Line Trade Manager

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  • Nong Tien Cuong
    Nong Tien Cuong

    Nong Tien Cuong

    I have been a trader for many years. In the past, I bought several EAs priced from $30 to $150, but none of them satisfied my real trading needs. Most of them were too complicated to use but lacked the basic features I needed.
    So, I decided to code my own tools.
  • 版本: 1.11
  • 更新: 16 七月 2026
  • 激活: 10

在此下载适用于 Demo 账户的免费全功能版本： [博客链接]

Line Trade Manager 是一款高级可视化交易工具，专为需要完全掌控订单执行（execution）与 risk management（风险管理）的手动交易者打造。无需再面对繁琐的订单窗口（order window）和手动计算，你可以直接在图表（chart）上用简洁的交互式线条管理复杂的交易逻辑。基于 “Set & Forget”（设置后即忘）的理念，它能帮您提前规划每一种行情场景 —— 彻底告别情绪化交易，也无需一直盯盘。

全面的多线综合管理

  • Entry、SL 与 Multiple TP： 轻松设置入场价（execution price），并通过 TP1、TP2、TP3 线条实现精准的分批止盈。

  • 保本线（Break Even / BE Line）： 内置点差与手续费补偿（commission compensation），可视化锁定利润，实现真正的零风险交易（zero-risk trade）。

  • 动态移动止损线（Active Trailing SL Line）： 在你预设的位置直观监控并触发移动止损逻辑（trailing stop logic）。

  • 撤单线（Cancel Line）： 若价格在 Entry（挂单）成交前触及该线，系统将自动撤销并删除挂单（pending orders）。

智能执行与精准布局

  • 磁吸高低点（Magnet Peak/Trough Snapping）： 线条瞬间精准吸附到近期 K 线的 High/Low（最高/最低点），结构位摆放更精准、更干净利落。

  • 灵活布局（Flexible Layouts）： 可根据价格结构（price structure）手动拖动所有线条，或按固定的盈亏比（Risk-to-Reward / R multiples）自动锁定线条位置。

  • 高级止损保护缓冲（Advanced SL Protection Buffer）： Stop Loss（止损线）自动计算并添加可自定义的点数缓冲（points Buffer）及 10 秒滚动平均点差，避免在点差飙升（spread spikes）时被过早扫损（stop-out）。

  • 真实风险与回报计算（True Risk & Reward Calculation）： 所有的 Setup 盈亏显示均为扣除交易手续费（trading fees）后的实际净值（net values）。

高级 Trailing Stop（移动止损）算法

  • Chandelier Trailing（吊灯止损）： 基于平均真实波幅（ATR）的动态波动率移动止损。

  • Swing High/Low Trailing： 结构性移动止损，自动跟随近期的市场波峰与波谷（market peaks / troughs）。

重大财经新闻保护过滤

  • 新闻线可视化（Visual News Lines）： 高影响（红夹子 / Red Folder）的重大新闻事件将直接绘制在您的图表（chart）上。

  • 自动安全平仓/撤单（Auto-Safety Shutdown）： 在 Red Folder 新闻发布前 X 分钟，自动取消挂单或将 active 仓位全部平仓，完美规避滑点（slippage）与极端的市场剧烈波动（volatility）。

