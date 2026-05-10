Lordtrader Synthetic Indices

LORDTRADER SYNTHETIC INDICES EA 专业简介

LORDTRADER SYNTHETIC INDICES EA 是一款专为 MetaTrader 5（MT5）平台打造的专业级自动交易系统，专注于 Synthetic Indices（合成指数）市场交易。该EA结合先进的市场分析算法、智能风险管理以及高精度入场策略，为交易者提供稳定、高效且智能化的自动交易体验。

无论您是初学者还是专业交易员，LORDTRADER SYNTHETIC INDICES EA 都能够帮助您减少情绪化交易，提高交易执行效率，并在市场波动中捕捉高概率交易机会。

核心功能

  • 智能自动开仓与平仓系统

  • 高精度市场趋势分析

  • 内置止损（SL）与止盈（TP）管理

  • 支持 Boom & Crash、Volatility Indices 等合成指数

  • 低延迟执行，优化交易速度

  • 可自定义风险与手数设置

  • 兼容 VPS 24/7 全天候运行

  • 专业级资金管理系统

优势特点

  • 用户界面简单易用

  • 适合小资金与大资金账户

  • 稳定性强，适用于长期运行

  • 专为 Synthetic Indices 市场优化

  • 支持 MT5 平台快速安装

适用市场

  • Volatility 10 / 25 / 50 / 75 / 100

  • Boom 500 / Boom 1000

  • Crash 500 / Crash 1000

  • Jump Indices 等

适合人群

  • 希望实现自动化交易的投资者

  • 想减少人工分析时间的交易员

  • 寻求稳定策略的 Synthetic Indices 用户

  • MT5 EA 爱好者与专业交易团队

LORDTRADER SYNTHETIC INDICES EA 致力于为交易者提供更加智能、安全且高效的自动化交易解决方案，让您的交易更加专业化与系统化。


推荐产品
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Panha Scalping EA MT5
Huy Phanna
2.75 (4)
专家
PANHA SCALPING EA MT5 PANHA SCALPING EA MT5 is a professional automated scalping system designed to trade fast-moving forex markets using real-time market direction and advanced position control. The EA focuses on precise entries, controlled exposure, and intelligent basket-level profit and risk management, making it suitable for traders who want structured, automated scalping without complex configuration. Strategy Overview Market-direction based scalping Designed for fast-moving forex symbo
FREE
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
专家
HMA Scalper Pro EA — 基于 Hull Moving Average (HMA) 指标的 MetaTrader 5 自动交易顾问 概述 HMA Scalper Pro EA 是一款专业的 MetaTrader 5 交易机器人（Expert Advisor），根据 Hull Moving Average (HMA) 的方向进行交易。HMA 指标确定当前趋势方向，顾问据此开仓，并辅以 Smart Risk 资金管理、自适应网格交易、追踪止损、保本止损和时间过滤器。 该顾问支持 Netting 和 Hedging 账户，适用于黄金（XAU/USD）、外汇货币对、原油、指数和加密货币的交易。 为什么选择 HMA SCALPER PRO EA - Hull Moving Average 信号 — 基于 HMA 方向入场，该指标对趋势变化的反应快于经典移动平均线 - 多时间框架 HMA 计算 — 方向可在独立于图表时间框架的单独时间框架上计算 - Smart Risk 替代经典马丁格尔 — 每个后续网格订单的手数都比前一个小 - 自适应网格交易 — 固定步长、订单限制、
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (241)
专家
Hamster Scalping 是一个完全自动化的交易顾问，不使用鞅。夜间剥头皮策略。 RSI 指标和 ATR 过滤器用作输入。顾问需要对冲账户类型。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 一般建议 最低入金 100 美元，使用点差最小的 ECN 账户，默认设置为 eurusd M5 gmt + 3。 输入参数 EA 适用于四位数和五位数报价。在输入参数中，我们以点为单位表示5个字符的值，它会自动按4个字符重新计算所有内容。 NewCycle - 模式开启时，顾问工作不停止，模式关闭时，完成一系列交易后，顾问不会开新订单； 周期指标1 - 第一个指标的周期； Up level - 第一个指标的上限，顾问将在其上方打开卖出； Down Level - 第一个指标的较低水平，低于该水平 EA 将开始买入； Period indicator2 - 第二个指标的周期； From - 第二个指标值范围的下限，EA 允许在该范围内建仓； To - 第二个指标值范围的上限，EA 允
