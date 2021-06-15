1200个用户！！！ - 页 92

新评论
 
Alexandr Saprykin:

我有一个熟人，曾经在当地的一家长途运输公司工作。他告诉我，据车主说，他们的车只载牛，乘客中没有人。这就是他辞去那份工作的原因。

他可能是指乘客中没有副手）。

 

看起来这位朋友进去买东西，错过了出口，没有转身，因为她坐得很不舒服。


 
Vladimir Tkach:

看起来这位朋友进去买东西，错过了出口，没有转身，因为她坐得很不舒服。


这很奇怪。她有5-6个点的利润。而且，即使考虑到隔夜价差，她也可以从买入点中拿走所有的10个点。

你已经翻开了))))显然，VPS 出了问题。关闭没有成功。

我想它会经受住损失的考验。有一个机会。

 
Boris Gulikov:

我想它会经受住损失的考验。有机会的。

我的指标显示下降到1.27000 )

 
Boris Gulikov:

这很奇怪。她有5-6个点的利润。而从买入的时候，你可以把所有10个都拿下，甚至考虑到隔夜价差。

你颠倒了))))显然，VPS 出了问题。关闭没有成功。

我想它会坐等损失。有机会的。

它在回撤时在拖网上捡了5个点--也就是说，它首先穿过大约10个点，然后从5个点的平衡水平开始拖网。

它不会翻转 - 它只是根据信号进入，等待5个点的收盘价或损失。

今天她通过卖出信号进场，但由于某种原因而买入--让我们看看她将如何解释--昨天她用一些 "湍流过滤器 "来证明她没有进场。

她昨天没有卖出信号--我们从上面的帖子中知道，当RSI(7)越过M5下跌的80时，她就会卖出--昨天没有达到80水平--为什么她要费力地对昨天的不入市编造某种 "湍流过滤器"，这一点还不清楚。

 
Andrey F. Zelinsky:

昨天的不进入是由她的某种 "湍流过滤器 "解释的。

昨天没有达到80的水平。

我也看到了关于过滤器的解释。但我有一个不同的画面。7日的两次销售起了作用，接下来的反转也是如此。再保险。


 

即使是3日的闪电式暴跌，也有利润


 
Vladimir Tkach:

我还看到了这个关于过滤器的解释。但我的照片是不同的。7日的两次销售也可以赢得下一次反转。再保险。

它在1:00至3:00的时间过滤器 中出现。

我没有仔细看 -- 原来在昨天1点左右，有一个RSI(7)达到了80水平（正如她在个人照片中显示的）。

 
Fast528:

我的指标显示下降到1.27000 )

到1.27了 ))现在是1.14400
 
Boris Gulikov:
到1.27日就可以了))现在是1.14400

我已经看到了））英镑是开放的，我得到了愚蠢的），在欧元上，同样的图片，欧元已经在下降，英镑停滞不前。

1...858687888990919293949596979899...230
新评论