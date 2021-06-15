1200个用户！！！ - 页 89

Yevhenii Levchenko:
这不是我的意思...

如果成功的话...确实如此！为什么没有很多人使用它？这不是一个复杂的策略，是吗？你个人不打算用这个东西运行信号？至少有一个演示)

我们走吧!(с)

差价确实很疯狂。


 
Vladimir Tkach:

为什么RSI不对称？ 我没有看到趋势过滤器


谁是你的供应商，我在阿尔帕里的英镑看起来像这样)


这就是它在罗博上的样子。


 
Fast528:

我也有同样的供应商。真实的 Cnn账户。把RSI水平放在40-80，它也将是 "不对称的"。

 
Vladimir Tkach:

我也有同样的供应商。真正的 eSn账户。把RSI水平放在40-80，它也将是 "不对称的"。

我在问为什么是40-80而不是40-60或20-80？

 
Fast528:

因为这些是信号上的电平。
 
Fast528:

根据你的经验，robo和al之间在价格、点差等方面是否有区别？

 
Vladimir Tkach:

我不做真实交易，这是一个模拟账户，你可以从截图中看到，同样的外汇会有不同的效果，简而言之，这是废话。

欧元/加元的点差为10点...

 
看了看有类似仓鼠名字的信号。还有仓鼠.........一毛不拔的人。不过，这是一个很受欢迎的名字。我数了一下，有46个仓鼠信号。其中33个没有订户。而在5的基础上有10个仓鼠信号。但只有两个有订户（共三个）。所以，事实上，埃琳娜-安娜很好，她能够在一个信号上聚集这么多人。我们应该向她学习。如果你收集她所有的信号，她将有超过一千名用户。
 
Alexandr Saprykin:
看了看有类似仓鼠名字的信号。还有仓鼠.........一毛不拔的人。虽然是很受欢迎的名字。我数了一下，有46个仓鼠信号。其中33个没有订户。而在5的基础上有10个仓鼠信号。但只有两个有订户（共三个）。所以，事实上，埃琳娜-安娜很好，她能够在一个信号上聚集这么多人。我们应该向她学习。如果你收集她所有的信号，她会有超过一千名用户。
我完全不明白。每次50个点。存款负荷是不透明的。任何不利于开盘的举动都会导致崩盘。
 
Lev Seliverstov:
这是一个难以理解的把戏。它需要50个点。Depo的负载是不透明的。任何反对开盘的举动都会导致崩溃，而且有很多人。

正如笑话所言，"我们要做什么呢？我们会妒忌的！"