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
专家
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
专家
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Malaysian Support and Resistance
Januaries Mwaka Mawioo
专家
Classic SNR EA MetaTrader 5 智能交易系统 | 多品种支撑阻力交易，基于趋势逻辑 概述 Classic SNR Breakout EA 是一款专业的交易机器人，使用日线摆动点识别结构性支撑与阻力水平（Support & Resistance），并根据 H1 价格行为相对于这些水平的表现执行交易。EA 应用 双重逻辑 ：在上涨趋势中，当 H1 收盘于 SNR 水平下方（拒绝信号）时做空；在下跌趋势中，当 H1 收盘于 SNR 水平上方（拒绝信号）时做多。当 H1 收盘价果断突破水平时，也会交易突破信号。 EA 可同时扫描多达 14 个交易品种，自动解析经纪商特定的品种名称和后缀。 本策略适用于理解结构性水平可根据市场环境既充当支撑/阻力又充当突破触发器的交易者。 工作原理 EA 分析日线收盘价，在可配置的回溯期内识别高点和低点。这些摆动点成为结构性的支撑和阻力水平。然后 EA 监控 H1 K线收盘价相对于每个 SNR 水平的表现，并应用 基于趋势的逻辑 来确定交易方向。 核心交易逻辑 EA 并非简单地单向交易突破。相反，它会评估价格位置和 H1 收盘行为： 价格
Royal Sterling Intel
Rudi Rupian
专家
Royal Sterling Intel – Expert Advisor Overview Royal Sterling Intel (RSI) is an automated trading system designed around the Relative Strength Index (RSI), one of the most widely recognized momentum indicators in technical analysis. The strategy is primarily configured to operate on the H4 (4-hour) timeframe by default, allowing it to analyze broader market movements while reducing exposure to short-term price fluctuations commonly found on lower timeframes. The core objective of the system is t
Perfect Trade Ea AutoIndicator xauusd pro
Roman Protsak
专家
Perfect Trade EA Indicator 2026 for XAUUSD MT5 Премиальный многоуровневый самообучающийся индикатор с режимом автоторговли для XAUUSD Perfect Trade EA Indicator 2026 — это не просто индикатор и не обычный советник с примитивным входом по шаблону. Это премиальный торговый комплекс для MetaTrader 5, созданный для работы с XAUUSD, который объединяет в себе: - многоуровневый анализ рынка; - интеллектуальную фильтрацию сигналов; - режим автоматической торговли; - продвинутое сопровождение сделки;
Renko Logic
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
专家
MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - User Guide Overview This Expert Advisor implements a complete Renko-based trading system with custom brick calculation, visual display, and automated trading logic. -The EA only for Rent unlimited Version coming soon. Features 1. Renko Engine Custom Renko Calculation : Built from scratch, no offline charts needed No Repainting : Uses only closed Renko bricks Configurable Brick Size : Set in points via input parameters Real-time Brick Formation : Automatically
