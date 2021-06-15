1200个用户！！！ - 页 89 1...828384858687888990919293949596...230 新评论 Vladimir Tkach 2018.12.21 06:31 #881 Yevhenii Levchenko: 这不是我的意思... 如果成功的话...确实如此！为什么没有很多人使用它？这不是一个复杂的策略，是吗？你个人不打算用这个东西运行信号？至少有一个演示)我们走吧!(с) 差价确实很疯狂。 Fast235 2018.12.21 06:51 #882 Vladimir Tkach:我们走吧!(с) 但是差价很疯狂。 为什么RSI不对称？ 我没有看到趋势过滤器 谁是你的供应商，我在阿尔帕里的英镑看起来像这样) 这就是它在罗博上的样子。 Vladimir Tkach 2018.12.21 07:00 #883 Fast528:为什么RSI不是对称的？ 我没有看到你的供应商在这里有一个trendacto过滤器，我在Alpari上的英镑是这样的) 我也有同样的供应商。真实的 Cnn账户。把RSI水平放在40-80，它也将是 "不对称的"。 Fast235 2018.12.21 07:03 #884 Vladimir Tkach:我也有同样的供应商。真正的 eSn账户。把RSI水平放在40-80，它也将是 "不对称的"。我在问为什么是40-80而不是40-60或20-80？ Boris Gulikov 2018.12.21 07:05 #885 Fast528:我在问，为什么是40-80，而不是40-60或20-80？ 因为这些是信号上的电平。 Vladimir Tkach 2018.12.21 07:15 #886 Fast528:我在问为什么是40-80，而不是40-60或20-80？根据你的经验，robo和al之间在价格、点差等方面是否有区别？ Fast235 2018.12.21 07:33 #887 Vladimir Tkach:根据您的经验，机器人和其他人在价格、点差等方面有什么不同吗？我不做真实交易，这是一个模拟账户，你可以从截图中看到，同样的外汇会有不同的效果，简而言之，这是废话。 欧元/加元的点差为10点... Alexandr Saprykin 2018.12.22 20:06 #888 看了看有类似仓鼠名字的信号。还有仓鼠.........一毛不拔的人。不过，这是一个很受欢迎的名字。我数了一下，有46个仓鼠信号。其中33个没有订户。而在5的基础上有10个仓鼠信号。但只有两个有订户（共三个）。所以，事实上，埃琳娜-安娜很好，她能够在一个信号上聚集这么多人。我们应该向她学习。如果你收集她所有的信号，她将有超过一千名用户。 Lev Seliverstov 2018.12.22 20:42 #889 Alexandr Saprykin: 看了看有类似仓鼠名字的信号。还有仓鼠.........一毛不拔的人。虽然是很受欢迎的名字。我数了一下，有46个仓鼠信号。其中33个没有订户。而在5的基础上有10个仓鼠信号。但只有两个有订户（共三个）。所以，事实上，埃琳娜-安娜很好，她能够在一个信号上聚集这么多人。我们应该向她学习。如果你收集她所有的信号，她会有超过一千名用户。 我完全不明白。每次50个点。存款负荷是不透明的。任何不利于开盘的举动都会导致崩盘。 Maxim Kuznetsov 2018.12.22 20:44 #890 Lev Seliverstov: 这是一个难以理解的把戏。它需要50个点。Depo的负载是不透明的。任何反对开盘的举动都会导致崩溃，而且有很多人。正如笑话所言，"我们要做什么呢？我们会妒忌的！" 1...828384858687888990919293949596...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这不是我的意思...
如果成功的话...确实如此！为什么没有很多人使用它？这不是一个复杂的策略，是吗？你个人不打算用这个东西运行信号？至少有一个演示)
我们走吧!(с)
差价确实很疯狂。
我们走吧!(с)
但是差价很疯狂。
为什么RSI不对称？ 我没有看到趋势过滤器
谁是你的供应商，我在阿尔帕里的英镑看起来像这样)
这就是它在罗博上的样子。
为什么RSI不是对称的？ 我没有看到你的供应商在这里有一个trendacto过滤器，我在Alpari上的英镑是这样的)
我也有同样的供应商。真实的 Cnn账户。把RSI水平放在40-80，它也将是 "不对称的"。
我也有同样的供应商。真正的 eSn账户。把RSI水平放在40-80，它也将是 "不对称的"。
我在问为什么是40-80而不是40-60或20-80？
我在问，为什么是40-80，而不是40-60或20-80？
我在问为什么是40-80，而不是40-60或20-80？
根据你的经验，robo和al之间在价格、点差等方面是否有区别？
根据您的经验，机器人和其他人在价格、点差等方面有什么不同吗？
我不做真实交易，这是一个模拟账户，你可以从截图中看到，同样的外汇会有不同的效果，简而言之，这是废话。
欧元/加元的点差为10点...
看了看有类似仓鼠名字的信号。还有仓鼠.........一毛不拔的人。虽然是很受欢迎的名字。我数了一下，有46个仓鼠信号。其中33个没有订户。而在5的基础上有10个仓鼠信号。但只有两个有订户（共三个）。所以，事实上，埃琳娜-安娜很好，她能够在一个信号上聚集这么多人。我们应该向她学习。如果你收集她所有的信号，她会有超过一千名用户。
这是一个难以理解的把戏。它需要50个点。Depo的负载是不透明的。任何反对开盘的举动都会导致崩溃，而且有很多人。
正如笑话所言，"我们要做什么呢？我们会妒忌的！"