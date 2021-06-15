1200个用户！！！ - 页 94 1...87888990919293949596979899100101...230 新评论 Andrey F. Zelinsky 2019.01.08 11:51 #931 作为一个例子--看看今天的评论。 -- 连续三条负面评论 -- 紧接着一个正面评论说 "她总是说你必须在这个信号中使用1/4的钱"。 因此，最初的 "每年会有2-3次失败 "的论调-- 这是在推动用户自己得出结论："赔钱也没关系"。 通过适当的方法，大比例的用户可以很容易地被说服，在他们的余额被耗尽后，再进行一次甚至几次这样的梅花订阅。 Ivan Butko 2019.01.08 12:34 #932 Andrey F. Zelinsky:作为一个例子--看看今天的评论。 -- 连续三条负面评论 -- 紧接着一个正面评论说 "她总是说你必须在这个信号中使用1/4的钱"。 因此，最初的 "每年会有2-3次失败 "的论调-- 这是在推动用户自己得出结论："赔钱也没关系"。 通过适当的方法，大比例的用户可以很容易地被说服，在他们的余额被耗尽后，再进行一次甚至几次这样的梅花订阅。 最大的工作计划正在我们眼前实施 Aleksey Rodionov 2019.01.08 12:40 #933 Ivan Butko: 世界上最伟大的工作计划正在我们眼前发生。现在我在看关于别列佐夫斯基和巴德利以及他们的计划。我们可能已经见证了另一位天才... Nikolai Krylov 2019.01.09 09:17 #934 我只是不知道是什么在驱使她？确定的或... 现在她有机会以最小的损失平仓，但她没有这样做。现在她要坚持到最后？ multiplicator 2019.01.09 09:23 #935 看起来应该在每个信号上创建一个新的标签。对信号的在线讨论）。 Mickey Moose 2019.01.09 09:57 #936 把她介绍给你们正在讨论的人 Alexandr Saprykin 2019.01.09 10:03 #937 Mickey Moose: 向你要讨论的人介绍你自己。 现在是你学会如何介绍自己的时候了。 Yaroslav Gnidets 2019.01.09 10:08 #938 没有必要去见仓鼠。 Mickey Moose 2019.01.09 10:09 #939 Alexandr Saprykin: 现在是时候学习如何介绍自己了。这并不妨碍我询问有关人员的详细联系方式。 Fast235 2019.01.09 10:30 #940 Mickey Moose:这并不妨碍我要求提供有关人员的详细联系方式。你似乎已经在这里见过，然后拒绝写一个机器人）你应该马上准备好。 1...87888990919293949596979899100101...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
作为一个例子--看看今天的评论。
-- 连续三条负面评论
-- 紧接着一个正面评论说 "她总是说你必须在这个信号中使用1/4的钱"。
因此，最初的 "每年会有2-3次失败 "的论调-- 这是在推动用户自己得出结论："赔钱也没关系"。
通过适当的方法，大比例的用户可以很容易地被说服，在他们的余额被耗尽后，再进行一次甚至几次这样的梅花订阅。
世界上最伟大的工作计划正在我们眼前发生。
现在我在看关于别列佐夫斯基和巴德利以及他们的计划。我们可能已经见证了另一位天才...
我只是不知道是什么在驱使她？确定的或...
现在她有机会以最小的损失平仓，但她没有这样做。现在她要坚持到最后？
向你要讨论的人介绍你自己。
现在是时候学习如何介绍自己了。
这并不妨碍我询问有关人员的详细联系方式。
这并不妨碍我要求提供有关人员的详细联系方式。
你似乎已经在这里见过，然后拒绝写一个机器人）你应该马上准备好。