Gold Martingale Robot
Borriphat Maitree
专家
彻底改变您的黄金交易！使用“Gold Martingale Robot EA”（MT5）释放指数级与可持续的增长 您厌倦了不断盯着图表吗？每次发布重大经济新闻时都会感到压力？或者您曾经赚取过利润，却因为周末持仓而眼睁睁看着它们消失？ 停止试错吧！隆重推出 Gold Martingale Robot EA —— 终极 MT5 自动化交易系统，专为寻求长期投资组合增长、指数级复利回报以及严格风险管理协议的严肃投资者而设计。 为什么“Gold Martingale Robot EA”是您投资组合中缺失的那块拼图？ 1. 投资组合指数级增长（复利的力量） 这款 EA 并非为短期高风险赌博而生，而是为“长期”盈利而设计。该算法利用复利的力量，使您的账户能够稳步增长。今天的利润将成为明天创造倍增回报的资本。 2. ️ 零周末持仓风险 告别周末的焦虑！我们的系统遵循严格的规则：“周末不持仓”。这消除了周一早晨市场滑点的严重风险，并为您节省了大量不必要的隔夜利息（Swap）费用。 3. 智能“红色新闻”规避系统 在经济新闻发布（红色文件夹事件）导致市场剧烈波动期间，标准交易
Deep Trend Pro
Ignacio Agustin Mene Franco
专家
DEEP TREND X — Expert Advisor with Artificial Intelligence for XAUUSD Deep Trend X is a 100% automated Expert Advisor, specifically designed for trading Gold (XAUUSD). It combines cutting-edge machine learning algorithms with institutional market analysis to detect highly accurate entries in both trending and ranging markets. ARTIFICIAL INTELLIGENCE CORE The EA's core engine integrates two AI models that self-train on each new candlestick: SVM RBF (Support Vector Machine with Radial Kern
Gold Zone EA
Simon Reger
4.02 (44)
专家
Gold Zone EA 是一款全自动交易系统，通过供需区（Supply & Demand）分析市场结构，并根据预定义的价格反应执行交易。 EA 集成了区间识别、动能分析、EMA 趋势过滤、多级止盈、保本机制、跟踪止损以及一个内置的手动交易面板，可直接在图表中操作。 EA 适用于多种交易品种，包括： XAUUSD、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、BTCUSD 以及其他外汇、指数和差价合约产品。 不需要任何外部 DLL 或库。 交易逻辑 供需区识别 EA 通过以下元素识别结构性价格区域： 基础蜡烛（Base High / Base Low） 蜡烛形态过滤 可选 EMA 趋势强度 区间大小及重叠检查 自动移除无效区间 区间在多次被突破或达到无效计数时失效。 区间激活 当价格满足以下条件时，区间被激活（“armed”）： 在供应区下沿上方收线 在需求区上沿下方收线 仅激活的区间会触发交易信号。 动能蜡烛入场 EA 在以下条件满足时开仓： 蜡烛向区间方向形成明显动能 蜡烛实体达到最小定义大小 蜡烛与区间的距离在允许范围内 不会开仓的情况包括： 高点差、已有同方向持仓、EMA 条件不满
FREE
ProTrade EA
Jim Ariel Camarce Ignao
专家
Key Features   Automated Candle Pattern Recognition 10 Professional Patterns : Detects Bullish/Bearish Engulfing, Hammer/Shooting Star, Morning/Evening Star, Piercing/Dark Cloud, and 6 additional professional candlestick patterns Smart Filtering : Combine multiple patterns with configurable confirmation logic Volume Confirmation : Optional volume filter to validate pattern strength Multi-Timeframe Analysis : Separate execution and bias timeframes for better timing   Trading Dashboard Int
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
专家
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
专家
491   / 5000 该算法在极端波动条件下蓬勃发展。 它将在收市前评估状况，当市场波动到对您有利的极端水平时进入头寸并退出。 该算法不部署任何技术指标，只是简单的数学计算。 这在短期内非常波动的非定向市场尤其是外汇市场上非常有效。 您也可以在其他资产类别上进行测试。 进行了 20 年的回测以验证规则。 同样的逻辑已用在20多年的外汇市场。每个开仓最大的止损是0.8%，您可以随时调正，如果风险太高，请用于小数的Size来交易，可以输入0.01的Size。这个逻辑也会在周末把开仓带过，周五闭市前开仓，会在周一平掉。最迟会在Close HR的时钟平掉。不会把仓位带过第二个交易日。您也可以把最迟的平仓时钟给改掉，看看有别的方案。这个逻辑还未优化。