极简配置

  • 所有输入参数（Inputs）均已深度优化，直观易用，几秒即可轻松上手。

  • 如有任何问题、新功能建议（feature requests）或需要技术支持，请随时通过 MQL5 内置聊天系统（chat）联系我。


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Irina Nechaeva
实用工具
一款面向手动交易的专业面板，把完整的交易流程都收进图表上的一个窗口，从精准入场到账户防护。按设定的风险精确计算手数，借助 RR Tool 直接在图表上用线条搭建交易，开立市价单和挂单、网格与 OCO。持仓的后续管理交给面板打理：最多五级分批平仓、六种跟踪止损、保本以及 Virtual SL/TP。日、周、月三档限额守护本金，一旦被突破即自动触发。 使用指南与免费 Live 演示 免费的 Live 演示版可在此获取 ( Free Live Demo )。 产品的使用指南见此 ( User Manual )。 NT Trade Manager 把交易者的整套工作流程收进图表上一块紧凑的面板，无需在终端各窗口之间反复切换，也不必在每次入场前埋头计算。它为坚持手动、独立判断的交易者而打造：主观交易者、剥头皮和波段交易者，外汇、金属、指数、大宗商品乃至加密货币等任何品种都适用。决策由你拍板，执行的琐碎操作、风控纪律和持仓跟踪则交给面板。没有你的指令，什么都不会发生：这是一件实战工具，而不是全自动交易程序，也不是信号服务。 功能概览 每笔交易的手数都严格按设定的风险算出：可取账户余额的百分比
Zone Trader MT4
Lee Samson
5 (1)
实用工具
一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
实用工具
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT4 — MetaTrader 4 高级交易面板和图表工作区 VirtualTradePad PRO SE 是一款适用于 MetaTrader 4 的专业交易面板和交易管理工作区。它帮助交易者通过一个基于图表的界面，更快速地开仓、管理、保护、平仓和分析交易。 该产品专为需要的不只是简单按钮集合的活跃手动交易者而创建。PRO SE 将一键执行、挂单、持仓控制、部分平仓、篮子利润/亏损逻辑、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、市场信息、策略测试器流程和面向 VPS 的准备整合到一个结构化工作区中。 MT5 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 相对于普通手动交易的优势 一个工作区替代多个窗口 — 交易执行、持仓控制、风险信息和管理工具都保留在图表上。 更快处理交易
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
实用工具
一键交易的交易面板。处理头寸和订单！通过图表或键盘进行交易 交易小组进行人工交易。您可以从图表（图表窗口）或键盘进行交易。打开和关闭，反向和锁定。处理职位和订单！ МetaТrader4中主要订单的交易控制面板：买入，卖出，买入，买入，卖出，卖出限制，收盘，删除，修改，追踪止损，止损，止损。 全新高级版本现已推出： 使用   VirtualTradePad PRO SE   升级您的交易流程 — 适用于   MetaTrader 5   和   MetaTrader 4   的新一代专业交易面板。 MT5版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装    如何获取日志文件    如何测试和优化    Expforex 的所有产品 从符号窗口交易并从键盘交易！ 您正在为MetaTrader 4终端提供一个独特的插件 - 虚拟控制面板VirtualTradePad。 Description on English 注意！如果您想学习如何交易 策略测试器  ，请查看我们的免费 TesterPad 实用程序 VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (42)
实用工具
MT4 至 Telegram 信号提供者 是一款易用、可完全自定义的工具，它使发送信号到 Telegram 成为可能，将您的账户变成信号提供者。 消息的格式 可以完全自定义！ 但是，为了简便使用，您也可以选择一个预设模板，并能够启用或禁用消息的特定部分。 [ 演示 ]  [ 手册 ] [ MT5 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 可通过 用户指南 获取逐步说明。 无需了解 Telegram API；开发者提供所需的一切。 主要特性 自定义发送给订阅者的订单详情的能力 您可以创建分层订阅模型，例如铜牌、银牌、金牌。金牌订阅可获得所有信号等。 按订单号、符号或备注过滤订单 包括执行订单的图表的屏幕截图 在发送的屏幕截图上绘制已关闭的订单，以便额外验证 推迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情的全透明度： 新的市场订单 *附带屏幕截图 订单修改（止损、获利点） 已关闭订单 *附带屏幕截图 部分关闭订单 ** 新的挂起订单 修改的挂起订单（进场价格） 挂起订单激活（
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 4。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT4 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT5 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Risk to R Ratio Manager
Omar Alkassar
实用工具
风险回报率管理器是一款可视化订单管理工具和头寸规模计算器，旨在支持严谨的交易和专业的风险管理。它允许交易者直接在图表上直观地设置入场、止损和止盈水平，并在下单前自动计算交易手数和风险回报率。该工具有助于标准化交易准备，并确保每个仓位都以预先设定且可控的风险水平开仓。 该工具适用于多种交易工具，包括货币对、指数、金属、大宗商品和加密货币。它既适合手动交易者，也适合注重策略、对每个仓位都应用风险管理规则的交易者。通过减少计算时间并避免手动错误，该工具可帮助交易者在执行过程中保持一致性和清晰度。 风险回报率经理   安装和输入指南 如果您想获取有关 EA 的通知，请添加 URL (       http://www.betasoft.dev   ) MT4/MT5 终端（见截图）。 MT4版本 https://www.mql5.com/en/market/product/110797 MT5版本 https://www.mql5.com/en/market/product/110798 主要特点 可视化交易规划：该工具在图表上显示入场点、止损点和止盈点。这种可视化方法可帮助交易者在执行前查看
