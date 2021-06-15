1200个用户！！！ - 页 95

那么到底是怎么结束的，她以小幅亏损收盘？而她本来可以赚大钱的，她是朝她的方向开枪的!
 
Vladimir Tkach:
不，她不拿大的利润。这不是她的事，她有点像一个有利可图的跳板。

 
交叉的
 
multiplicator:
你是说已经有了白头发？
是的，有这样的责任感 D)))

 

那为什么今天没有开张呢？有三对信号。


 
Vladimir Tkach:

这有什么意义？
有这么多订阅者，你可以每周开一个姿势；)
 
Nikolai Krylov:
有这么多订阅者，你可以每周开一个姿势；)

我在猜测是哪一个。

 
Mickey Moose:

轻骑兵通常会在这样的句子后面加上一个笑脸。
 
我们在谈论的是谁的信号？我可以得到一个信号的链接吗？
 
让我们进行更多的讨论，并创建一个有3500名用户的主题。

为什么这个主题还没有被删除？