LT Gap EA
BacktestPro LLC
专家
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Aurum Forest AI
Bintang Indra Maulana Firmansyah
专家
"Trading Gold shouldn't be a gamble; it should be a calculation." Aurum Forest AI is a premium Expert Advisor utilizing a Native .ONNX Machine Learning Architecture . Unlike 99% of "AI" robots on this market that use hidden Martingale, this system is built on a Random Forest Classifier trained on 10 years of institutional Gold liquidity data. ## The Neural Core Advantage: Real-Time Data Processing: Evaluates 20+ non-linear features including SMC Liquidity Sweeps , Fair Value Gaps (FVG) , and Vo
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
专家
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
专家
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Goldmost MT5
Hongliang Ding
专家
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
专家
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
专家
Investopedia FIVE EA 基于这篇文章： https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp 交易条件 - 寻找低于 X 周期 EMA 和 MACD 的货币对交易处于负区域。 - 等待价格上穿 X 周期 EMA，然后确保 MACD 处于从负向正的交叉过程中，或者在五个柱内进入正区域。 - 在 X 周期 EMA 上方做多 X 个点。 - 在入场时卖出 X 个头寸加上风险金额；移动下半场的止损点以达到盈亏平衡。 - 使用追踪止损 - 风险警告 - 在您购买 ADX PRO 之前，请注意所涉及的风险。 - 过去的表现并不能保证未来的盈利能力（EA 也可能亏损）。 - 显示的回溯测试（例如在屏幕截图中）经过高度优化以找到最佳参数，但因此无法将结果转移到实时交易中。 - 该策略将始终使用止损，但 SL 的执行仍取决于您的经纪商。 如果您对 EA 有任何建议，请给我留言。谢谢！
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
专家
REAL BACKTEST / LONG TERM PROFITIBILITY Introducing ComplexEuro Edge PRO , an advanced Expert Advisor, meticulously designed 'EURUSD' trading system that specializes in executing high-precision trades by implementing a unique set of strict conditions and technical criteria.  ComplexEuro is unlike other EAs that rely on generic algorithms , martingale/grid or other 'AI' gimmicks that do not work long term. Minimum Deposit : $100 TimeFrame : M1 Pair : EURUSD VPS is recommended Auto Close at weeke
GoldMaster X
Jim Ariel Camarce Ignao
专家
GoldMaster X is a next-generation automated trading system engineered for traders who demand precision, consistency, and intelligent risk management. Powered by advanced candlestick pattern recognition, adaptive ATR-based Stop Loss and Take Profit, dynamic position sizing, and multiple trailing stop strategies, GoldMaster X identifies high-probability trading opportunities while protecting your capital. Designed with a professional trading dashboard, market bias filtering, and smart session mana
