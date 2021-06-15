1200个用户！！！ - 页 94

新评论
 

作为一个例子--看看今天的评论。

-- 连续三条负面评论

-- 紧接着一个正面评论说 "她总是说你必须在这个信号中使用1/4的钱"。

因此，最初的 "每年会有2-3次失败 "的论调-- 这是在推动用户自己得出结论："赔钱也没关系"。

通过适当的方法，大比例的用户可以很容易地被说服，在他们的余额被耗尽后，再进行一次甚至几次这样的梅花订阅。

 
Andrey F. Zelinsky:

作为一个例子--看看今天的评论。

-- 连续三条负面评论

-- 紧接着一个正面评论说 "她总是说你必须在这个信号中使用1/4的钱"。

因此，最初的 "每年会有2-3次失败 "的论调-- 这是在推动用户自己得出结论："赔钱也没关系"。

通过适当的方法，大比例的用户可以很容易地被说服，在他们的余额被耗尽后，再进行一次甚至几次这样的梅花订阅。

最大的工作计划正在我们眼前实施
 
Ivan Butko:
世界上最伟大的工作计划正在我们眼前发生。

现在我在看关于别列佐夫斯基和巴德利以及他们的计划。我们可能已经见证了另一位天才...

天才


 

我只是不知道是什么在驱使她？确定的或...

现在她有机会以最小的损失平仓，但她没有这样做。现在她要坚持到最后？

 
看起来应该在每个信号上创建一个新的标签。对信号的在线讨论）。
 
把她介绍给你们正在讨论的人
 
Mickey Moose:
向你要讨论的人介绍你自己。
现在是你学会如何介绍自己的时候了。
 
没有必要去见仓鼠。
 
Alexandr Saprykin:
现在是时候学习如何介绍自己了。

这并不妨碍我询问有关人员的详细联系方式。

 
Mickey Moose:

这并不妨碍我要求提供有关人员的详细联系方式。

你似乎已经在这里见过，然后拒绝写一个机器人）你应该马上准备好。

1...87888990919293949596979899100101...230
新评论