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 4 平台。多语言支持。 MT5版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (85)
实用工具
自动交易复制器旨在以 100% 的准确度在多个 MT4/MT5 账户/终端之间复制交易。提供商和接收方账户必须位于同一台 PC/VPS 上。使用此工具，您可以将交易复制到同一台 PC/VPS 上的接收方账户。所有交易操作都将从提供商复制到接收方，不会有任何延迟。此版本仅适用于 MT4 账户。对于 MT5 账户，您必须使用 MT5 的自动交易复制器。参考： 参考： 对于 MT4 接收器，请下载“Trade Receiver Free” 这里 . 对于 MT5 接收器，请下载“Trade Receiver Free MT5”  这里 . 对于同一台 PC/VPS 上的 MT5 提供商，请检查“Auto Trade Copier MT5” 这里 . 如果您需要通过互联网在不同的 PC/VPS 上进行账户复制，请查看“Trade Copier Pro” 这里 . 如果您需要通过互联网在不同的 PC/VPS 账户之间进行复制，且接收方数量不限，请查看“无限交易复制器专业版” 这里 . 以下是重点功能 在 MT4 和 MT5 账户之间复制。 一个提供商可以将交易复制到多个接收者的账户。 一个提
TradeMirror Pro MT4
Hao Liu
实用工具
神速EA跟单(TradeMirror)是一款MT4/MT5平台的订单复制软件。 使用教程 请点击 神速EA跟单使用教程 链接以查看更多使用教程 为什么选择神速EA跟单 我们深知对于金融软件而言安全、稳定和隐私的重要性，因此我们在细节处对这三大要素进行了额外的加固： 提供用户友好的图形界面，操作简单易用 注重隐私安全，适合对订单分发有隐私要求各种金融场景 精准复制订单，毫秒级分发 支持全平台，MT4/MT5全面覆盖 智能感知系统状态，邮件通知守护交易安全 核心功能列表 对于跟单软件而言，功能并不是越多越好的，因此经过严谨的需求分析，我们对程序进行了精简，并最终保留了如下核心功能： 多重连接 邮件通知 手数缩放 信号过滤 反向跟单 重置止盈/止损 免费演示 在购买Trademirror之前，你总是可以尝试免费演示。 点击本页面上的免费演示按钮 点击是的，我有Metatrader 4/5 允许浏览器打开Mt4/5 在Mt4/5中，找到专家顾问/市场/TradeMirror，打开它并点击测试 启用复盘显示（否则你将看不到GUI界面）。 点击开始 现在你可以在可视化图表上看到TradeMirro
Smart Channel M4
Vahidreza Heidar Gholami
实用工具
The trend in the market can be predicted using trend lines but the problem is you don’t know where exactly the price is going to touch the trend line where you can put your pending orders on. Smart Channel Expert Advisor makes it possible to put an advanced channel around the price data, which can be configured to handle placing orders, opening and closing positions, managing risk per trade, spread, slippage, and trailing stop-loss and take-profit automatically. Features Money Management (Calcul
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
实用工具
MT4 to Discord Signal Provider 是一款用户友好、完全可定制的工具，专为直接向 Discord 发送交易信号而设计。这个工具将您的交易账户转变为一个高效的信号提供者。 自定义消息格式以适应您的风格！为了方便使用，您可以从预先设计的模板中选择，并决定包括或排除哪些消息元素。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT5 版本 ] [ Telegram 版本 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 遵循我们详细的 用户指南 进行简单设置。 不需要预先了解 Discord API；我们提供所有必要工具。 主要特性 为订阅者更新自定义订单详情。 实施分层订阅模型，如铜牌、银牌、金牌，每一层都提供不同级别的信号访问。 附加执行订单的图表截图。 在这些截图上显示已关闭的订单，以增加清晰度。 提供延迟发送新订单消息的选项，以便在发送前进行最后调整。 透明和详细的订单信息： 带截图的新市场订单。 订单修改（止损、获利）。 已关闭和部分关闭的订单。 新的和修改的挂起订单。 挂起订单的激活和删除。 关于历史订单的详细报告。 每个订单的可定制评论。 注意： *
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
实用工具
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
实用工具