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
专家
Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统。Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统，它是一款先进的交易系统，采用双向订单锁定策略，仓位逐步增长，并根据市场动态调整。 圆锁的优点： 通过锁仓进行风险控制， 市场趋势领域交易量的动态增长， 根据限制设置灵活的行为， 适用于平缓和趋势阶段，在每种情况下优化结果， 具有保护机制的平均策略和电网方法的自动化。 MT4 版本 -> 此处 / 故障排除 -> 此处 顾问会开立两笔反向订单。当其中一笔订单盈利平仓后，顾问会重新开立两笔订单，订单量会根据 Multiplier_Volume 乘数和顾问开立的订单数量而增加。每开立一笔新订单，顾问都会以相同的交易量开立订单，并相互锁定。开立订单的过程会持续到同类型的订单数量达到 Limit_for_orders 的数量，届时顾问只会增加网格，而不会锁定。 Round Lock 的工作原理： 顾问开设一对方向相反的订单（买入/卖出），从而固定仓位并控制波动性。 仅当前一对订单中的其中一个通过获利平仓后，才会开设新的一对订单。 因此，订单组之间的距离会自动调整 -以
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
专家
Exclusive Black Pro Max MT5 — 自动化交易系统 Exclusive Black Pro Max MT5 是一款基于先进市场分析算法和风险管理策略的 MetaTrader 5 智能交易顾问。该顾问全自动运行，几乎无需交易者干预。 注意！购买后请立即联系我 ，以获取详细的安装和设置说明！ 重要提示： 所有示例、截图和测试仅用于演示。如果某个货币对在某个经纪商处表现良好，并不意味着在其他经纪商处也会如此。每个经纪商都有自己的报价、点差和交易条件，因此 每个货币对必须由用户自行优化 ，并且在真实账户上 仅以单货币模式运行 。多货币截图仅用于说明。 重要信息： 该顾问的演示版本仅供评估使用。未经优化的测试结果不能反映算法的真实表现。完整使用需要针对经纪商、资金规模和所选工具进行个性化优化。优化必须由用户独立完成，并且至少 每年一次 。 请记住：最终结果直接取决于您的交易经验以及您在优化过程中设置的参数。 主要特点 市场分析算法： 指标与过滤器的组合，用于识别交易机会。 灵活性： 可适应不断变化的市场条件和不同的波动水平。 现代订单执行类型： IOC, FOK, Ret
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
专家
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Gold Scalper King EA
Naveen Kumar Shyam
专家
Gold Scalper King EA is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor developed exclusively for trading XAUUSD (Gold). The EA follows a systematic breakout strategy that combines market structure analysis, pending order execution, and dual EMA trend confirmation to identify trading opportunities. Rather than predicting market reversals, Gold Scalper King waits for price to confirm a breakout beyond significant swing highs or swing lows before entering a trade. Every position follows predefined t
该产品的买家也购买
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
专家
Syna 7 - 全程陪伴交易的 AI 大多数交易系统在入场之后就停止思考了。 Syna 不会。 Syna 7 是一个 AI 交易助手，也是一套自主交易系统，从分析到离场全程参与。 它可以监控当前行情、记住交易的来龙去脉、评估新闻与波动、管理持仓、协调账户，并在订单成交之后继续重新审视自己的决策。 交易不会在入场时结束。 智能也不该如此。 从分析到离场，一以贯之的智能。 频道与社区 关注频道，获取更新、信号、发布消息和产品演示。加入公开群组，提问并与其他交易者交流。 关注我的 MQL5 频道 加入我的 MQL5 公开群组 什么是 Syna？ Syna 的设计目标，是充当整个交易运作的智能层。 它可以配合： 自身的自主交易策略 由其他 EA 开出的持仓 手动交易 多个 MetaTrader 5 终端 多个经纪商与账户 不同的品种、策略和风险配置 你可以把 Syna 当作自主交易者、AI 助手、持仓管理器、投资组合协调者，或者四者兼具。 AI 的优势不再局限于单一入场信号或某个孤立的 EA。 Syna 为何改变你的交易方式 传统 EA 遵循预先设定的逻辑，只能沿着开发者事先编写好的路径做
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
专家
