1200个用户！！！ - 页 86

Petros Shatakhtsyan 2018.12.17 17:26 #851

Vladimir Tkach:我写了一个脚本，在图表上显示信号的历史。从这个信号可以看出，有一些时刻接近崩溃。

好吧，请为我计算一下，看看会有什么结果，谢谢。信号是在MT4上。

我将通过ePayments转账1美元 :)

Vasiliy Pushkaryov 2018.12.17 17:40 #852

Anatolii Zainchkovskii:我支持你，这样的截图显示了系统从头到尾的稳健性。

还有一些内置功能--通过终端将感兴趣的信号的交易可视化

Anatolii Zainchkovskii 2018.12.17 18:26 #853

那么，用户对什么趋之若鹜？ 促销还是积极的资产负债表增长？

Vasiliy Kolesov 2018.12.17 18:30 #854

Anatolii Zainchkovskii: 那么，用户对什么趋之若鹜呢？ 广告促销还是积极的余额增长？

这两个因素结合起来。

Anatolii Zainchkovskii 2018.12.17 18:32 #855

Vasiliy Kolesov:这两个因素结合起来。

我明白了，所以我们不必做梦....。

Vasiliy Kolesov 2018.12.17 18:45 #856

Vasiliy Pushkaryov:还有一些内置功能--通过终端将感兴趣的信号的交易可视化

正是如此!谢谢你提醒我这个功能，我已经忘记它的存在了））））。

Ivan Butko 2018.12.17 18:52 #857

Rashid Umarov:那艘船 呢？那架 直升机呢？你这是在侮辱人。

让它在移动版中的光标不会落下，那么也许我会软化我的立场。

Vladimir Tkach 2018.12.18 08:11 #858

Petros Shatakhtsyan: 那就帮我算算，看看能不能算出来，谢谢。在MT4上的信号。

我将通过ePayments转账1美元 :)

这对你来说也很艰难。

Vladimir Tkach 2018.12.18 13:16 #859

正如预期的那样--秘方就是没有秘方。

在M5(40;80)的RSI-7上钝性开口，隔夜，短线止损。准时收工。转弯。在所有的西红柿上进入。1.06.2018-17.12.2018

Aleksey Vyazmikin 2018.12.19 06:05 #860

Vladimir Tkach:正如预期的那样--秘方就是没有秘方。

在M5(40;80)的RSI-7上钝性开口，隔夜，短线止损。准时收工。转弯。在所有的西红柿上进入。1.06.2018-17.12.2018

也许这只是一个例子，说明一个系统应该是简单而有利可图的？
我写了一个脚本，在图表上显示信号的历史。从这个信号可以看出，有一些时刻接近崩溃。
好吧，请为我计算一下，看看会有什么结果，谢谢。信号是在MT4上。
我将通过ePayments转账1美元 :)
我支持你，这样的截图显示了系统从头到尾的稳健性。
还有一些内置功能--通过终端将感兴趣的信号的交易可视化
那么，用户对什么趋之若鹜呢？ 广告促销还是积极的余额增长？
这两个因素结合起来。
我明白了，所以我们不必做梦....。
正是如此!谢谢你提醒我这个功能，我已经忘记它的存在了））））。
那艘船 呢？那架 直升机呢？你这是在侮辱人。
那就帮我算算，看看能不能算出来，谢谢。在MT4上的信号。
这对你来说也很艰难。
正如预期的那样--秘方就是没有秘方。
在M5(40;80)的RSI-7上钝性开口，隔夜，短线止损。准时收工。转弯。在所有的西红柿上进入。1.06.2018-17.12.2018
也许这只是一个例子，说明一个系统应该是简单而有利可图的？