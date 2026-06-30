Line Trade Manager
- Утилиты
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Nong Tien CuongI have been a trader for many years. In the past, I bought several EAs priced from $30 to $150, but none of them satisfied my real trading needs. Most of them were too complicated to use but lacked the basic features I needed.
So, I decided to code my own tools.
- Версия: 1.11
- Обновлено: 16 июля 2026
- Активации: 10
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Line Trade Manager — это продвинутый визуальный инструмент для трейдеров, торгующих вручную (manual traders), которым нужен полный контроль над исполнением ордеров (execution) и управлением рисками (risk management). Вместо неудобных окон ордеров и ручных расчетов, вы управляете сложной торговой логикой прямо на графике с помощью интуитивных интерактивных линий. Продукт разработан на основе философии «Установил и забыл» (Set & Forget) и позволяет заранее спланировать любой рыночный сценарий, полностью исключая эмоциональный трейдинг и необходимость постоянно следить за экраном.
КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛИНИЯМИ
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Entry, SL и Multiple TP: Легко задавайте цену исполнения и масштабируйте позицию с помощью линий TP1, TP2 и TP3.
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Линия безубытка (Break Even / BE Line): Визуально фиксируйте прибыль с учетом компенсации комиссий — настоящая сделка с нулевым риском (zero-risk trade).
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Активный трейлинг-стоп (Active Trailing SL Line): Отслеживайте и активируйте логику подтягивания стоп-лосса именно там, где это необходимо.
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Линия отмены (Cancel Line): Автоматически удаляет отложенные ордера (pending orders), если цена касается этой линии до активации (fill) на уровне Entry.
УМНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И ТОЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
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Привязка к экстремумам (Magnet Peak/Trough Snapping): Линии мгновенно привязываются к точным High/Low недавних свечей для идеального размещения по структуре рынка (structural placement).
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Гибкие макеты (Flexible Layouts): Перетаскивайте линии вручную по структуре цены или фиксируйте их на основе заданных соотношений риска к прибыли (Risk-to-Reward / R multiples).
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Продвинутый буфер защиты SL (Advanced SL Protection Buffer): Линия Stop Loss автоматически добавляет настраиваемый буфер в пунктах (points Buffer) и учитывает 10-секундное скользящее среднее значение спреда, чтобы избежать преждевременного срабатывания стоп-аута при резких всплесках спреда (spread spikes).
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Реальный расчет риска и прибыли (True Risk & Reward Calculation): Все значения P/L в окне настроек отображаются как реальные чистые значения (net values) с учетом торговых комиссий.
ПРОДВИНУТЫЕ АЛГОРИТМЫ ТРЕЙЛИНГ-СТОПА
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Chandelier Trailing: Динамический трейлинг на основе волатильности с использованием индикатора Average True Range (ATR).
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Swing High/Low Trailing: Структурный трейлинг за недавними рыночными пиками и впадинами (market peaks / troughs).
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ЗАЩИТНЫЙ ФИЛЬТР ОТ ВАЖНЫХ НОВОСТЕЙ
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Визуальные линии новостей (Visual News Lines): Важные экономические события (новости "Красной папки" / Red Folder) отображаются прямо на вашем графике (chart).
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Автоматическое безопасное отключение (Auto-Safety Shutdown): Автоматически отменяет отложенные ордера или закрывает активные позиции за X минут до выхода важных новостей, помогая избежать проскальзываний (slippage) и экстремальной волатильности.
ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА
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Все входные параметры (Inputs) интуитивно понятны и легко настраиваются — запуск панели занимает считанные секунды.
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Если у вас возникли вопросы, предложения по улучшению (feature requests) или вам нужна поддержка — пишите во встроенный чат MQL5.