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 介绍 Bitcoin Scalping MT4/MT5 – 智能加密货币交易EA 推出促销： 当前价格仅剩 3 个名额！ 最终价格：$3999.99 赠品 - 购买终身 Bitcoin Scalping 即可免费获得 EA AI VEGA BOT 算法交易（2 个账户）=> 私信咨询获取更多详情！！！ EA 实时信号 MT4 版本 为什么 Bitcoin 今天如此重要 Bitcoin 已经不仅仅是数字货币——它是一次金融革命。作为加密货币的先驱，Bitcoin 是全球交易量最大、最具认知度的加密资产。凭借其波动性和日益增长的接受度，
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
专家
AiQ Gen 2 – 更快。更智能。前所未有的强大。 我们在2024年末用Mean Machine开启了这一变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 AiQ Gen 2是这条路线上的下一次进化。 AiQ Gen 2为完全不同层次的速度而生。挂单是其优势的核心，使其能够在动能扩展之前精准定位，然后让自适应智能接管。 大多数AI工具回答一次就忘记一切。 AiQ Gen 2不会。 它记住每一个挂单设置、每次下单或调整背后的推理、为什么触发或为什么等待，以及市场的确切反应。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是一个围绕精准挂单执行构建的高速专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。AiQ Gen 2从真实结果中学习，磨练其选择能力，优化执行时机，并持续改进在实盘条件下的响应方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 AiQ Gen 2作为一个强大的独立系统运行，干净、精准且快速。对于希望进行可选生态系统集成的交易者，它也可以无缝接入Syna作为专属Agent，共享持久记忆并将其高速挂单优势贡献给更广泛的投资组合。
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
专家
精准、高效、稳定 不只是一个EA，而是一套完整的交易系统 PythonX M1 Scalper 是专为 XAUUSD 1分钟图表 设计的智能交易系统，依托高频市场结构与价格行为逻辑，结合多重指标过滤，精准捕捉高胜率交易机会。 我们在 9 家全球主流经纪商平台上进行了长达十年以上的历史测试，每次初始资金仅为 $500，均取得卓越表现，最高净利润超过 $500,000 。 无马丁，无网格，逻辑公开，稳定可控。 智能进场逻辑 —— 多指标联合过滤系统 PythonX 的进场策略并非依赖单一信号，而是通过以下指标的组合分析，提升交易信号的质量与稳定性： 吞没形态识别（Engulfing Pattern） CCI趋势确认 RSI动量支持 EMA均线趋势过滤 成交量激增检测（Volume Spike） 即便部分过滤条件在设置中关闭，它们仍辅助其它条件判断，从而强化整套交易逻辑的协同过滤效果。 风控设置概览 固定止盈：170 点 固定止损：145 点 可开启或关闭 24 小时交易 可灵活选择交易日（周一至周五） 不使用马丁策略 不使用加仓网格 此策略的交易频率适中，注重稳定回报与可控风险的结合。
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
专家
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
专家
BULLETPROOF BTC — Session Breakout EA for BTC/USD A fully automated session-breakout system for Bitcoin. NO martingale. NO grid. NO averaging down. NO hidden recovery tricks. SL and TP on every position, always. 6 risk profiles with one-click configuration. Validated on a full year of out-of-sample data. ------------------------------- WHY THIS EA IS DIFFERENT: VALIDATION, NOT PROMISES ------------------------------- Most EAs show you one beautiful backtest. BulletProof BTC was built the har
Undefeated Triangle MT5
Nauris Zukas
4.27 (11)
专家
描述。 该产品是作为“ PULSE_OF_MARKET ”项目的一部分创建的。 EA“Undefeated Triangle”是一个先进的系统，利用澳元、加元和新西兰元货币之间的独特波动。历史结果表明，组合中使用的这些对总是在向一个方向快速移动后返回第一个移动的对。这种观察可以允许包含一个网格-鞅系统，该系统可以获得这些独特情况的最大点数。 EA“不败三角”仅使用 3 对：AUDCAD、AUDNZD 和 NZDCAD。 MT4 version 好处。 真实账户监控 ； 比类似的替代品便宜得多； 操作迷你账户甚至 1 美元； 没有复杂的针参数； 便于使用。 参数。 Short Name (In Comment Section) – 出现在评论部分的日记或帐户历史中；  Print Logs On Chart - 开/关信息面板；  Display Options – 允许调整 4K 显示分辨率；  One Chart Setup Pairs – 选定的交易对列表（必须更改后缀）；  Magic - 交易头寸标识符；  No more Initial Trades (onl
