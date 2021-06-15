1200个用户！！！ - 页 81 1...747576777879808182838485868788...230 新评论 Aleksey Ivanov 2018.12.14 19:39 #801 Vasiliy Kolesov:这不是那么简单。(1) 信号的作者建议采取资金管理策略。用1/4的资本启动信号，每周提取1/4的利润。暴跌之后，用总资本的1/4重新开始（最初剩余资本的3/4+提取的利润）......一般来说，类似这样的事情。但到目前为止，没有一次在发射后没有暴跌。一般来说，这样的策略是有效的，但在不同的时间有不同的设置（设置在17日不工作的18日，即不时应进行优化）（2）甚至更好地了解市场条件变化的模式，自动改变设置的过程。而且应该加强对存款的保护。我已经在我的EA中创建了关闭交易的选项，以避免损失存款。现在我正在考虑自动改变设置的参数。我有一些想法。让我们看看我们会得到什么。(1)我也认为资金管理策略 是交易系统中最重要的 因素之一。而在这里，从数学的角度来看，我认为这是一个 "热门领域"，有很多好机会。 (2)这个功能，在我看来，应该有一个正常的机器人，它应该计算出某些统计特性，在此基础上，它应该自动改变其设置参数（为此，你需要事先调查很多事情）。 [删除] 2018.12.14 20:02 #802 Aleksey Ivanov:(1) 我还认为，资金管理策略是交易系统中最重要的 因素之一。而在这里，从数学的角度来看，我认为这是一个 "热门领域"，潜藏着许多巨大的机会。 (2）这个功能，在我看来，应该有一个正常的机器人，它应该计算某些统计特性，在此基础上，它应该自动改变其设置参数（为此，你需要事先调查很多事情）。 每笔交易1-2%，大家都已经说过了，在所有的资源上，否则你为什么要给你的机器人加载不必要的注意事项呢？ Aleksey Ivanov 2018.12.14 20:26 #803 Vladimir Baskakov: 每笔交易1-2%，大家都已经说了，在所有的资源上，否则你为什么要给你的机器人装上额外的累赘？那些使用现成的食谱而不去寻找的人，他们什么都找不到。 [删除] 2018.12.14 20:27 #804 Aleksey Ivanov:那些使用现成的食谱，不寻找任何东西的人什么也找不到。 你想重新发明轮子，这是你的权利 Aleksey Ivanov 2018.12.14 20:32 #805 Vladimir Baskakov: 你想发明车轮，这是你的权利。不，不是的。更有希望的事情。三轮自行车是大多数人所骑的，认为它们是人类智慧的巅峰之作。 Vasiliy Kolesov 2018.12.14 21:22 #806 Vladimir Tkach: 如果这样的计划将长期成功运作，经纪人将禁止他们在这个时段进行交易。不，他们不会，有太多的竞争。而且有很多计划在不同的会议上发挥作用，它们不可能都被禁止) 弗拉基米尔-巴斯卡科夫。 这是你应该做的第一件事--每笔交易使用1-2%的利润，每个人在所有的资源上都这么说，为什么你要给你的机器人加载不必要的繁琐东西？ 在这样的风险下，你不会赚到很多钱，特别是对于夜盘手来说，可能的止损 总是比止盈高得多。而信号的订阅者，以及PAMM的大多数投资者，需要每月至少有20-30%的回报，或者更好的100。 很少有人会被每年稳定的100%的收入所吸引。 Andrey F. Zelinsky 2018.12.14 21:45 #807 Vasiliy Kolesov:...总之，这个话题叫 "机械师和公司集团的骗局"。 你是如何公然出卖了这里的整个挂名的。 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛 1200个用户！！！ Vasiliy Kolesov, 2018.12.14 14:42 比这更简单。这些是一个开发商的客户。他们是一个开发商的客户。那 里有一个小组，每个人都在聊天，寻找最佳设置，优化....。有人设法把猫头鹰应用得更好--其余的人都报名参加了。而从这里开始，利润就为自己做了广告。