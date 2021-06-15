1200个用户！！！ - 页 97

Anatolii Zainchkovskii:

蟾蜍是这样的 )))) 和商人一样，它是自己的最爱 )

由于你有一个产品在市场上，现在是时候创建一个主题，如："你如何推广产品"，或 "如何和在哪里做广告最好"，好了，想象力是你的，重要的是吸引注意力的新创建的主题，即使主题是愚蠢的 - 这并不重要，这是重要的注意力：)

 
Vitaly Muzichenko:

不，产品是用来展示的，这种免费的池塘，它的好处是零）真正的耕耘者没有人会卖）。

 
Anatolii Zainchkovskii:

为什么，外汇市场的口袋对每个人都足够宽广。

 
Vitaly Muzichenko:

这不是因为没有足够的钱，我之前说过 "蛤蟆"......我认为这个论坛上的每个人都有他们不分享的想法，因为他们相信这个想法的严肃性

 

我现在坐在这里想的是这种产品。

我花了那么多的神经在支持、美容、代码优化 上（算法不会改变）。

而这里每天都有10位新的专家，"这是你+1亿6千万的测试检查点，以200-10000英镑的价格拿下。

道理：当你在考虑自己的良心时，其他人正在....。
 
Vladislav Andruschenko:

他们就像一个机器人，然后他们抱怨为什么机器人会丢失）。

 

打开了她最后的长线交易。

2:30时买入。RSI低于40。

 
Oleg Mamchenko:
我们在谈论的是谁的信号？我可以得到一个信号的链接吗？

链接是不可能的。在这种情况下，你必须自己思考并使用搜索引擎。

 

昨天和今天，顶部没有采取任何风险，指的是英国脱欧和关于150便士的东西。不过，即使在英镑上也可以获利。


 
Vladimir Tkach:

昨天和今天，顶部没有采取任何风险，指的是英国脱欧和关于150便士的东西。不过，即使在英镑上也可以获利。


正确地说。这个 "有些脱欧 "在过去两年中已经失去了一个黄牛。