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
专家
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
专家
*** 请将其附加到 M1 或 M5 图表，以获得最佳效果和快速进出场 *** Minting – 黄金剥头皮（精简版 / Lite Edition） 是由 Ramulo Software Ltd. 开发的一款精简而专业级的智能交易系统（EA），专为捕捉黄金（XAUUSD）的高波动性和高盈利潜力而设计。它将基于 EMA 的智能市场结构、ATR 趋势识别、分级美元追踪止盈以及严格的回撤控制融合为一套轻量、高效、易于运行的交易系统。 Minting 是进入 Emerge 生态系统的入口级产品。它经过刻意简化，旨在提供稳定性、透明性和持续性的账户增长。官方推荐的路径是：使用 Minting 所产生的利润升级到 Emerge —— 更高级的旗舰 EA，拥有更强的交易智能、更深入的市场逻辑以及更激进的盈利能力。 本 EA 的核心理念是： 先保护资金，其次创造利润。 核心交易逻辑 Minting 使用精炼的 EMA 结构： 快速 EMA（5） 慢速 EMA（9） 并结合： 基于 ATR 的趋势检测 多周期确认（M1、M5、M15） 针对趋势市场与震荡市场的独立交易逻辑 这使 Minting 能够
EA Miracolo
Amazing Traders
专家
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
专家
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
专家
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
专家
Super Hybrid EA AI Pro 适用于 MetaTrader 5 的专业 XAUUSD 网格、马丁格尔、对冲与篮子风险控制交易EA 产品概述 Super Hybrid EA AI Pro 是一款主要为 XAUUSD 交易开发的 MetaTrader 5 智能交易系统。该EA结合了网格交易、马丁格尔式手数递增、可选对冲、篮子利润管理、交易时段控制、新闻过滤、美联储事件过滤、回撤保护、点差控制以及基于规则的市场风险防御模块。 该EA采用篮子级别的交易管理方式。它不是将每一笔订单作为单独交易处理，而是可以将多个由EA管理的持仓作为一个完整交易周期进行统一管理。根据用户选择的设置，当价格朝不利方向移动时，EA可以开立额外订单，按照马丁格尔逻辑增加手数，使用分阶段网格距离，并通过对冲逻辑管理不利市场波动。 该EA的主要目标是为 XAUUSD 提供一个结构化的篮子交易管理框架，并配备可调节的风险控制工具。它并不是低风险交易系统。网格和马丁格尔策略可能会快速增加市场敞口，尤其是在市场出现强烈单边走势时。因此，该EA内置了多种防御工具，包括回撤限制、每日亏损保护、篮子总手数限制、最大单笔
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
专家
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the latest innovations in the trading area.
XAU Temporal Interference
Napat Puangjunkum
专家
XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
DeepMatrix FX
Tingting Yu
专家
DeepMatrix FX Advanced Algorithmic Intelligence for XAUUSD DeepMatrix FX — Precision. Intelligence. Performance. Important! Please contact me after installation to obtain the best recommended settings file. Next Price is 2 99 $ DeepMatrix FX is a fully automated trading system developed specifically for XAUUSD on the Any timeframe. Built with advanced algorithmic logic, adaptive market analysis, and precision execution technology, DeepMatrix FX is designed to identify high-probability trading op
Swingy3
Bashier Awny Husein Ismail Alhafy
专家
Swingy3: The Institutional Pivot & Swing Execution Engine Swingy3 is an algorithmic trading system designed for MetaTrader 5, focusing on high-conviction price action swings and institutional-grade risk management. Unlike standard retail indicators, Swingy3 analyzes market structure through dynamic pivot points and multi-timeframe confluence to identify entries where momentum and exhaustion align. The Strategy The core of Swingy3 is its advanced Pivot Analysis engine. It detects institutional "S
