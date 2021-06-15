1200个用户！！！ - 页 97 1...90919293949596979899100101102103104...230 新评论 Vitaly Muzichenko 2019.01.10 16:34 #961 Anatolii Zainchkovskii:蟾蜍是这样的 )))) 和商人一样，它是自己的最爱 )由于你有一个产品在市场上，现在是时候创建一个主题，如："你如何推广产品"，或 "如何和在哪里做广告最好"，好了，想象力是你的，重要的是吸引注意力的新创建的主题，即使主题是愚蠢的 - 这并不重要，这是重要的注意力：) Anatolii Zainchkovskii 2019.01.10 16:36 #962 Vitaly Muzichenko:看到你有一个产品在市场上，所以它的时间来创建主题，如："你如何推广产品，"或 "如何和在哪里最好的广告，"好了，一般的幻想为你，重要的是吸引新创建的主题，以你的注意力，让主题和愚蠢的 - 这并不重要，重要的是注意：)不，产品是用来展示的，这种免费的池塘，它的好处是零）真正的耕耘者没有人会卖）。 Vitaly Muzichenko 2019.01.10 16:39 #963 Anatolii Zainchkovskii:不，这个产品是摆设，有很多这样的免费产品，它们毫无用处）没有人会出售真正的犁地机）。为什么，外汇市场的口袋对每个人都足够宽广。 Anatolii Zainchkovskii 2019.01.10 16:42 #964 Vitaly Muzichenko:为什么，外汇的口袋很宽--每个人都有足够的钱。这不是因为没有足够的钱，我之前说过 "蛤蟆"......我认为这个论坛上的每个人都有他们不分享的想法，因为他们相信这个想法的严肃性。 Vladislav Andruschenko 2019.01.10 16:45 #965 我现在坐在这里想的是这种产品。 我花了那么多的神经在支持、美容、代码优化 上（算法不会改变）。 而这里每天都有10位新的专家，"这是你+1亿6千万的测试检查点，以200-10000英镑的价格拿下。道理：当你在考虑自己的良心时，其他人正在....。 Anatolii Zainchkovskii 2019.01.10 16:47 #966 Vladislav Andruschenko:我现在坐在这里想的是这种产品。 我花了那么多的神经在支持、美容、代码优化 上（算法不会改变）。 这里每天都有10个新的专家，"这里有+1亿至6亿的测试检查点，以200至10000英镑的价格接受"。他们就像一个机器人，然后他们抱怨为什么机器人会丢失）。 Vladimir Tkach 2019.01.10 17:28 #967 打开了她最后的长线交易。2:30时买入。RSI低于40。 Vladimir Karputov 2019.01.10 18:05 #968 Oleg Mamchenko: 我们在谈论的是谁的信号？我可以得到一个信号的链接吗？链接是不可能的。在这种情况下，你必须自己思考并使用搜索引擎。 Vladimir Tkach 2019.01.16 06:28 #969 昨天和今天，顶部没有采取任何风险，指的是英国脱欧和关于150便士的东西。不过，即使在英镑上也可以获利。 Boris Gulikov 2019.01.16 09:49 #970 Vladimir Tkach:昨天和今天，顶部没有采取任何风险，指的是英国脱欧和关于150便士的东西。不过，即使在英镑上也可以获利。 正确地说。这个 "有些脱欧 "在过去两年中已经失去了一个黄牛。 1...90919293949596979899100101102103104...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
蟾蜍是这样的 )))) 和商人一样，它是自己的最爱 )
由于你有一个产品在市场上，现在是时候创建一个主题，如："你如何推广产品"，或 "如何和在哪里做广告最好"，好了，想象力是你的，重要的是吸引注意力的新创建的主题，即使主题是愚蠢的 - 这并不重要，这是重要的注意力：)
不，产品是用来展示的，这种免费的池塘，它的好处是零）真正的耕耘者没有人会卖）。
为什么，外汇市场的口袋对每个人都足够宽广。
这不是因为没有足够的钱，我之前说过 "蛤蟆"......我认为这个论坛上的每个人都有他们不分享的想法，因为他们相信这个想法的严肃性。
我现在坐在这里想的是这种产品。
我花了那么多的神经在支持、美容、代码优化 上（算法不会改变）。
而这里每天都有10位新的专家，"这是你+1亿6千万的测试检查点，以200-10000英镑的价格拿下。道理：当你在考虑自己的良心时，其他人正在....。
他们就像一个机器人，然后他们抱怨为什么机器人会丢失）。
打开了她最后的长线交易。
2:30时买入。RSI低于40。
我们在谈论的是谁的信号？我可以得到一个信号的链接吗？
链接是不可能的。在这种情况下，你必须自己思考并使用搜索引擎。
昨天和今天，顶部没有采取任何风险，指的是英国脱欧和关于150便士的东西。不过，即使在英镑上也可以获利。
