自动取消挂单或将 active 仓位全部平仓，完美规避滑点（slippage）与极端的市场剧烈波动（volatility）。
极简配置
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所有输入参数（Inputs）均已深度优化，直观易用，几秒即可轻松上手。
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如有任何问题、新功能建议（feature requests）或需要技术支持，请随时通过 MQL5 内置聊天系统（chat）联系我。