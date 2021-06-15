1200个用户！！！ - 页 86

Vladimir Tkach:

我写了一个脚本，在图表上显示信号的历史。从这个信号可以看出，有一些时刻接近崩溃。



好吧，请为我计算一下，看看会有什么结果，谢谢。信号是在MT4上。

我将通过ePayments转账1美元 :)

 
Anatolii Zainchkovskii:

我支持你，这样的截图显示了系统从头到尾的稳健性。

还有一些内置功能--通过终端将感兴趣的信号的交易可视化


 
那么，用户对什么趋之若鹜？ 促销还是积极的资产负债表增长？
 
那么，用户对什么趋之若鹜呢？ 广告促销还是积极的余额增长？

这两个因素结合起来。

 
这两个因素结合起来。

我明白了，所以我们不必做梦....。

 
Vasiliy Pushkaryov:

还有一些内置功能--通过终端将感兴趣的信号的交易可视化


正是如此!谢谢你提醒我这个功能，我已经忘记它的存在了））））。

 
Rashid Umarov:

那艘船 呢？那架 直升机呢？你这是在侮辱人。

让它在移动版中的光标不会落下，那么也许我会软化我的立场。
 
这对你来说也很艰难。


 

正如预期的那样--秘方就是没有秘方。

在M5(40;80)的RSI-7上钝性开口，隔夜，短线止损。准时收工。转弯。在所有的西红柿上进入。1.06.2018-17.12.2018


 
在M5(40;80)的RSI-7上钝性开口，隔夜，短线止损。准时收工。转弯。在所有的西红柿上进入。1.06.2018-17.12.2018


也许这只是一个例子，说明一个系统应该是简单而有利可图的？

