1200个用户！！！ - 页 90 1...838485868788899091929394959697...230 新评论 Alexandr Saprykin 2018.12.22 21:42 #891 Lev Seliverstov: 我不明白这一招。每个人需要50个点。库房的负荷是不透明的。任何不利于开盘的举动都会导致崩溃，有很多人都利用了这一招。 什么是不清楚的？我有一个很好的想法，用这种钱做什么。她在信号描述中警告说，有可能在任何时候撤回存款。 Vladimir Tkach 2018.12.24 08:41 #892 那么，顶峰去哪儿了？ Yevhenii Levchenko 2018.12.24 08:43 #893 Vladimir Tkach: 那么，顶峰去哪儿了？ 已经有六天没有交易活动了...我的意思是，没有发生什么坏事 Ivan Butko 2019.01.07 11:32 #894 Yevhenii Levchenko: 已经有六天没有交易活动了...我的意思是，没有发生什么坏事。20天内没有交易，已经有超过1000个用户了 赚得不错 :D))) 而且这种停顿不是系统性的。 虽然他说没有信号可以进入) Yuriy Zaytsev 2019.01.07 12:01 #895 Yevhenii Levchenko: 六天没有交易活动...我的意思是，没有发生什么坏事。主要的收入来自于订阅，站立和收集是正确的策略！"。 我喜欢 "没有交易活动...... "这句话。我是说，没有发生什么坏事。" Andrey F. Zelinsky 2019.01.07 12:38 #896 感觉这完全是 "他们自己的 "或 "独自的"。在反馈中，在简介中，没有一丝愤慨，没有贸易。加上她答应在新年后继续交易，已经有一周的时间了。信号列表中没有信号。回想一下冈察尔的信号--是的，它在评论和资料中被从早到晚撕毁。沉默不语，完全没有对话。而最后一百五十个订户就在昨天出现。 Konstantin Nikitin 2019.01.07 13:09 #897 Andrey F. Zelinsky:感觉这完全是 "他们自己的 "或 "独自的"。在反馈中，在简介中，没有一丝愤慨，没有贸易。加上她答应在新年后继续交易，已经有一周的时间了。信号列表中没有信号。回想一下冈察尔的信号--是的，它在评论和资料中被从早到晚撕毁。沉默不语，完全没有对话。而最后一百五十个订户就在昨天出现。新年过后，拉伸的概念，特别是在俄罗斯。仍然有旧式的新年。而在中国，它也还没有到来。在古斯拉夫语中，同样只在1月份。因此，至少在本月中旬之前还有时间。 Nikolai Krylov 2019.01.07 13:46 #898 Vladimir Tkach:次高的用户数量也主要是在晚上来的，拿的少，走的多。脚本很好，很有用!只是对订户来说，这不会让他们睁开眼睛。如果他们不能体会到信号提供者 只是坐收渔翁之利，那我就对其他的事情保持沉默。 Vladimir Tkach 2019.01.07 14:03 #899 Nikolai Krylov:脚本很好，很有用!只是对用户来说，这不会让他们睁开眼睛。如果他们不能通过MAE体会到信号提供者只是坐收渔翁之利，那么我就对其他的事情闭嘴。同意。用户就像商场里买东西的人一样，也需要更多的选择和更聪明。我有一半的客户在购买后问我产品的工作原理。 Rashid Umarov 2019.01.07 14:09 #900 Vladimir Tkach:我同意。市场上的用户以及产品的购买者需要更多的选择和更聪明。我有一半的客户在购买产品后问我产品的效果如何。也许你应该在描述中制作一个专门的视频，这样你就不必回答同样的问题了。给出一个现成答案的链接会更容易。 1...838485868788899091929394959697...230 新评论