News filter, equity guard & session control for all your EAs — one tool, full protection — Free Demo | Latest Updates v26 (August 2026) is the biggest update ever: the EA now protects your entire account — every chart, no helper needed — and the indicator gives any chart its own protection rules (news, loss limits, trading times and more). The AI Trade Assessment arrives in MetaTrader 4 — automatic verdicts on new entries and on-chart assess buttons alike. Existing setups keep working unchanged
Genesis Multiorder Assistent V3
Thorsten Kicherer
实用工具
MultiOrder Assistent V3.0   - Your professional trading assistant for MetaTrader 4 The  MultiOrder Manager  is a powerful trading tool designed to optimize your trading while managing risk efficiently. With intuitive features and a user-friendly interface, this Tool is ideal for traders who want to manage multiple orders simultaneously without losing track.   Symbols: FX pairs, gold and cryptocurrencies Here you get a detailed description of the parameters and functions Manual     Features and
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
实用工具
跟单->方便快捷的界面交互,用户上手即用       ->>>> 推荐在windows电脑,或者VPS Windows上使用 特色功能: 多样化个性跟单设置: 1.对不同的信号源可以设置不同的手数模式 2.不同的信号源分别设置正向反向跟单 3.信号分别设置注释 4.是否根据合约手数校准手数 多样化个性跟单设置2: 1.对不同的品种可以设置不同的手数模式 2.不同的品种分别设置正向反向跟单 3.信号分别设置注释 4.是否根据合约手数校准手数 注释过滤,MAGIC过滤，信号手数过滤，本地品种过滤 净持仓模式（该模式下手数计算仅支持倍率） 工作时间设置 反向同步接收端的平仓 订单绑定功能：任意订单可以绑定到设置信号源订单上 （双击表格更改） 账户风险控制  基本功能: 跟单正常交互速度0.5s以下 自动检测信号源,并显示信号源账号列表 自动匹配品种,不同平台常用交易品种(后缀不同等特殊情况)95%自动匹配,基本无需手动设置,品种映射表可随意双击更改对应品种.(映射表具有快速搜索品种功能) 4种手数计算模式(1.倍率 2.固定手数 3.自适应资金风险 4.源账户资金比例风险) 特殊手数模式
Trade Portfolio Dashboard
Lee Samson
5 (1)
实用工具
立即在一張圖表上查看按日和按週的已平倉交易歷史記錄、當前未平倉交易以及外匯風險敞口！使用熱圖來識別有利可圖的交易以及您交易組合中的當前虧損情況。 快速關閉按鈕 使用快速關閉按鈕可以關閉單一符號的每筆交易、全部關閉單筆交易，或點擊按鈕以取得部分利潤或損失。不再需要在清單中尋找交易並研究如何關閉部分交易。儀表板還會顯示您在交易外匯對時目前對每種貨幣符號的風險敞口，這可以幫助您識別重大新聞事件發生前可能過度暴露的領域。您可以使用按鈕在新聞發布前立即快速降低您的風險，或者如果新聞已經發生並為您帶來利潤，只需單擊即可快速獲得該利潤！ 開放交易熱圖 交易熱圖是一種視覺化工具，專為使用頭寸交易或波段交易策略的交易者設計，使用美元成本平均法來擴大和縮小交易規模。您可以快速識別您的投資組合中可以存入的單一交易，以及您可以部分平倉的虧損交易。只需使用全部或部分關閉按鈕即可立即賺錢並降低風險。 快速識別控制回撤的機會 虧損控制切換「D 按鈕」將突出顯示您的投資組合中所有虧損高於每個交易符號平均價格的交易。這是透過在所有符號的單一交易周圍添加一個矩形來實現的，這樣您就可以看到首先要關注哪些交易。 這使
Trade panel Sniper
Andrey Kaunov
5 (4)
实用工具
Простая в управлении Торговая панель обеспечит безопасную торговлю. Вычислит объём сделки от заданного уровня Stop Loss и величины убытка. Поможет рассчитать сейф, и в ноль закрыть неверную сделку. Интуитивно понятный интерфейс делает панель удобной в управлении, освобождая внимание трейдера для принятия решения о входе в сделку. Программа сделает все расчёты за вас. Поэтому работа с помощью панели Снайпер - оптимальное решение для торговли с соблюдением Мани-менеджмента. А это главный ключ к по
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (2)
实用工具
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before   BUYING  and watch my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place orders easil
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
实用工具
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
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