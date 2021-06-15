1200个用户！！！ - 页 92 1...858687888990919293949596979899...230 新评论 Vitaly Muzichenko 2019.01.08 04:11 #911 Alexandr Saprykin: 我有一个熟人，曾经在当地的一家长途运输公司工作。他告诉我，据车主说，他们的车只载牛，乘客中没有人。这就是他辞去那份工作的原因。他可能是指乘客中没有副手）。 Vladimir Tkach 2019.01.08 06:11 #912 看起来这位朋友进去买东西，错过了出口，没有转身，因为她坐得很不舒服。 Boris Gulikov 2019.01.08 07:02 #913 Vladimir Tkach:看起来这位朋友进去买东西，错过了出口，没有转身，因为她坐得很不舒服。 这很奇怪。她有5-6个点的利润。而且，即使考虑到隔夜价差，她也可以从买入点中拿走所有的10个点。 你已经翻开了))))显然，VPS 出了问题。关闭没有成功。 我想它会经受住损失的考验。有一个机会。 Fast235 2019.01.08 07:04 #914 Boris Gulikov:我想它会经受住损失的考验。有机会的。我的指标显示下降到1.27000 ) Andrey F. Zelinsky 2019.01.08 07:11 #915 Boris Gulikov:这很奇怪。她有5-6个点的利润。而从买入的时候，你可以把所有10个都拿下，甚至考虑到隔夜价差。 你颠倒了))))显然，VPS 出了问题。关闭没有成功。 我想它会坐等损失。有机会的。它在回撤时在拖网上捡了5个点--也就是说，它首先穿过大约10个点，然后从5个点的平衡水平开始拖网。 它不会翻转 - 它只是根据信号进入，等待5个点的收盘价或损失。 今天她通过卖出信号进场，但由于某种原因而买入--让我们看看她将如何解释--昨天她用一些 "湍流过滤器 "来证明她没有进场。 她昨天没有卖出信号--我们从上面的帖子中知道，当RSI(7)越过M5下跌的80时，她就会卖出--昨天没有达到80水平--为什么她要费力地对昨天的不入市编造某种 "湍流过滤器"，这一点还不清楚。 Vladimir Tkach 2019.01.08 07:19 #916 Andrey F. Zelinsky:昨天的不进入是由她的某种 "湍流过滤器 "解释的。 昨天没有达到80的水平。我也看到了关于过滤器的解释。但我有一个不同的画面。7日的两次销售起了作用，接下来的反转也是如此。再保险。 Vladimir Tkach 2019.01.08 07:23 #917 即使是3日的闪电式暴跌，也有利润。 Andrey F. Zelinsky 2019.01.08 07:32 #918 Vladimir Tkach:我还看到了这个关于过滤器的解释。但我的照片是不同的。7日的两次销售也可以赢得下一次反转。再保险。它在1:00至3:00的时间过滤器 中出现。 我没有仔细看 -- 原来在昨天1点左右，有一个RSI(7)达到了80水平（正如她在个人照片中显示的）。 Boris Gulikov 2019.01.08 08:14 #919 Fast528:我的指标显示下降到1.27000 ) 到1.27了 ))现在是1.14400 Fast235 2019.01.08 08:27 #920 Boris Gulikov: 到1.27日就可以了))现在是1.14400我已经看到了））英镑是开放的，我得到了愚蠢的），在欧元上，同样的图片，欧元已经在下降，英镑停滞不前。 1...858687888990919293949596979899...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
看起来这位朋友进去买东西，错过了出口，没有转身，因为她坐得很不舒服。
这很奇怪。她有5-6个点的利润。而且，即使考虑到隔夜价差，她也可以从买入点中拿走所有的10个点。
我想它会经受住损失的考验。有一个机会。
我的指标显示下降到1.27000 )
它在回撤时在拖网上捡了5个点--也就是说，它首先穿过大约10个点，然后从5个点的平衡水平开始拖网。
它不会翻转 - 它只是根据信号进入，等待5个点的收盘价或损失。
今天她通过卖出信号进场，但由于某种原因而买入--让我们看看她将如何解释--昨天她用一些 "湍流过滤器 "来证明她没有进场。
她昨天没有卖出信号--我们从上面的帖子中知道，当RSI(7)越过M5下跌的80时，她就会卖出--昨天没有达到80水平--为什么她要费力地对昨天的不入市编造某种 "湍流过滤器"，这一点还不清楚。
我也看到了关于过滤器的解释。但我有一个不同的画面。7日的两次销售起了作用，接下来的反转也是如此。再保险。
即使是3日的闪电式暴跌，也有利润。
它在1:00至3:00的时间过滤器 中出现。
我没有仔细看 -- 原来在昨天1点左右，有一个RSI(7)达到了80水平（正如她在个人照片中显示的）。
到1.27日就可以了))现在是1.14400
我已经看到了））英镑是开放的，我得到了愚蠢的），在欧元上，同样的图片，欧元已经在下降，英镑停滞不前。