第二个指标是什么？
APR的设置是什么？
第二个指标有两个层次
你在图片上有30和70级 -- 它们在信号中没有使用 -- 在信号中超过40和80 -- 由于某种原因，它们不是对称的。
我刚刚在测试器中用默认参数运行了该EA。我是第一次做，所以我不能多说什么。测试仪中的水平是默认从MT中提取的。
只有RSI。在没有关闭反向信号的情况下。当信号在下一个M5栏中重复出现时，再进行充值。没有时间上的封闭，也就是坐过了头。但最大缩水68%。不设止损，短线获利25点。晚上。
除了RSI之外，还使用了其他一些指标。
今天有一个卖出信号--但由于某些原因没有成功--进场后实际上没有亏损，但会亏损60%--虽然有这样的马力手，也许会亏损。
我在上面给了你一张测试者的照片。你可以看到，那里也使用了ATR。
昨天 "对着信号入口 "的移动只有60点（4个标志）--这里有一张昨天的移动图片， 显示在https://www.mql5.com/ru/forum/167008/page88#comment_9948221。
风险是如此之高，令人恐惧--"反对 "的举动只是半个数字--存款就没了。
有了所有这些风险 -- 甚至每周进入一次 -- 这对信号的生命来说已经很可怕了。
这周她进入了两次，并错过了接下来的两个星期。
每个星期 -- 它将开始害怕每天进去。
你打算在接下来的两个星期里进行交易吗？如果你不每天或每周进行交易，有什么意义呢？
那么她在害怕什么呢？根据用她的设置进行的测试（5分钟内用眼看到的基本情况），专家顾问自2017年2月以来一直处于盈利状态。但假设在2015年和2016年，它将一直在输。
我不会说这是好的优化。只是一个小钱。这是一个完美的市场。
它紧跟新闻的事实为它赢得了荣誉。
而且，由于它将失去，它将打开一个新的信号。而一半的现有用户会在同一天注册新的信号。
没有人为的暴利。在这个市场上，只是有一个非常合适的市场，适合采用原始但可行的策略。
很明显，那些不了解交易如何运作的人在认购。但他们已经偿还了他们的投资。
而且他们会订阅他们偶像的任何新信号。而且这不会是真正意义上的人为暴利。这将是一次当之无愧的订阅。
如果你有很多订阅者，这些信号并不是真正的酷，而是根据客观的评级，拥有第一名的人。然而，大多数订户并不十分重视它。他们有机会在这里和现在挣钱，他们利用了这个机会。
很明显，倾销是不可避免的。而用户的某些部分理解它。但有时把40英镑交给某人，确保他们尽可能长时间不被榨干，比跟随市场本身更容易。
这就是这项服务的运作方式。这很正常。
我完全同意前一位发言者的观点！我认为这是对的。
-- 有冈察尔的信号 -- 他在质量上排名第一，在他们开始订阅他之前，已经吸引了一年多的关注。
-- 有一个希腊女人的信号 -- 它在质量上处于TOP的边缘，在人们开始订阅它之前，吸引了一两个月的关注。
冈察尔在平坦的市场上以小手进场做空，希腊人在平坦的市场上以全部资本进场做空。
服务部门对信号质量的评估显然已经改变。
冈察尔没有 "用户选择 "的盒子，而希腊有这样的盒子，所以用户的选择是没有质量的？
例如，对我来说，我不明白该用什么信号--多年来与质量打交道，在排名第一的位置上获得零收益是一回事--与存款分散打交道，在1000名用户中赚取一个季度的主要收入是另一回事。
当然，评估结果显然已经改变。我个人在2015年有一个信号。我让它在2周内进入前10名，在另一个星期就进入前3名。在发表的时候，该信号已经9个月了。有一个良好的利润/亏损率。第一个用户一出现，信号的排名就急剧上升，另一个用户--又是一个井喷。当有20-30个用户时，它已经在前10名了。而这一切真的发生在两星期内。
现在，正如我们所看到的，苍蝇与肉片有了分离。用户的数量并不影响对整体信号吸引力的客观评价。
但另一方面，"用户的选择 "是一种替代性的排名。它有自己的TOP。对于那些想快速致富的人。毕竟，大多数人是为了这个原因来到市场的。
而每个人都已经选择了赚钱的地方和方式。在资金安全和平滑的渐进运动上，或在zhakhalny账户上，有机会赚得更快，但风险更大。
我曾经强烈反对第二种选择。但这个希腊女人改变了我的看法。无论如何，她警告投资者有可能出现梅花。不像塔拉斯。有一整层的交易员，多年来稳定地挣钱，不断地亏钱。最主要的是要有时间提取最初的存款。
我记得上届冠军不是靠好的交易，而是靠一个普通的MACD专家顾问（第一个出现的只是为了参加冠军赛）赢得的。在锦标赛以及它的理想取得这样的 "胜利 "之后，所有的意识都丧失了（我个人对锦标赛被取消的原因的看法）。
然后，事实证明，复杂的评级公式，多方面的统计数据，几十篇关于 "如何选择信号 "的建议文章，都输给了只有一个指标 "订阅者的数量"。
而这并不好，因为目的不是获得高质量的交易，而是在 "Caux集团 "和积极的营销和推广的帮助下显示 "用户数量"。
召集你的羊群，亲自介绍你的信仰。
"Hail J" (c)
我特别写了 "我的个人观点" -- 还是禁止有个人观点？
我的观点是 "有补充"，这是被禁止的吗？