由Mechanics and Co.开展的明确的广告活动。如果你观察Mechanic和Co的EA--他的所有EA都是深层次的、根本性的同花顺。这显示了机械师的信号，其平均寿命为1-2周。 机械师和公司 "战略的本质--在这个信号中可见一斑。 让我们看看12月13日的最后一笔交易--信号本身奇迹般地存活下来的那笔交易。 这里是图表上的这个条目。 用两张订单进场，目标是6点，拿6%的存款。也就是以1个点的移动带来或带走1%的存款的风险进入。 信号的作者说他是用止损来工作的--这是一个坦率的骗局--看看他的止损：1.13706-1.12205=150点或以150%的资本损失强制平仓（也就是说，这个止损没有足够的余额--止损完全离开，并说 "用止损来工作"）。 如果你看一下信号的统计数字 -- 他每2周就有1次这样的预先情况 -- 如果他在两周内进入8次 -- 那么他的存款损失风险是 "每8次交易都可能是致命的"。 也就是说，这个信号的策略非常简单。 --进场后，要么拿5-8%的进场费，要么损失资本 -- 如果我们每天只进入一次，这个信号可能持续很长时间。 -- 如果你在信号周围创造了来自机械师和公司的歇斯底里，那么你就可以靠 "人群效应 "赚钱（对它来说，信号在评级中高于第2500位也没有关系，在过滤 "订阅者数量 "时仍然可见）。 机械师和公司在销售他们的EA时正在实践 "人群效应" -- 他现在正在进行信号的 "试运行"。 而谈到 "宏伟 "的系统和资本管理，他们说，1/4的部分只在风险中 - 所以它是相同的，我们进入的目标不是1%的运动，而是0.25%的运动 - 它只是变得更好，你可以在广告中写 "信号每天赚10%"。 Aleksey Ivanov 2018.12.14 22:07 #808 Andrey F. Zelinsky:简而言之，这个主题叫做 "诈骗"。好吧，这个主题很有趣，商业上也很有前景，但你把它叫得很粗俗。你应该这样称呼它："MQL5网站上有效营销方法的复杂性"。 Andrey F. Zelinsky 2018.12.14 22:12 #809 Aleksey Ivanov:嗯，这是一个有趣的、有商业前景的话题，但你给它起了一个非常粗糙的名字。我宁愿叫它这样的名字："MQL5网站上有效营销方法的微妙之处"。我已经把它称为它真正的名字。 你认为 "机械师和公司 "组织还有别的名字吗？ 什么是 "具有商业前景的课题"？ 如果他们删除信号中的 "用户数量 "信息--那么 "人群效应 "将不会在信号中发挥作用。 "用户数量 "是在信号中赚钱的唯一途径，不是靠信号质量，而是靠 "人群效应"。 Aleksey Ivanov 2018.12.14 22:20 #810 Andrey F. Zelinsky:(1) "具有商业前景的课题 "是什么意思？ (2) 如果从信号中删除 "用户数 "信息，"人群效应 "将不会在信号中发挥作用。 "用户数量 "是信号赚钱的唯一途径，不是靠信号质量，而是靠 "人群效应"。(1) 这意味着该主题揭示了某种切面团的技术。(我不是在说好坏，而是在说生意)。 (2) 订阅者的数量不是衡量信号质量（甚至更多的是相关性）的有力指标之一吗？还是你认为所有的人都是傻子？(只是像羊一样，无意识地跟随人群) 1...747576777879808182838485868788...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这不是那么简单。(1) 信号的作者建议采取资金管理策略。用1/4的资本启动信号，每周提取1/4的利润。暴跌之后，用总资本的1/4重新开始（最初剩余资本的3/4+提取的利润）......一般来说，类似这样的事情。但到目前为止，没有一次在发射后没有暴跌。
一般来说，这样的策略是有效的，但在不同的时间有不同的设置（设置在17日不工作的18日，即不时应进行优化）（2）甚至更好地了解市场条件变化的模式，自动改变设置的过程。而且应该加强对存款的保护。我已经在我的EA中创建了关闭交易的选项，以避免损失存款。现在我正在考虑自动改变设置的参数。我有一些想法。让我们看看我们会得到什么。
(1)我也认为资金管理策略 是交易系统中最重要的 因素之一。而在这里，从数学的角度来看，我认为这是一个 "热门领域"，有很多好机会。
