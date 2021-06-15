1200个用户！！！ - 页 164

新评论
 
Vasiliy Pushkaryov:
呃--哦。采取的行动。这让人松了一口气。

什么行动？到地址？

 
Yury Lemeshev:

添加了上面的图片。这是在用户方面的领导者。
 
Vasiliy Pushkaryov:
他没事了！)

 
Vasiliy Pushkaryov:

这就是Saad Eldin ?只有销售产品的权利被剥夺了......。分数很好。
 
Yevhenii Levchenko:
是的，他是。已经拿回来了。一个小时前，他的资料没有显示任何信号。
 
信号交易者非常热衷于马丁格尔法。即使是在系统有利可图的情况下，他们仍然在其中加入马丁格尔法。

我为什么不喜欢马汀格尔。

如果你有一个固定手数的系统，而它开始破损，它将慢慢地破损（平衡图将进入圆周和反转）。而你将有时间跳出它。


(不要注意红色的矩形)

当系统开始崩溃时，它仍然会恢复盈利，而你会一下子失去整个账户。
 

萨德做得很好，在他设定的01 信号中，只需在存款中增加100美元，就能减少缩水，这显示为余额增加了1万美元。并写道，下周一切都会好起来。

在他的评论中，认购者对这一计划感到震惊，他写道，由于该服务重新计算交易量，大多数交易将在开市时被关闭并固定损失。而新的地段将根据萨阿德新增加的余额和他们减少的余额的损失金额来开辟。这可能无法弥补用户存款的固定损失，即使提供者有利润。而用户的建议是断开信号，通过网站监控ISP。总而言之，下周有望成为这个信号上的一个情感信号。

 
Vasiliy Pushkaryov:

但这里没有什么新东西，是吗？
 
评论说顶部的提供者（由订户）的信号只是把它打掉了（可能是在下垂的时间内，暂时的）...Tell mi wi....

补充说：可能卖掉了Eura...(他和Mashkovetz一样，只交易欧盟和英镑。）
 
Yevhenii Levchenko:
在我看来，如果有用户，服务应该投保断网。

我知道你可以删除信号，但这样一来，用户就可以拿回当期的报酬。