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
专家
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
Trade Vantage v5
Yvan Musatov
专家
Introducing   Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage   is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
专家
Gold Catalyst Evolution V6.0 — MQL5 市场说明 Gold Catalyst Evolution V6.0 适用于 MetaTrader 5 的自动化双引擎黄金交易系统 1. 产品概述 Gold Catalyst Evolution V6.0 是一款全自动智能交易系统，专为 XAUUSD 以及名称中包含 XAU 或 GOLD 的其他经纪商黄金品种开发。 V6.0 在一个智能交易系统中集成了两个相互独立的交易引擎。每个引擎分别评估市场状况，并拥有自己的固定手数、魔术号、持仓归属、保护水平和出场管理。 两个引擎互不复制，也不相互依赖。在对冲账户中，两个引擎可以同时管理同一黄金品种的仓位。在净额账户中，同一品种的入场会安全地按顺序执行，因为 MetaTrader 对每个品种只保留一个净持仓。 本系统旨在提供结构化的黄金自动交易，无需持续人工监控。 2. 交易架构 Engine A 是选择性方向引擎，用于筛选市场状况，并通过自身的执行配置管理其仓位。 Engine B 是独立的市场参与引擎，拥有单独的执行配置，并附加每日亏损及连续亏损交易控制。 每个引擎均： 使
PythonX GbpUsd M1 Sniper
Abhinav Puri
5 (1)
专家
PythonX GBPUSD M1 Sniper Structure-Based Precision Scalping Expert Advisor PythonX GBPUSD M1 Sniper is a high-precision Expert Advisor developed specifically for GBPUSD on the M1 timeframe. The system is built around Smart Money Concepts, focusing on market structure behavior to identify high-probability entries with minimal noise. The strategy leverages Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to detect momentum shifts and early reversals, allowing the EA to enter trades with st
SD Gold HFT Scalper EA
Patel Dipeshkumar Ramanbhai
专家
SD Gold HFT Scalper EA 是一款先进的高频交易系统，专为极端波动和高速市场执行而设计。与依赖延迟 OHLC（开盘价、最高价、最低价、收盘价）K线数据的传统 EA 不同，该系统完全基于纯粹的原始 Tick 数据运行。通过监控买价和卖价的微小波动，它能够在标准图表反映之前识别并捕捉爆发性的动量行情。 虽然针对黄金（XAUUSD）进行了优化，但该 EA 也可用于任何高流动性、高波动性的交易品种。 实时跟踪进度：点击这里查看 EA 的实时表现。 特别福利：购买后请立即私信我以获取您的 Set 文件！ ️ Set 文件：点击这里下载安装手册和配置文件。 谨防诈骗：我从不会在 Telegram 上分发我的 EA 或自定义设置。官方购买渠道仅限 MQL5，授权 Set 文件仅发布在我的博客中。请提高警惕，避免向第三方冒充者购买！ 核心功能 纯 Tick 数据引擎：分析实时 Tick 流，根据即时动量变化执行交易。 现代化图表面板：采用简洁低干扰的深色 UI 卡片，实时显示浮动盈亏（Floating PNL）和当日已平仓利润，并带有动态颜色提示。
作者的更多信息
Lordtrader Sniper
Godgift Sunday Umoh
专家
ELITE SMC SNIPER EA 产品概述 ELITE SMC SNIPER EA 是一款先进的自动化交易系统，专为希望在 MetaTrader 5（MT5）平台上实现智能、精准和纪律化交易的交易者而设计。该 EA 使用 Smart Money Concepts（SMC）策略，在高时间周期分析市场结构，并在低时间周期执行高概率交易入场。 该系统旨在减少情绪化交易，提高交易一致性，并帮助交易者进行专业的风险管理。适用于外汇、黄金（XAUUSD）、加密货币（如 BTCUSD）以及合成指数市场。 核心功能 高级 Smart Money Concept（SMC）策略 EA 集成了多种专业交易概念，包括： Break of Structure（BOS） Change of Character（CHOCH） 流动性扫盘检测 Order Block（OB）入场 Fair Value Gap（FVG）确认 市场结构分析 这些功能帮助 EA 更准确地识别机构级交易机会。 多时间周期分析 EA 会在以下高时间周期进行市场分析： 4小时（4H） 1小时（1H） 15分钟（15M） 然后在以下低时间周期
筛选:
无评论
回复评论