(2)这个功能，在我看来，应该有一个正常的机器人，它应该计算出某些统计特性，在此基础上，它应该自动改变其设置参数（为此，你需要事先调查很多事情）。
每笔交易1-2%，大家都已经说了，在所有的资源上，否则你为什么要给你的机器人装上额外的累赘？
那些使用现成的食谱而不去寻找的人，他们什么都找不到。
你想发明车轮，这是你的权利。
不，不是的。更有希望的事情。三轮自行车是大多数人所骑的，认为它们是人类智慧的巅峰之作。
如果这样的计划将长期成功运作，经纪人将禁止他们在这个时段进行交易。
不，他们不会，有太多的竞争。而且有很多计划在不同的会议上发挥作用，它们不可能都被禁止)
这是你应该做的第一件事--每笔交易使用1-2%的利润，每个人在所有的资源上都这么说，为什么你要给你的机器人加载不必要的繁琐东西？
在这样的风险下，你不会赚到很多钱，特别是对于夜盘手来说，可能的止损 总是比止盈高得多。而信号的订阅者，以及PAMM的大多数投资者，需要每月至少有20-30%的回报，或者更好的100。
很少有人会被每年稳定的100%的收入所吸引。
总之，这个话题叫 "机械师和公司集团的骗局"。
你是如何公然出卖了这里的整个挂名的。
Vasiliy Kolesov, 2018.12.14 14:42
比这更简单。这些是一个开发商的客户。他们是一个开发商的客户。那 里有一个小组，每个人都在聊天，寻找最佳设置，优化....。有人设法把猫头鹰应用得更好--其余的人都报名参加了。而从这里开始，利润就为自己做了广告。
由Mechanics and Co.开展的明确的广告活动。如果你观察Mechanic和Co的EA--他的所有EA都是深层次的、根本性的同花顺。这显示了机械师的信号，其平均寿命为1-2周。
机械师和公司 "战略的本质--在这个信号中可见一斑。
让我们看看12月13日的最后一笔交易--信号本身奇迹般地存活下来的那笔交易。
这里是图表上的这个条目。
用两张订单进场，目标是6点，拿6%的存款。也就是以1个点的移动带来或带走1%的存款的风险进入。
信号的作者说他是用止损来工作的--这是一个坦率的骗局--看看他的止损：1.13706-1.12205=150点或以150%的资本损失强制平仓（也就是说，这个止损没有足够的余额--止损完全离开，并说 "用止损来工作"）。
如果你看一下信号的统计数字 -- 他每2周就有1次这样的预先情况 -- 如果他在两周内进入8次 -- 那么他的存款损失风险是 "每8次交易都可能是致命的"。
也就是说，这个信号的策略非常简单。
--进场后，要么拿5-8%的进场费，要么损失资本
-- 如果我们每天只进入一次，这个信号可能持续很长时间。
-- 如果你在信号周围创造了来自机械师和公司的歇斯底里，那么你就可以靠 "人群效应 "赚钱（对它来说，信号在评级中高于第2500位也没有关系，在过滤 "订阅者数量 "时仍然可见）。
机械师和公司在销售他们的EA时正在实践 "人群效应" -- 他现在正在进行信号的 "试运行"。
而谈到 "宏伟 "的系统和资本管理，他们说，1/4的部分只在风险中 - 所以它是相同的，我们进入的目标不是1%的运动，而是0.25%的运动 - 它只是变得更好，你可以在广告中写 "信号每天赚10%"。
简而言之，这个主题叫做 "诈骗"。
好吧，这个主题很有趣，商业上也很有前景，但你把它叫得很粗俗。你应该这样称呼它："MQL5网站上有效营销方法的复杂性"。
嗯，这是一个有趣的、有商业前景的话题，但你给它起了一个非常粗糙的名字。我宁愿叫它这样的名字："MQL5网站上有效营销方法的微妙之处"。
我已经把它称为它真正的名字。
你认为 "机械师和公司 "组织还有别的名字吗？
什么是 "具有商业前景的课题"？
如果他们删除信号中的 "用户数量 "信息--那么 "人群效应 "将不会在信号中发挥作用。
"用户数量 "是在信号中赚钱的唯一途径，不是靠信号质量，而是靠 "人群效应"。
(1) "具有商业前景的课题 "是什么意思？
(2) 如果从信号中删除 "用户数 "信息，"人群效应 "将不会在信号中发挥作用。
"用户数量 "是信号赚钱的唯一途径，不是靠信号质量，而是靠 "人群效应"。
(1) 这意味着该主题揭示了某种切面团的技术。(我不是在说好坏，而是在说生意)。
(2) 订阅者的数量不是衡量信号质量（甚至更多的是相关性）的有力指标之一吗？还是你认为所有的人都是傻子？(只是像羊一样，无意识地跟随人群)