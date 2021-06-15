1200个用户！！！ - 页 87

新评论
 
Vasiliy Kolesov:

不，他们不会，有太多的竞争。而且有很多方案在不同的会议上都是有效的，并不是所有的方案都能被禁止)

因此，我把我的专家顾问放在真实账户上。经纪人不让我在晚上开盘，说"市场已经关闭"。

 
Vladimir Tkach:

正如预期的那样--秘方就是没有秘方。

在M5(40;80)的RSI-7上钝性开口，隔夜，短线止损。准时收工。转弯。在所有的西红柿上进入。1.06.2018-17.12.2018


如果它如此简单，为什么没有很多人使用它？还是没有那么简单？
 
Yevhenii Levchenko:
如果这么简单，为什么没有很多人使用它？还是没有那么简单？

最新热门交易


而我们认为是用假的用户和评论来推广该信号。

 
Vladimir Tkach:

排名前几位的最新交易


据我们了解，还有人通过虚假用户和评论来推广该信号。

一般来说，信号提供者 是该网站英语部分非常知名的用户。她长期以来一直在帮助所有关于信号和其他方面的新手。因此，她有1000多个朋友，她的信号立即被大量的潜在用户所了解，这并不奇怪。

所以没有必要大惊小怪。

 
Vladimir Tkach:

以及我们认为该信号是如何被虚假的用户和评论所推广的。

为什么每个人都忘记了一个人可以拥有自己的社区？

 
Vladimir Tkach:

最新热门交易


而我们认为是用假的用户和评论来推广该信号。

这不是我的意思...

如果成功的话...怎么会呢！为什么没有很多人使用它呢？这不是一个复杂的策略，是吗？你个人不打算用这个东西运行一个信号吗？至少有一个演示)
 
Yevhenii Levchenko:
这不是我的意思...

如果成功的话...确实如此！为什么没有很多人使用它？这不是一个复杂的策略，是吗？你个人不打算用这个东西运行信号？至少有一个演示)

我直接把赌注押在了真实的那个人身上。几次交易后，我就把它贴出来。经纪人昨天晚上没有打开交易。我给专家顾问添加了一个条件--猛击经纪商，直到它打开。

 
Vladimir Tkach:

我直接把赌注押在了真实的那个人身上。几次交易后，我就把它贴出来。经纪人昨天晚上没有打开交易。我给专家顾问添加了一个条件--猛击经纪商，直到它打开。

我想知道会发生什么...

 
Vladimir Tkach:

我直接把赌注押在了真实的那个人身上。几次交易后，我就把它贴出来。经纪人昨天晚上没有打开交易。我给专家顾问添加了一个条件--追赶经纪人，直到其开盘。

翻身之后，可能很正常，没有必要在哪里凿开）。

 
ilvic:

几张来自有趣的评论和Yandex翻译的屏幕截图。

如果你考虑到有几百万美元同时进入市场，也许重点不在于RSI)


这个错别字已经有14个订阅者，尽管这个信号甚至还不到一个星期。这是一支受雇的订户大队在工作吗？)

1...808182838485868788899091929394...230
新评论