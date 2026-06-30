Line Trade Manager

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  • Nong Tien Cuong
    Nong Tien Cuong

    Nong Tien Cuong

    I have been a trader for many years. In the past, I bought several EAs priced from $30 to $150, but none of them satisfied my real trading needs. Most of them were too complicated to use but lacked the basic features I needed.
    So, I decided to code my own tools.
  • Версия: 1.11
  • Обновлено: 16 июля 2026
  • Активации: 10

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Line Trade Manager — это продвинутый визуальный инструмент для трейдеров, торгующих вручную (manual traders), которым нужен полный контроль над исполнением ордеров (execution) и управлением рисками (risk management). Вместо неудобных окон ордеров и ручных расчетов, вы управляете сложной торговой логикой прямо на графике с помощью интуитивных интерактивных линий. Продукт разработан на основе философии «Установил и забыл» (Set & Forget) и позволяет заранее спланировать любой рыночный сценарий, полностью исключая эмоциональный трейдинг и необходимость постоянно следить за экраном.

КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛИНИЯМИ

  • Entry, SL и Multiple TP: Легко задавайте цену исполнения и масштабируйте позицию с помощью линий TP1, TP2 и TP3.

  • Линия безубытка (Break Even / BE Line): Визуально фиксируйте прибыль с учетом компенсации комиссий — настоящая сделка с нулевым риском (zero-risk trade).

  • Активный трейлинг-стоп (Active Trailing SL Line): Отслеживайте и активируйте логику подтягивания стоп-лосса именно там, где это необходимо.

  • Линия отмены (Cancel Line): Автоматически удаляет отложенные ордера (pending orders), если цена касается этой линии до активации (fill) на уровне Entry.

УМНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И ТОЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

  • Привязка к экстремумам (Magnet Peak/Trough Snapping): Линии мгновенно привязываются к точным High/Low недавних свечей для идеального размещения по структуре рынка (structural placement).

  • Гибкие макеты (Flexible Layouts): Перетаскивайте линии вручную по структуре цены или фиксируйте их на основе заданных соотношений риска к прибыли (Risk-to-Reward / R multiples).

  • Продвинутый буфер защиты SL (Advanced SL Protection Buffer): Линия Stop Loss автоматически добавляет настраиваемый буфер в пунктах (points Buffer) и учитывает 10-секундное скользящее среднее значение спреда, чтобы избежать преждевременного срабатывания стоп-аута при резких всплесках спреда (spread spikes).

  • Реальный расчет риска и прибыли (True Risk & Reward Calculation): Все значения P/L в окне настроек отображаются как реальные чистые значения (net values) с учетом торговых комиссий.

ПРОДВИНУТЫЕ АЛГОРИТМЫ ТРЕЙЛИНГ-СТОПА

  • Chandelier Trailing: Динамический трейлинг на основе волатильности с использованием индикатора Average True Range (ATR).

  • Swing High/Low Trailing: Структурный трейлинг за недавними рыночными пиками и впадинами (market peaks / troughs).

  • ЗАЩИТНЫЙ ФИЛЬТР ОТ ВАЖНЫХ НОВОСТЕЙ

  • Визуальные линии новостей (Visual News Lines): Важные экономические события (новости "Красной папки" / Red Folder) отображаются прямо на вашем графике (chart).

  • Автоматическое безопасное отключение (Auto-Safety Shutdown): Автоматически отменяет отложенные ордера или закрывает активные позиции за X минут до выхода важных новостей, помогая избежать проскальзываний (slippage) и экстремальной волатильности.

ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА

  • Все входные параметры (Inputs) интуитивно понятны и легко настраиваются — запуск панели занимает считанные секунды.

  • Если у вас возникли вопросы, предложения по улучшению (feature requests) или вам нужна поддержка — пишите во встроенный чат MQL5.


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MT4 to Discord Signal Provider — это удобный, полностью настраиваемый инструмент, предназначенный для отправки торговых сигналов напрямую в Discord. Этот инструмент превращает ваш торговый счет в эффективного поставщика сигналов. Настройте формат сообщений под свой стиль! Для удобства выберите из предварительно разработанных шаблонов и решите, какие элементы сообщения включить или исключить. [ Демо ] [ Руководство ] [ Версия MT5 ] [ Версия Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Следуйте
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Утилиты
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Утилиты
News filter, equity guard & session control for all your EAs — one tool, full protection — Free Demo | Latest Updates v26 (August 2026) is the biggest update ever: the EA now protects your entire account — every chart, no helper needed — and the indicator gives any chart its own protection rules (news, loss limits, trading times and more). The AI Trade Assessment arrives in MetaTrader 4 — automatic verdicts on new entries and on-chart assess buttons alike. Existing setups keep working unchanged
Genesis Multiorder Assistent V3
Thorsten Kicherer
Утилиты
MultiOrder Assistent V3.0   - Your professional trading assistant for MetaTrader 4 The  MultiOrder Manager  is a powerful trading tool designed to optimize your trading while managing risk efficiently. With intuitive features and a user-friendly interface, this Tool is ideal for traders who want to manage multiple orders simultaneously without losing track.   Symbols: FX pairs, gold and cryptocurrencies Here you get a detailed description of the parameters and functions Manual     Features and
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Утилиты
Копир->Удобное и быстрое взаимодействие с интерфейсом, пользователи могут использовать его сразу       ->>>> Рекомендуется использовать на компьютерах Windows или VPS Windows Функции: Разнообразные и персонализированные настройки копирования сделок: 1. Различные режимы лота могут быть установлены для различных источников сигналов. 2. Различные источники сигналов могут быть установлены для прямого и обратного копирования сделок. 3. Сигналы могут быть установлены с комментариями. 4. Следует ли ка
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки The News Filter вам больше не придется полагаться на встроенные
Trade Portfolio Dashboard
Lee Samson
5 (1)
Утилиты
Мгновенно просматривайте историю закрытых сделок по дням и неделям, текущие открытые сделки и экспозицию форекс на одном графике! Используйте тепловую карту для определения прибыльных сделок и текущего проседания в вашем торговом портфеле. Кнопки быстрого закрытия Используйте кнопки быстрого закрытия, чтобы закрыть каждую сделку по одному символу, закрыть отдельные сделки полностью или зафиксировать частичную прибыль или убыток одним нажатием кнопки. Больше не нужно искать сделки в списке и ду
Trade panel Sniper
Andrey Kaunov
5 (4)
Утилиты
Простая в управлении Торговая панель обеспечит безопасную торговлю. Вычислит объём сделки от заданного уровня Stop Loss и величины убытка. Поможет рассчитать сейф, и в ноль закрыть неверную сделку. Интуитивно понятный интерфейс делает панель удобной в управлении, освобождая внимание трейдера для принятия решения о входе в сделку. Программа сделает все расчёты за вас. Поэтому работа с помощью панели Снайпер - оптимальное решение для торговли с соблюдением Мани-менеджмента. А это главный ключ к по
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (2)
Утилиты
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before   BUYING  and watch my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place orders easil
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